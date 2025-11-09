Colombia

En vivo| Arranca la IV Cumbre de la Celac-UE: mandatarios de América y Europa alistan sus discursos en Santa Marta, Colombia

El evento reunirá a 13 jefes de Estado y un gran número de delegaciones que arrancarán el evento haciendo un balance de los acuerdos obtenidos en 2023 durante el último encuentro de naciones en materia de comercio y transición verde

La cumbre definirá la hoja de ruta de cooperación Celac–UE para 2025–2027 - crédito Cancillería

Para las 7:00 a. m. del domingo 9 de noviembre se espera que empiecen a arribar las delegaciones de los países confirmados en el evento que liderará el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego en la ciudad de Santa Marta, Colombia.

Incluso, 13 mandatarios de América y la Unión Europea, además de delegaciones internacionales de 20 naciones, harán su presentación oficial en el centro de convenciones de la capital del Magdalena, en la costa colombiana.

Siga el minuto el minuto en vivo aquí.

En pocas líneas:

11:12 hsHoy

Así será el orden de llegada de los 13 presidentes confirmados en la Celac

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, recibirá desde las 8:20 a. m. del domingo 9 de noviembre a los 13 jefes de Estado que, en medio de fuertes conflictos con Estados Unidos que incluyó al mandatario en la Lista Clinton, decidieron continuar con su agenda en la IV Cumbre de la Celac-UE.

El primer líder político en arribar al Centro de Convenciones Santamar será el representante de Guyana, seguido del presidente de Dominina y Eslovenia.

Acto seguido, el desfile será continuado por los mandatarios de:

  • Cuba
  • Luxemburgo
  • Portugal
  • Haití
  • Grenada
  • Bélgica
  • San Cristóbal y Nieves
  • España
  • Países Bajos
  • Brasil
11:08 hsHoy

IV Cumbre Celac-UE en Colombia: este es el propósito del encuentro y la agenda que impulsarán líderes de alto nivel

El evento se llevará a cabo en Santa Marta entre el 9 y 10 de noviembre de 2025. Reunirá a 12 jefes de Estado, seis vicepresidentes y 23 cancilleres del mundo

Santa Marta acoge la IV
Santa Marta acoge la IV Cumbre Celac-UE con la presencia de doce jefes de Estado y veintitrés cancilleres de América Latina, el Caribe y Europa - crédito Cancillería

Entre el 9 y el 10 de noviembre de 2025, en Santa Marta (Colombia), se llevará a cabo la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE). El encuentro se centrará en la adopción de decisiones y proyectos orientados a adelantar una triple transición, enfocada en los sectores energético, digital y ambiental.

Leer la nota completa
11:05 hsHoy

Estos son los representantes y mandatarios europeos que arribaron a Colombia para la IV Cumbre de la Celac-UE

El espacio consolidará una voz latinoamericana y caribeña unificada que incluye la transición energética, autosuficiencia sanitaria, integración comercial regional y cooperación digital y científica

Varios representantes de países europeos
Varios representantes de países europeos se llegaron a Santa Marta para la Cumbre de la Celac - crédito @CancilleriaCol/X

El inicio de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) en la ciudad colombiana de Santa Marta marca un intento de redefinir la integración birregional en un contexto internacional especialmente complejo.

Leer la nota completa

