El segundo implicado en la brutal agresión contra el estudiante de Los Andes, Jaime Esteban Moreno, se entregó en Cartagena

Ricardo Rafael González Castro sería el presunto segundo atacante de Jaime Esteban Moreno Jaramillo - crédito Mebog | @uniandes/IG

El proceso judicial por la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, sumó un nuevo capítulo con la entrega voluntaria de Ricardo González, identificado como el segundo agresor en el caso.

El Tiempo conoció que González, acompañado por una de sus abogadas, se presentó ante las autoridades en Cartagena.

La defensa de González, quien es originario de esa ciudad, aseguró que el joven permaneció en territorio colombiano y que en ningún momento tuvo la intención de salir del país ni de viajar a Venezuela.

La penalista Gladys Marcela López figura como la apoderada de González y fue la encargada de coordinar los procedimientos para su entrega, según confirmó el mencionado medio.

Esta es una de las primeras imágenes que se conocen de Ricardo González, tras entregarse en Cartagena - crédito Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía ha determinado de manera concluyente que González es la misma persona que aparece en los videos en los que se le ve agrediendo a Moreno Jaramillo tras una fiesta de Halloween celebrada en la discoteca Before Club, en Bogotá.

El ataque ocurrió en la madrugada del 31 de octubre, en la intersección de la calle 64 con carrera 15. La Fiscalía ya había judicializado previamente al otro implicado en la golpiza que resultó en la muerte de Moreno: Juan Carlos Suárez Ortiz.

Según las primeras informaciones la entrega se realizó en la URI Canapote del barrio Crespo sobre las 7:58 a.m.

La Fiscalía confirmó la captura de González en el siguiente comunicado: “Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron efectiva la orden de captura contra un hombre que estaría implicado en la agresión y posterior muerte de un estudiante universitario, el pasado 31 de octubre, en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá.”

También confirman que la entrega fue voluntaria “El sindicado se presentó en las instalaciones de la URI Canapote, en Cartagena (Bolívar), para atender el requerimiento judicial en su contra”.

Siguiendo el procedimiento, en las próximas horas Gonzáles será presentado ante un juez de control de garantías para legalizar la captura.