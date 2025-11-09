Colombia

Vicky Dávila cuestionó la relación de Abelardo de la Espriella con Daniel y Andrea Peñarredonda, su hermana

La precandidata presidencial plantea dudas sobre la relación profesional y personal entre el abogado Abelardo De La Espriella y los hermanos Daniel y Andrea Peñarredonda, quienes, según ella, tendrían conexión con figuras polémicas del entorno venezolano

Victoria Dávila señala posibles conexiones
Victoria Dávila señala posibles conexiones de interés público entre el aspirante presidencial Abelardo De La Espriella y Daniel Peñarredonda, exsubdirector de su firma, con vínculos cercanos a Alex Saab y Camila Fabri, según la periodista - crédito Colprensa/Montaje Infobae

Conforme avanza el calendario hacia las elecciones presidenciales de 2026, las tensiones y disputas entre los precandidatos se intensifican, marcando el tono del panorama político actual. En este contexto, la periodista y precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos​, más conocida como Vicky Dávila ha dirigido diversos señalamientos hacia el abogado y también aspirante a ocupar la Casa de Nariño, Abelardo De La Espriella.

En ese sentido, la comunicadora compartió el siguiente cuestionamiento en su cuenta de la red social X: ““¿Cuál es la relación de Abelardo de la Espriella con Daniel y Andrea Peñarredonda, su hermana?”.

En su publicación, Vicky Dávila plantea dudas sobre la relación profesional que ha mantenido Abelardo De La Espriella con Daniel Peñarredonda, quien, según ella, trabajó durante años como subdirector en la firma De La Espriella Lawyers.

Dávila resalta que Peñarredonda, además de esa cercanía laboral, mantiene “estrechos vínculos” con Alex Saab, ministro del régimen de Venezuela y su esposa, Camila Fabri. De este modo, la periodista sugiere que existen conexiones de interés público entre el precandidato presidencial y figuras asociadas a polémicas recientes en el país.

“Los colombianos tienen que saber la verdad sobre la relación del candidato Abelardo de la Espriella con el abogado Daniel Peñarredonda, por años subdirector de su oficina de abogados (De La Espriella Lawyers) y hoy, y desde hace años, con estrechos vínculos con Alex Saab y su esposa Camila Fabri”, escribió en su publicación la precandidata presidencial.

Vicky Dávila cuestionó la cercanía
Vicky Dávila cuestionó la cercanía de Abelardo De la Espriella con el abogado Peñarredonda - crédito @VickyDavilaH

En su mensaje, Dávila también explica que Andrea Peñarredonda, hermana de Daniel Peñarredonda, según la periodista, mantiene una relación cercana con Camila Fabri, esposa de Saab, describiéndola como su mano derecha.

Dávila dijo que estas relaciones se originaron durante el periodo en que Saab estaba detenido en Estados Unidos bajo acusaciones de fungir como testaferro de Nicolás Maduro, mientras Abelardo De La Espriella actuaba como su abogado oficial.

Foto compartida por Vicky Dávila
Foto compartida por Vicky Dávila junto con su publicación en la que según ella sale Daniel Peñarredonda en un evento en Venezuela - crédito @VickyDavilaH

“De hecho, Andrea Peñarredonda, hermana de Daniel Peñarredonda, aparece con Camila Fabri, esposa de Saab. Es su mano derecha. Todo nació, en épocas en las que Alex Saab estaba preso en Estados Unidos por ser el testaferro de Nicolás Maduro, Jefe del Cartel de los Soles, y cuando Abelardo de la Espriella era su abogado formal”, escribió la aspirante presidencial en su cuenta de X.

Y concluyó compartiendo fotos de Daniel Peñarredonda, según ella en un evento en Venezuela. De igual, manera Dávila plantea una pregunta dirigida al público y a las autoridades sobre el alcance de la relación entre Abelardo de la Espriella y los hermanos Peñarredonda.

“En la fotografía Daniel Peñarredonda aparece en un evento en “Valencia del Estado Carabobo”, en primera fila. La postea Camila Fabri, esposa de Alex Saab. Quién también postea la fotografía en la que aparece con Andrea Peñarredonda ( asistente o “paralegal” de Saab, en tiempos en los que estaba preso en EEUU) ¿Cuál es la relación de Abelardo de la Espriella con Daniel y Andrea Peñarredonda, su hermana? “, aseveró la precandidata presidencial en su mensaje.

La publicación de Dávila no pasó desapercibida y el abogado Miguel Ángel del Rio Malo le respondió diciendo lo siguiente: “Nunca sospeché las grandes habilidades políticas de Vicky. Provoca de manera deliberada su propia destrucción electoral y elimina sistemáticamente cada contendor de su espectro político. Una heroína incomprendida”.

Por otro lado, el 6 de marzo de 2025 trascendió la detención de Felipe Andrés Peñarredonda Gómez, coronel activo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en las instalaciones del Batallón Córdoba en Santa Marta, departamento de Magdalena, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Primero de Chibolo, en esa misma jurisdicción.

El teniente coronel Peñarredonda Gómez
El teniente coronel Peñarredonda Gómez fue capturado por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en las instalaciones del Batallón Córdoba, en Santa Marta - crédito red social X

Dicho caso tomó relevancia en su momento no solo por su posición dentro de las Fuerzas Armadas, sino también por ser hermano del abogado penalista Daniel Peñarredonda, mencionado recientemente por Vicky Dávila.

Peñarredonda, con 20 años de servicio en las Fuerzas Militares, fue acusado de concierto para delinquir, falsedad en documento público y privado, y de tener presuntos nexos con el Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas del país.

