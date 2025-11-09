IV Cumbre Celac-UE en Colombia: este es el propósito del encuentro y la agenda que impulsarán líderes de alto nivel

Santa Marta acoge la IV Cumbre Celac-UE con la presencia de doce jefes de Estado y veintitrés cancilleres de América Latina, el Caribe y Europa - crédito Cancillería

Entre el 9 y el 10 de noviembre de 2025, en Santa Marta (Colombia), se llevará a cabo la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE). El encuentro se centrará en la adopción de decisiones y proyectos orientados a adelantar una triple transición, enfocada en los sectores energético, digital y ambiental.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, se busca impulsar alianzas entre las naciones que se transformen en beneficios para las poblaciones de los países miembros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta reunión de alto nivel acogerá a una destacada representación de líderes internacionales con el propósito de fortalecer el multilateralismo y la cooperación birregional. La cita contará con la presencia confirmada de 12 jefes de Estado, seis vicepresidentes y 23 cancilleres del mundo.

La cumbre se busca impulsar alianzas entre las naciones que se transformen en beneficios para las poblaciones de los países miembros - crédito Pixabay

En este contexto, la agenda prioriza la transformación de los compromisos políticos en acciones efectivas, con especial énfasis en la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Entre los asistentes de alto nivel que estarán presentes en la cumbre, incluyendo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, figuran:

Presidente del Consejo Europeo, António Costa, que ya llegó al territorio colombiano. Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Primera Ministra de Barbados, Mia Amor Mottley. Primer Ministro de Portugal, Luis Montenegro, que ya fue recibido por la comitiva colombiana en Santa Marta. Primer Ministro y Ministro de Finanzas, Inversión, Transformación Económica, Aviación Civil y Gobernanza Electrónica de Belice, John Briceno. Primer Ministro de Finlandia, Petteri Orpo. Presidente de España, Pedro Sánchez, que ya llegó a la ciudad para participar en el encuentro. Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi Martínez. Primer Ministro de los Países Bajos, Dick Schoof, que ya llegó a Santa Marta para participar en el evento. Primer Ministro de Guyana, Mark Phillips. Primer Ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew. Primer Ministro de Croacia, Andrej Plenkovic.

El primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, llegó a Santa Marta, para participar en la IV Cumbre de la Celac - crédito @CancilleriaCol/X

A la lista de mandatarios se sumarán los vicepresidentes del Reino de Bélgica, Haití, Eslovenia, el Gran Ducado de Luxemburgo, Cuba y la Comisión Europea, junto a 17 jefes de delegación y representantes de 21 organizaciones internacionales.

Agenda de la cumbre

El 9 de noviembre, a las 7:00 p. m., llegarán los ministros de Relaciones Exteriores al centro de convenciones donde se llevará a cabo el evento. A las 8:00 a. m. llegarán los jefes de Estado y de Gobierno.

La jornada inaugural, prevista para el domingo 9 de noviembre, comenzará con un acto sagrado dirigido por el mamo arhuaco, máxima autoridad espiritual de la comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, que dará la bienvenida a las delegaciones en el Centro de Convenciones Santamar.

A las 9:00 a. m., tras la ceremonia, se realizará la foto oficial de la cumbre, marcando el inicio formal de las actividades. La jornada central de la cumbre se llevará a cabo en el Hotel Estelar de la ciudad, y su instalación será a las 9:30 a. m., contando con transmisión en vivo.

Según la Presidencia de la República, durante la cumbre el mandatario colombiano Gustavo Petro presentará la Plataforma País para la Inversión y el Desarrollo Sostenible en Colombia.

El primer Ministro de Portugal, Luís Montenegro, llegó a Santa Marta para participar en la IV Cumbre CELAC–UE - crédito @CancilleriaCol/X

“Se trata de una estrategia que busca garantizar un futuro sostenible para América Latina y el Caribe, y en el caso colombiano movilizar recursos de cooperación internacional, la banca multilateral e inversión privada para apoyar proyectos priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’”, detalló la Presidencia.

Reuniones y foros durante el encuentro

De igual manera, se desarrollarán reuniones bilaterales entre los líderes presentes, así como encuentros paralelos que involucrarán a la sociedad civil y al sector empresarial de los países asistentes. Y la agenda también involucra la firma del Pacto Birregional de Cuidados Celac-UE, que está condicionado a que se logre un acuerdo al respecto.

Entre el 9 y 10 de noviembre también se llevará a cabo el Foro Empresarial ALC-UE, por medio del cual se pretende evaluar y mejorar la cooperación económica y la inversión entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Este está organizado por el Gobierno de Colombia, en su calidad de Presidencia Pro Tempore de la Celac, en cooperación con la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF.

En la cumbre se busca fortalecer la cooperación birregional y definir estrategias conjuntas en energía, salud y digitalización - crédito @CancilleriaCol/X

Aunado a ello, el 9 de noviembre, a las 6:30 p. m., el Gobierno colombiano realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por el exterminio de un partido político llamado Unión Patrótica (UP), que dejó más de 6.000 víctimas en el país.

El 10 de noviembre, se adelantará el Encuentro Caricom– Unión Europea en el Hotel Estelar; se llevará a cabo durante la jornada completa.

Entre las actividades permanentes de la cumbre está la presentación del Estand de Política Criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia en el lobby del Hotel Irotama y la exposición “Bosque de la Memoria” en el Hotel Estelar.