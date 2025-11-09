Colombia

Presunto conductor ebrio atropelló a 11 personas en la localidad de San Cristóbal, Bogotá

El hombre fue capturado en flagrancia tras el accidente que dejo heridos a cuatro menores de edad

Según la información dos de
Según la información dos de los jóvenes tuvieron trauma craneoencefálico y muerte cerebral - crédito Freepik

El impacto de un taxi fuera de control alteró a la comunidad del barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, cuando un conductor embistió a un grupo de personas, dejando un saldo de once heridos, entre ellos cuatro menores de edad.

La noche se tornó caótica tras el accidente, que involucró al vehículo de placas VDW626 y culminó con la detención del responsable, que conducía bajo los efectos del alcohol, según informaron las autoridades a Noticias RCN.

El conductor, un hombre de cincuenta y seis años, fue capturado en flagrancia después de que se confirmara su estado de embriaguez al momento del siniestro.

En el video de una cámara de seguridad de la zona se evidencia que el taxi a toda velocidad atropella a varias personas y motocicletas que estaban estacionadas en la zona - crédito Kuthor Equipo de Reacción Sem Solo Emergencias

Entre las víctimas se encuentra un infante de cuatro meses, y menores de siete, doce y quince años, dos de los cuales sufrieron trauma craneoencefálico severo y trauma abdominal. De acuerdo con la información proporcionada al medio citado, estos dos jóvenes presentaron muerte cerebral y fueron trasladados de urgencia al hospital de la Victoria.

Las cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que el taxi avanzaba a gran velocidad. Se observa cómo seis personas, incluidos varios menores, intentan cruzar la vía antes de ser violentamente arrollados por el vehículo, que pierde el control y se desvía de su trayectoria.

El recorrido descontrolado del automóvil finalizó cuando chocó contra una vivienda, donde en la zona peatonal se encontraban más personas y varias motocicletas estacionadas en el andén.

El accidente dejó una escena de conmoción en San Cristóbal, con múltiples heridos y la intervención inmediata de los servicios de emergencia. Las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodearon el hecho, mientras la comunidad permanece consternada por la gravedad de lo ocurrido.

Noticia en desarrollo...

