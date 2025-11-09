En vivo| Arranca la IV Cumbre de la Celac-UE: mandatarios de América y Europa alistan sus discursos en Santa Marta, Colombia

La cumbre definirá la hoja de ruta de cooperación Celac–UE para 2025–2027 - crédito Cancillería

Para las 7:00 a. m. del domingo 9 de noviembre se espera que empiecen a arribar las delegaciones de los países confirmados en el evento que liderará el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego en la ciudad de Santa Marta, Colombia.

Incluso, 13 mandatarios de América y la Unión Europea, además de delegaciones internacionales de 20 naciones, harán su presentación oficial en el centro de convenciones de la capital del Magdalena, en la costa colombiana.

