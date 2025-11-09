Colombia

Encontraron cuerpo de bombero desaparecido en Cundinamarca: estaba buscando a una niña cuando fue arrastrado por un río

El cadáver del ciudadano Carlos Andrés Rozo fue localizado en el sector Peñalisa


El bombero Carlos Andrés Rozo
El bombero Carlos Andrés Rozo estaba buscando a la niña Shairin Tovar Quintero - crédito @JorgeEmilioRey/X

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó a través de su cuenta de X sobre el hallazgo del cuerpo del bombero subteniente Carlos Andrés Rozo, Cuerpo de bomberos Voluntarios de El Colegio e integrante del Grupo Especializado de Búsqueda y Rescate Acuático de Bomberos Cundinamarca, que estaba desaparecido.

De acuerdo con la información que suministró, el hallazgo se hizo en el sector Peñalisa, en el municipio de Gutiérrez, luego de que se llevara a cabo una intensa operación de búsqueda que movilizó a autoridades y organismos de rescate en Cundinamarca.

Con profunda tristeza quiero informar que, tras intensas labores de búsqueda, fue hallado sin vida el bombero Carlos Andrés Rozo, del municipio de El Colegio, quien había desaparecido en el sector Puente Río Chiquito, vereda Cerinza en el municipio de Gutiérrez”, escribió el gobernador en su cuenta de X.

El gobernador Jorge Emilio Rey
El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel informó sobre la muerte del bombero Carlos Andrés Rozo - crédito @JorgeEmilioRey/X

Así fue la desaparición del bombero

Rey Ángel explicó que la desaparición de Rozo ocurrió mientras participaba en las labores de búsqueda de Shairin Tovar Quintero, una niña de 11 años que está extraviada desde el 4 de noviembre de 2025. El incidente se produjo en el sector Puente Río Chiquito, en la vereda Cerinza, cuando el comandante del Cuerpo de Bomberos fue arrastrado por la corriente del Río Blanco durante una maniobra de búsqueda.

La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca informó que el accidente se registró hacia las 11:45 a. m. Tras el incidente, se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda con la colaboración de diferentes cuerpos de bomberos y organismos de primera respuesta tanto de Cundinamarca como del departamento del Meta. Finalmente, su cuerpo fue localizado.

El proceso para la recuperación del cuerpo

El mandatario departamental informó que el acceso al lugar donde fue encontrado el cadáver solo es posible mediante un operativo aéreo, por lo que las autoridades están el uso de un helicóptero para efectuar el rescate.

“La Coordinación de Bomberos Cundinamarca (@BomberosCundi) nos informa que el cuerpo fue localizado en el sector Peñalisa, al cual la única manera de acceder para efectuar el rescate es por vía helicoportada. Adelantamos gestiones para poder contar con este mecanismo de rescate”, detalló en X.

El bombero fue arrastrado por
El bombero fue arrastrado por la corriente de un río - crédito Imagen de referecia/Alcaldía de La Vega

La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca se pronunció por medio de un comunicado sobre la muerte del servidor. Era reconocido por su compromiso y vocación de servicio. “La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca rinde homenaje a quien, con honor y entrega, cumplió su misión hasta el último instante. Su sacrificio en el servicio a la vida y la seguridad de los demás refleja la esencia más pura del ser bombero. Descanse en paz”, expresó.

El delegado Departamental del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas, se unió a las palabras de condolencias, resaltando la entrega del subteniente en su trabajo. “Con profundo dolor lamento informar el fallecimiento del Ste Carlos Andrés Rozo, Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Colegio, quien perdió la vida en cumplimiento del deber mientras atendía una emergencia. Su liderazgo, entrega son un ejemplo para la comunidad”, escribió en X.

Bomberos de Cundinamarca lamentaron la
Bomberos de Cundinamarca lamentaron la muerte del bombero - crédito @BomberoFarfan/X

Uno de los allegados al bombero, citado por Noticias Caracol, destacó su trabajo y compromiso: “Has sido guía, compañero y apoyo para muchos, y puedo decir con orgullo que yo soy una de esas personas que ha sentido tu ayuda y tu preocupación sincera en los momentos difíciles”, indicó.

La tragedia que enluta a los bomberos de Cundinamarca se produce en el contexto de una operación que aún no concluye, ya que la localización de Shairin Tovar Quintero sigue siendo el objetivo de los equipos de rescate.

