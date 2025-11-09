Colombia

Yina Calderón y La Piry protagonizan el momento más tenso en ‘La mansión de Luinny’ tras un inesperado empujón

Aunque sufrió una lesión y usó cuello ortopédico, la influencer dominicana sorprendió al defender la permanencia de la exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia', generando debate entre los concursantes y una decisión inesperada en el reality dominicano

Aquí se muestra completo el enfrentamiento entre Yina y La Piry - crédito @julianampudia/IG

El ambiente en La mansión de Luinny se vio alterado por un incidente que involucró a Yina Calderón y la influencer dominicana La Piry, un episodio que rápidamente se viralizó y generó debate tanto dentro como fuera del reality transmitido desde República Dominicana.

La tensión escaló cuando Calderón, empresaria y creadora de contenido huilense, empujó a La Piry a la piscina tras una serie de provocaciones de la dominicana, lo que llevó a la intervención inmediata del equipo de producción y a la atención médica de la afectada.

El conflicto se originó después de que La Piry gastara una broma a Calderón, colocando polvos en el secador de pelo que la empresaria de fajas iba a utilizar.

A pesar de los enfrentamientos, la dominicana dijo que quería que la colombiana se quedara para hacerle pagar lo que hizo - crédito @samilu/IG

La reacción de Calderón no se hizo esperar: en los videos difundidos en redes sociales, se la observa señalando a La Piry y a Bella Chanel, con la que ya había tenido desacuerdos previos en la competencia, y exclamando:

“¿Cuál fue la bruja? ¿Cuál de las dos fue?”. Mientras uno de los participantes intentaba contenerla para evitar una confrontación física, Calderón propinó una patada y expresó: “Que se arme esta mierd*, ahorita me doy cuenta quién de esas dos zorras me echó harina”.

La situación se agravó cuando, en presencia de Luinny Corporán, conductor y creador del formato, La Piry manifestó su intención de tomar represalias contra Calderón. Las imágenes muestran cómo, tras este intercambio, la influencer dominicana se abalanza sobre Calderón, lo que culmina con la caída de la dominicana a la piscina.

El altercado requirió la intervención del equipo de producción y de varios concursantes para separar a las involucradas. Como consecuencia, La Piry sufrió una lesión en el brazo y debió ser atendida de urgencia, utilizando posteriormente un cuello ortopédico.

El incidente provocó una reacción inmediata dentro del reality. Luinny Corporán reunió a los participantes para analizar lo sucedido y señaló que tanto Bella Chanel como La Piry habían incitado a Calderón, aunque destacó que escucharía todas las versiones antes de tomar una decisión.

No es el primer enfrentamiento
No es el primer enfrentamiento que tiene Yina Calderón en La mansión de Luinny - crédito @lamansiondeluinny/IG

Algunos concursantes criticaron abiertamente a Corporán por permitir que Calderón permaneciera en la competencia, considerando que también se había producido una agresión contra una mujer trans. “Entonces si ella se queda va a pasar. Ella se queda, los otros días tuvimos una discusión...”, manifestó Chanel, visiblemente afectada por la situación.

En un intento de restaurar el orden, Luinny citó a ambas mujeres frente al grupo y anunció que La Piry sería sancionada por sus provocaciones.

No obstante, también comunicó la expulsión inmediata de Yina Calderón debido a su reacción. Calderón respondió: “Estoy de acuerdo, lástima que se te va el rating, pero yo no me dejo de nadie. Mi papá nunca me ha puesto una mano encima, mi mamá en toda su vida dos veces”, mientras Corporán le recordaba las reglas del programa.

Calderón añadió: “Se me fue un poquito la mano, la pajarraca comenzó a buscármela”.

Este fue el atuendo de
Este fue el atuendo de Yina Calderón que usó para el estreno de La Mansión de Luinny que dividió opiniones - crédito @yinacalderontv / Instagram

De manera inesperada, La Piry intervino para solicitar que no expulsaran a Calderón, argumentando que no deseaba que la empresaria abandonara la competencia.

“No la saques. No, yo no me voy a quedar así, ni muerta. Tú sabes que no. Aquí en la mansión de ahora en adelante tendrá que pagarme lo que ella me hizo hoy. No la saques mi amor, tranquilo, esta noche la voy a pasar tranquila, en paz…”, expresó La Piry.

Calderón, por su parte, advirtió que su permanencia podría generar más conflictos: “Me dejas y armo el mierdero. No tengo problema con que me saques”.

Finalmente, la decisión sobre el futuro de Calderón en el reality fue sometida a votación entre los concursantes. A pesar de la gravedad de los hechos, y tras la petición expresa de La Piry, se resolvió que Yina Calderón continuara en La mansión de Luinny.

