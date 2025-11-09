A recoger agua: anuncian suspensiones del servicio hasta por 27 horas en varias zonas de Bogotá del 10 al 14 de noviembre

Los trabajos de reparación buscan garantizar el suministro continuo y prevenir daños mayores en las redes de agua de Bogotá - crédito Colprensa

Del 10 al 14 de noviembre de 2025, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) realizará obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua en distintos barrios de la ciudad.

De acuerdo con la empresa, el objetivo es garantizar el suministro continuo a todos los usuarios y minimizar las posibles afectaciones por daños mayores en las tuberías y accesorios. Para ejecutar estos trabajos será necesario suspender temporalmente el servicio en algunas zonas específicas. La suspensión del suministro de agua se organizará por días y barrios de la siguiente manera:

Lunes 10 de noviembre de 2025

San José de Bavaria

Villa Del Prado

Nueva Zelanda

Santa Barbara Oriental

Las direcciones afectadas son: De la carrera 45 a la carrera 80, entre la calle 170 a la calle 183 De la carrera 7 a la carrera 9, entre la calle 116 a la calle 127



La suspensión comenzará a las 10:00 a. m. en los tres primeros barrios y a las 8:00 a. m. en Santa Barbara Oriental. La duración será de 24 horas y los trabajos consisten en instalación de medidor y totalizadora.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anuncia cortes de agua por mantenimiento entre el 10 y el 14 de noviembre de 2025 - crédito Acueducto de Bogotá

Martes 11 de noviembre de 2025

Tunal

De la transversal 14 a la carrera 25a, entre la calle 42 sur a la calle 48c sur

El corte iniciará a las 7:00 a. m. y durará 27 horas, por empates de redes de acueducto.

Miércoles 12 de noviembre de 2025

Prado Veraniego Norte

Las Acacias

Industrial Centenario

El Ejido

La Paz

Danubio II

Fiscala Norte

Arrayanes V

La Fiscala

Porvenir

Altamar

Barranquillita

Dindalito Parcial

Dindalito

Gran Britalia I

Patio Bonito II

Provivienda Occidental

Direcciones afectadas: De la carrera 54 a la carrera 58, entre la calle 129 a la calle 134 De la calle 70 a la calle 72 bis, entre la carrera 1 (avenida Circunvalar) De la carrera 36 a carrera 50, entre la calle 13 a la avenida calle 20 (avenida Américas) De la avenida carrera 13 a la carrera 1, entre la diagonal 53a sur a la calle 64b sur De la avenida calle 43 sur a la calle 38 sur, entre la avenida carrera 86 (avenida cale) a la carrera 89b



Los horarios de inicio serán entre 7:00, 8:00, 9:00 y 10:00 a. m., con duraciones entre 24 y 27 horas, dependiendo del sector. Los trabajos incluyen instalación de válvula, empates de redes y mantenimiento preventivo.

El miércoles 12 de noviembre, más de 15 barrios, incluyendo Prado Veraniego Norte y Patio Bonito II, estarán afectados por cortes de agua - crédito Colprensa

Jueves 13 de noviembre de 2025

Iberia

San José del Prado

Atenas

Escuela de Carabineros

Santa Helena

El Plan

Prado Veraniego Sur

Canódromo

Hipotecho Occidental

Hipotecho Sur

La Igualdad

Provivienda Oriental

El Remanso

Marruecos

Molinos

Puerto Rico

Prado de Las Vegas

El Tabacal

El Danubio

El Rosal

Portalegre

Santa Helena (Soacha)

Villa Esperanza Centro

Soacha Centro

Lincoln

Oasis del Jericó

San Luis

La Unión Atenea

Ciudad Salitre

La Fragua

El Silo

La Primavera

La Veredita

El Mirador

San Isidro

Eduardo Puyana

Las Huertas

Paseo Real Villa Italia

La Fontana

Ciudad de Quito

Llanos de Soacha

Tierra Blanca

Maranata

Ciudad Latina

Villa La Esperanza

Direcciones afectadas: De la carrera 54d a la carrera 75b, entre la calle 134 a la calle 167 De la carrera 45 a la carrera 56, entre la calle 127 a la calle 129 De la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72 De la avenida calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71d De la avenida calle 3 a la diagonal 16 sur, entre la carrera 36 a la avenida carrera 50 De la carrera 5 a la carrera 6l, entre la diagonal 48f sur a la calle 48p sur De la calle 24 a la calle 7, entre la carrera 10a a la carrera 19 De la calle 21 a la calle 7, entre la carrera 4 a la carrera 10a De la calle 7 a la calle 1, entre la transversal 7 a la carrera 16 De la carrera 12 a la carrera 28b, entre la calle 1 sur a la calle 8



El corte empezará a las 7:00, 8:00 y 10:00 a. m., con duración de 24 o 27 horas.

La Eaab recomienda almacenar agua previamente y priorizar el uso para higiene y alimentación; hospitales podrán solicitar carrotanques en la Acualínea 116 - crédito Colprensa

Viernes 14 de noviembre de 2025

Normandía

Cedro Salazar

Direcciones: De la calle 26 a la calle 53, entre la carrera 68 a la carrera 70 De la carrera 7 a la carrera 9, entre la calle 148 a la calle 153



Los trabajos comenzarán a las 8:00 a. m. en Cedro Salazar y a las 9:00 a. m. en Normandía, con duración de 24 horas.

Finalmente, la empresa recomendó que los usuarios llenen sus tanques antes del corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y priorizar el uso para higiene y alimentación. El servicio de carrotanques estará disponible con prioridad para hospitales, clínicas y centros con alta concentración de público, que pueden solicitarlo en la Acualínea 116.