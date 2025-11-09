En vivo| Arranca la IV Cumbre de la Celac-UE: mandatarios de América y Europa alistan sus discursos en Santa Marta, Colombia

Para las 7:00 a. m. del domingo 9 de noviembre se espera que empiecen a arribar las delegaciones de los países confirmados en el evento que liderará el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego en la ciudad de Santa Marta, Colombia.
Incluso, 13 mandatarios de América y la Unión Europea, además de delegaciones internacionales de 20 naciones, harán su presentación oficial en el centro de convenciones de la capital del Magdalena, en la costa colombiana.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, recibirá desde las 8:20 a. m. del domingo 9 de noviembre a los 13 jefes de Estado que, en medio de fuertes conflictos con Estados Unidos que incluyó al mandatario en la Lista Clinton, decidieron continuar con su agenda en la IV Cumbre de la Celac-UE.
El primer líder político en arribar al Centro de Convenciones Santamar será el representante de Guyana, seguido del presidente de Dominina y Eslovenia.
Entre el 9 y el 10 de noviembre de 2025, en Santa Marta (Colombia), se llevará a cabo la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE). El encuentro se centrará en la adopción de decisiones y proyectos orientados a adelantar una triple transición, enfocada en los sectores energético, digital y ambiental.
El inicio de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) en la ciudad colombiana de Santa Marta marca un intento de redefinir la integración birregional en un contexto internacional especialmente complejo.