Cambio Radical recordó antiguas publicaciones de Benedetti y Petro sobre Juliana Guerrero: “Envejecieron mal estas declaraciones”

El partido opositor criticó algunos mensajes publicados por figuras del Gobierno tras la revocatoria de títulos universitarios a Guerrero, señalando la contradicción entre el apoyo público y la decisión de la Fundación San José

La decisión de retirar los títulos universitarios a Guerrero generó críticas de Cambio Radical, que destacó cómo las afirmaciones previas de Petro y Benedetti perdieron vigencia ante los nuevos hechos - crédito Andrea Puentes/Presidencia y @PCambioRadical

La Fundación Universitaria San José comunicó el viernes 7 de noviembre la revocación de los títulos universitarios otorgados a Juliana Guerrero ―a quien el presidente Gustavo Petro pretendía nombrar como viceministra de Juventud―, luego de una indagación interna en la que no se hallaron antecedentes académicos que acreditaran su paso por los programas correspondientes.

Dicha decisión despertó diversas opiniones y reacciones, especialmente entre sectores de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. En este contexto, el partido Cambio Radical recordó antiguas publicaciones del presidente Petro y del ministro del Interior, Armando Benedetti, en las que expresaban respaldo a la ciudadana al comenzar la controversia.

“Envejecieron mal estas declaraciones”, escribió la colectividad en su cuenta oficial de X.

En su mensaje, Cambio Radical enfatizó la forma en que las palabras de Benedetti, y del mismo mandatario, perdieron vigencia a la luz de los hechos conocidos.

“Envejecieron mal estas declaraciones de @AABenedetti donde se refería a Juliana Guerrero como ‘jefe de gabinete’. Y ni que decir las de @PetroGustavo diciendo que ella no tenía títulos falsos y que las críticas se reducían ‘a que ella era pobre y no estudió en los Andes’”, comentó el partido político.

