Abren becas de hasta el 100% para colombianos que quieran estudiar maestrías y MBA en Europa

Aspirantes colombianos podrán aplicar a becas de maestría y MBA con cobertura de hasta el 100% en prestigiosas instituciones internacionales. - crédito Freepik

La ESCP Business School, reconocida como la escuela de negocios más antigua del mundo y una de las mejores de Europa según el ranking del Financial Times, anunció la apertura de una nueva convocatoria de becas y financiación para estudiantes colombianos interesados en realizar maestrías y programas MBA en Europa.

Gracias a una alianza con Colfuturo, los aspirantes podrán acceder a becas que cubren entre el 20% y el 100% del valor de la matrícula, en programas académicos de alto prestigio que se dictan en los campus de Berlín, Londres, Madrid, París, Turín y Varsovia.

Becas de hasta el 100% para maestrías y MBA

La convocatoria de ESCP Business School 2026 está dirigida exclusivamente a profesionales colombianos que buscan fortalecer su perfil internacional. Entre los programas más destacados se encuentran el MBA, que ofrecerá siete becas de 10.000 euros, y el MSc in Digital Project Management & Consulting, que contará con una beca completa del 100% y siete adicionales del 35%.

Otros programas como el MSc in Hospitality & Tourism Management y el MSc in Real Estate dispondrán de dos becas del 50%, mientras que el MSc in Marketing & Digital Media ofrecerá seis becas del 20%.

Los programas ofrecen formación multicampus en ciudades europeas y están reconocidos por su excelencia académica y empleabilidad global. - crédito ESCP Business School

“Colombia es un país con un talento extraordinario, y en ESCP queremos abrir las puertas de Europa a quienes sueñan con transformar su futuro, sin que las barreras económicas los detengan. Nuestra alianza con Colfuturo es una apuesta por el potencial del país y por una nueva generación de líderes colombianos capaces de generar impacto global desde sus comunidades”, señaló Francisco Egaña, Director de Admisiones y Desarrollo de ESCP Business School, campus de Madrid.

Programas reconocidos mundialmente

Los beneficiarios de estas becas tendrán acceso a programas de excelencia académica y con altos niveles de empleabilidad. El MBA de ESCP, por ejemplo, está clasificado entre los 10 mejores de Europa y el número 28 del mundo, según el Financial Times. Este programa se puede cursar en modalidad presencial, híbrida u online, con la posibilidad de estudiar en hasta tres ciudades europeas durante el mismo periodo académico.

Además, los estudiantes pueden especializarse en áreas como consultoría, innovación, emprendimiento o gestión del lujo. Un dato destacado es que el 100% de los egresados logra empleo dentro de los tres meses posteriores a su graduación, con un salario medio anual de 151.000 dólares en empresas globales como Amazon, Google, McKinsey, Nestlé o la ONU.

La escuela de negocios más antigua del mundo y con campus en Berlín, Londres, Madrid, París, Turín y Varsovia brindará nuevas oportunidades de formación internacional para la convocatoria 2026 - crédito Pixabay.

Convocatoria y fechas clave

Los interesados ya pueden iniciar su proceso de admisión en ESCP, requisito indispensable para aplicar a las becas cuando se abra la convocatoria oficial el 6 de enero de 2026. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 2 de marzo de 2026, y los resultados se publicarán el 14 de mayo del mismo año.

Como parte de esta iniciativa, ESCP realizará un evento gratuito el martes 11 de noviembre de 2025 en el Hotel Estelar Parque de la 93 (Bogotá). Durante el encuentro, los asistentes podrán participar en una Masterclass, recibir asesoría personalizada sobre admisiones y becas, y dialogar con representantes de Colfuturo y ESCP Business School.Los interesados pueden registrarse a través del formulario oficial: https://forms.gle/udQwM1SiaPFX76Y19.

La alianza entre ESCP Business School y Colfuturo busca impulsar el talento colombiano con programas académicos de alto nivel. - crédito ESCP Business School

Una puerta abierta al mundo para el talento colombiano

Con más de 200 años de historia, ESCP Business School ha consolidado su reputación como una de las instituciones educativas más prestigiosas del mundo en formación empresarial. Cada año, más de 11.000 estudiantes y 6.000 directivos de 136 nacionalidades forman parte de sus programas académicos, que se destacan por su enfoque multicultural y su modelo educativo multicampus.

Su misión es formar líderes responsables, innovadores y globales, preparados para transformar el entorno empresarial y aportar soluciones sostenibles a los desafíos actuales.