Colombia

Pacientes denuncian falta de medicamentos y demoras en tratamientos: “Nos toca viajar a otra ciudad por una fórmula”

Personas con enfermedades crónicas y condiciones de alto costo enfrentan vencimiento de órdenes médicas, dificultades económicas para costear sus tratamientos y largas esperas en las farmacias

Guardar
Personas con enfermedades graves acuden
Personas con enfermedades graves acuden a protestas en distintas regiones por retrasos en la entrega de medicamentos esenciales. - crédito Iván Valencia/Bloomberg

El acceso a la salud vive una nueva crisis en Colombia ante la denuncia de pacientes que enfrentan falta de medicamentos y extensas demoras para continuar sus tratamientos. Testimonios recogidos por La FM y El Tiempo señalan que la problemática se extiende por todo el país y afecta sobre todo a quienes dependen de procedimientos y fármacos vitales. Familias reportan recorridos de varias ciudades y protestas frente a farmacias y sedes de EPS (entidades promotoras de salud) para exigir sus derechos básicos.

El drama se repite en regiones como La Guajira, Medellín, Cartagena y Armenia. Usuarios de entidades como Sanitas, Colsanitas y Nueva EPS narran que deben desplazarse a otras ciudades para cumplir las órdenes médicas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cielomar Roy, residente en Barrancas, compartió: “He tenido que enviar a un familiar hasta Riohacha con la fórmula porque en Barrancas no hay disponibilidad. Es un gasto extra y un riesgo para nuestra salud”, en una frase recogida en La FM.

Rubén Rosado, cuidador de un familiar cuadrapléjico, relató la dificultad para acceder a pañales y medicamentos de control. “Hice fila dos días y me fui con las manos vacías”, declaró al mismo medio, reflejando la situación de cientos de personas que finalmente no reciben la ayuda solicitada a tiempo.

Pacientes y familiares hacen largas
Pacientes y familiares hacen largas filas frente a farmacias, preocupados por la falta de fármacos necesarios para sus tratamientos. - crédito Iván Valencia/Bloomberg

Prescripción médica vencida y riesgos para la vida

Yudith Naranjo, madre de Waira Arango, de 9 años y diagnosticada con el síndrome ZTTK, relató los reiterados intentos para garantizar los medicamentos de su hija frente a la Nueva EPS. Según su testimonio difundido por La FM, “cada mes nos dicen que esperemos. Cuando llegaba fin de mes, nos decían que la orden ya se había vencido”. Waira permanece aislada en su casa y no puede asistir al colegio debido a las complicaciones inmunológicas que sufre.

En Cartagena, Mónica Payares describe la situación de su madre, Carmen Castillo, de 89 años, paciente con múltiples comorbilidades: “No nos entregan los medicamentos. Solo nos dan listados de pendientes. Dicen que la Nueva EPS no ha pagado”, afirmó. Mónica, también adulta mayor, asumió los cuidados diarios en medio de sus propios problemas de salud.

Riesgo de perder trasplantes y medidas extremas de protesta

El impacto de la crisis repercute con fuerza en trasplantados y pacientes crónicos. Marly Reyes Bayona depende de inmunosupresores para proteger el riñón que recibió hace siete años, pero denuncia que la entrega de medicamentos puede demorarse hasta tres meses. “Sin mis inmunosupresores, mi cuerpo puede rechazar el órgano. Es una pesadilla”, confesó a El Tiempo. El coste de los fármacos llega a sumar entre 2 y 3 millones de pesos mensuales, una cifra inalcanzable para beneficiarios de salarios mínimos.

Frente al retraso extremo, pacientes realizan manifestaciones inusuales: Reyes se encadenó a las instalaciones de la Nueva EPS en Bucaramanga junto a otras dos afectadas. Según contó a El Tiempo, la entrega solo sucedió tras esta protesta. Erika Velásquez, paciente con síndrome de Eisenmenger, declaró al mismo medio la imposibilidad de conseguir el fármaco iloprost, de alto costo: “No lo venden en farmacias, toca por encargo, y ni siquiera me lo entregan”.

Cuidadores denuncian la suspensión reiterada
Cuidadores denuncian la suspensión reiterada de suministros médicos y de asistencias básicas para adultos mayores y personas en condición de discapacidad. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Pasto, la Red de Madres Cuidadoras con Hijos en Situación de Discapacidad organizó una protesta similar y exigió fármacos suspendidos por la EPS Emssanar. “En Emssanar le han suspendido todos los medicamentos a mi hijo. Solo pido el derecho a tener una salud digna”, reclamó Myriam Muñoz, quien alzó su voz tras meses de espera.

Otro testimonio de María Teresa, participante de la protesta, enfatizó la persistencia del problema pese a acciones legales: “Tengo tutela, pero llevamos años en esto. Muchas veces hasta nos hemos encadenado”.

Dimensión nacional y respuesta institucional

De acuerdo con cifras de la Personería de Manizales citadas por El Tiempo, en octubre de 2025 había 156.223 medicamentos pendientes de entrega por parte de la Nueva EPS solo en esa ciudad. Tras una acción popular, la justicia reconoció que los retrasos presentan un carácter estructural y no son casos aislados. El Instituto Departamental de Salud de Nariño indicó que en septiembre se formularon más de 301.000 medicamentos en la región, pero solo se entregaron 264.000.

Según informó La FM, la Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, no identifica un desabastecimiento general, sino graves dificultades de acceso y retrasos administrativos. El organismo reportó el no suministro de 584 medicamentos en todo el país y advirtió que el costo privado de algunos fármacos supera el 90% de los ingresos mensuales del paciente.

Mientras tanto, el Gobierno nacional afirma que el acceso a tratamientos “está garantizado” y que las EPS intervenidas atraviesan un proceso de reorganización urgente para proteger el sistema. La FM y El Tiempo coinciden en que los testimonios recogidos presentan una realidad de filas, incertidumbre y temor al deterioro de la salud.

La espera y los trámites
La espera y los trámites administrativos prolongados generan temor entre quienes dependen de tratamientos vitales para preservar su salud. - crédito REUTERS/Benoit Tessier

Protestas, tutelas y un derecho en vilo

“Nos entregan los medicamentos cuando ya estamos muertas”, describió una madre del grupo manifestante en Pasto. Distintas personas relatan que la única alternativa para sobrevivir ha sido intercambiar medicinas entre pacientes, realizar múltiples diligencias y buscar solidaridad en familiares y amigos.

El problema sanitario afecta a colectivos con enfermedades raras, discapacidades y adultos mayores, y expone las limitaciones actuales del sistema. Tanto los datos estatales como los múltiples testimonios de afectados subrayan que el acceso a medicamentos y atención oportuna sigue sin respuesta real a lo largo de Colombia.

Temas Relacionados

falta de medicamentosEPSdemoras en tratamientospacientes crónicosacceso a la saludprotestas por saludcrisis de saludenfermedades crónicasColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Lotería del Cauca 8 de noviembre: números ganadores del premio mayor y seco millonarios

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del último sorteo de esta lotería colombiana

Resultados Lotería del Cauca 8

Abren becas de hasta el 100% para colombianos que quieran estudiar maestrías y MBA en Europa

Los interesados ya pueden iniciar su proceso de admisión, como requisito previo para aplicar a las becas una vez se abra la convocatoria oficial, el próximo 6 de enero

Abren becas de hasta el

Asointermedias tras masacre en El Carmen de Viboral: “Las ciudades intermedias no pueden seguir siendo escenario de violencia”

La asociación manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y pidió al Gobierno reforzar las acciones de seguridad y justicia ante el aumento de la violencia en el Oriente antioqueño

Asointermedias tras masacre en El

Durante la IV Cumbre Celac-UE, Francia confirmó devolución de ocho piezas de oro precolombinas incautadas en 2018

Los objetos pertenecientes a las culturas Málaga y Calima representan un importante patrimonio arqueológico para Colombia, y su restitución marca un avance en la recuperación de bienes culturales del país

Durante la IV Cumbre Celac-UE,

Resultados Sinuano Día y Noche 8 de noviembre: todos los números ganadores de los últimos sorteos

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Resultados Sinuano Día y Noche
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

YouTube en Colombia: la lista

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Aura Cristina Geithner se destapó sobre romance que tuvo con Miguel Varoni mientras ambos tenían pareja: “La gente no nos dejaba”

Los mejores podcasts de Spotify Colombia para escuchar este día

Feid deja atrás el verde y habla de “renacimiento” mientras crecen las dudas sobre su relación con Karol G

Las 10 producciones más exitosas de Disney+ Colombia de esta semana

Deportes

James Rodríguez hizo una enorme

James Rodríguez hizo una enorme asistencia para despedirse de León ante Puebla: vea el pase de lujo en la Liga MX

Hora y dónde ver Boca vs. River: tres colombianos jugarán el superclásico argentino

Millonarios no terminaría la temporada 2025 en Colombia: este sería su último partido ante un rival internacional

Atlético Nacional le diría adiós a una de sus figuras para 2026: no le renovaría el contrato

Linda Caicedo volvió a brillar con el Real Madrid: este fue su golazo desde propia cancha en la Liga F