Así puede acceder a cursos gratuitos en inglés dirigido a mujeres en Bogotá: solo necesita estar registrada en el Sena

El curso de inglés brinda herramientas clave para acceder a empleos en call centers, ferias empresariales y empresas bilingües - crédito Freepik

Bajo el escenario de la alianza entre la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), cerca de 60 mujeres de la localidad de Engativá han encontrado una nueva oportunidad para fortalecer sus habilidades y mejorar sus perspectivas de autonomía económica.

En las últimas semanas, alrededor de 40 mujeres han avanzado en su formación en un segundo idioma gracias a un curso gratuito de inglés, mientras que otras 20 participaron en un taller especializado de foto producto, pensado para impulsar las ventas de sus emprendimientos a través de redes sociales.

Las clases se desarrollan en la Manzana del Cuidado de Engativá Pueblo, la primera sede de este tipo en la localidad donde se pone a prueba esta iniciativa conjunta.

La alianza entre la Secretaría Distrital de la Mujer y el Sena impulsa la autonomía económica de 60 mujeres en Engativá - crédito Freepik

“Esta es la primera vez que nuestra Estrategia para la Autonomía Económica, en alianza con el Sena y la Alcaldía Local de Engativá, capacita a alrededor de 60 mujeres en dos líneas: foto producto e inglés. El grupo de inglés, conformado por 40 mujeres, inició en agosto y actualmente avanza en su segundo módulo. Las participantes han manifestado su interés en que el proceso continúe”, explicó Ángela Beltrán, gestora territorial de la Secretaría de la Mujer.

Para acceder a los nuevos cursos, las beneficiarias deben estar inscritas en la plataforma Sena Sofia Plus, un procedimiento indispensable para la certificación oficial al término de sus estudios. Tanto el proceso de inscripción como las clases son completamente gratuitos y forman parte de los esfuerzos institucionales por democratizar el acceso a la educación y el empleo entre las mujeres bogotanas.

El taller de foto producto está diseñado para que las emprendedoras dominen las técnicas necesarias para optimizar la presentación de sus productos, mejorar la calidad visual en sus catálogos, potenciar el impacto en sus redes sociales y aumentar las posibilidades de ventas. Por su parte, el curso de inglés ofrece herramientas comunicativas clave para acceder a mejores oportunidades tanto en el sector de ventas como en segmentos como los call centers, eventos empresariales bilingües o ferias, muchas de ellas ligadas a nodos internacionales como el Aeropuerto El Dorado.

El registro en la plataforma Sena Sofia Plus es requisito indispensable para acceder y certificar los cursos gratuitos ofrecidos a mujeres bogotanas - crédito Freepik

“Fortalecer las habilidades de las mujeres emprendedoras es una de las metas centrales de nuestra estrategia. Muchas dominan su producto, pero pueden encontrar barreras a la hora de promocionarlo o expandir su negocio. En este sentido, el inglés no solo es una competencia comunicativa clave en el mundo laboral, sino también una herramienta que les abre nuevas oportunidades, ya sea para trabajar en call centers, establecer contactos con empresas bilingües o participar en ferias donde asisten visitantes internacionales, como las del Aeropuerto El Dorado. Además, este proceso ha motivado a varias participantes a seguir formándose y prepararse para nuevos retos académicos y profesionales”, sostuvo Beltrán.

Para ser beneficiarias de los cursos gratuitos, las interesadas deben estar registradas en la plataforma del Sena Sofia Plus. Cabe señalar que este proceso es gratuito y sencillo. Para comenzar, las mujeres deben verificar que su información personal no haya sido registrada previamente. El proceso arranca con la solicitud del documento de identidad para determinar el estado del postulante.

Luego, se aceptan los términos y condiciones, se ingresan los datos personales y de contacto, se crea una contraseña y se valida la identidad mediante un código recibido por correo o mensaje. Una vez inscritos, los usuarios pueden explorar la oferta educativa actual, tanto virtual como presencial, y seleccionar el programa que mejor se adapte a sus intereses. Es importante cargar en la plataforma el documento de identidad escaneado en formato PDF con un tamaño máximo de 2 MB para completar la inscripción.

Las clases se desarrollan en la Manzana del Cuidado de Engativá, primera sede local de esta estrategia de formación femenina - crédito Alcaldía de Bogotá

Las personas que requieran más información sobre los programas disponibles pueden consultar el sitio web oficial de la entidad o ingresar directamente al portal de Sena Sofia Plus. En la sección “¿Qué quiere estudiar?”, es posible filtrar la oferta por tipo de curso, ciudad y palabras clave de interés.

Para el distrito, esta iniciativa busca seguir empoderando a mujeres, fomentando su autonomía económica y fortaleciéndolas como agentes de cambio en sus comunidades, a través de la formación gratuita y pertinente para los retos del mercado laboral contemporáneo.