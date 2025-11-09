A recoger agua: anuncian suspensiones del servicio hasta por 27 horas en varias zonas de Bogotá del 10 al 14 de noviembre

Del 10 al 14 de noviembre de 2025, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) realizará obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua en distintos barrios de la ciudad.
De acuerdo con la empresa, el objetivo es garantizar el suministro continuo a todos los usuarios y minimizar las posibles afectaciones por daños mayores en las tuberías y accesorios. Para ejecutar estos trabajos será necesario suspender temporalmente el servicio en algunas zonas específicas. La suspensión del suministro de agua se organizará por días y barrios de la siguiente manera:
Lunes 10 de noviembre de 2025
- San José de Bavaria
- Villa Del Prado
- Nueva Zelanda
- Santa Barbara Oriental
- Las direcciones afectadas son:
- De la carrera 45 a la carrera 80, entre la calle 170 a la calle 183
- De la carrera 7 a la carrera 9, entre la calle 116 a la calle 127
La suspensión comenzará a las 10:00 a. m. en los tres primeros barrios y a las 8:00 a. m. en Santa Barbara Oriental. La duración será de 24 horas y los trabajos consisten en instalación de medidor y totalizadora.
Martes 11 de noviembre de 2025
- Tunal
- De la transversal 14 a la carrera 25a, entre la calle 42 sur a la calle 48c sur
El corte iniciará a las 7:00 a. m. y durará 27 horas, por empates de redes de acueducto.
Miércoles 12 de noviembre de 2025
- Prado Veraniego Norte
- Las Acacias
- Industrial Centenario
- El Ejido
- La Paz
- Danubio II
- Fiscala Norte
- Arrayanes V
- La Fiscala
- Porvenir
- Altamar
- Barranquillita
- Dindalito Parcial
- Dindalito
- Gran Britalia I
- Patio Bonito II
- Provivienda Occidental
- Direcciones afectadas:
- De la carrera 54 a la carrera 58, entre la calle 129 a la calle 134
- De la calle 70 a la calle 72 bis, entre la carrera 1 (avenida Circunvalar)
- De la carrera 36 a carrera 50, entre la calle 13 a la avenida calle 20 (avenida Américas)
- De la avenida carrera 13 a la carrera 1, entre la diagonal 53a sur a la calle 64b sur
- De la avenida calle 43 sur a la calle 38 sur, entre la avenida carrera 86 (avenida cale) a la carrera 89b
Los horarios de inicio serán entre 7:00, 8:00, 9:00 y 10:00 a. m., con duraciones entre 24 y 27 horas, dependiendo del sector. Los trabajos incluyen instalación de válvula, empates de redes y mantenimiento preventivo.
Jueves 13 de noviembre de 2025
- Iberia
- San José del Prado
- Atenas
- Escuela de Carabineros
- Santa Helena
- El Plan
- Prado Veraniego Sur
- Canódromo
- Hipotecho Occidental
- Hipotecho Sur
- La Igualdad
- Provivienda Oriental
- El Remanso
- Marruecos
- Molinos
- Puerto Rico
- Prado de Las Vegas
- El Tabacal
- El Danubio
- El Rosal
- Portalegre
- Santa Helena (Soacha)
- Villa Esperanza Centro
- Soacha Centro
- Lincoln
- Oasis del Jericó
- San Luis
- La Unión Atenea
- Ciudad Salitre
- La Fragua
- El Silo
- La Primavera
- La Veredita
- El Mirador
- San Isidro
- Eduardo Puyana
- Las Huertas
- Paseo Real Villa Italia
- La Fontana
- Ciudad de Quito
- Llanos de Soacha
- Tierra Blanca
- Maranata
- Ciudad Latina
- Villa La Esperanza
- Direcciones afectadas:
- De la carrera 54d a la carrera 75b, entre la calle 134 a la calle 167
- De la carrera 45 a la carrera 56, entre la calle 127 a la calle 129
- De la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72
- De la avenida calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71d
- De la avenida calle 3 a la diagonal 16 sur, entre la carrera 36 a la avenida carrera 50
- De la carrera 5 a la carrera 6l, entre la diagonal 48f sur a la calle 48p sur
- De la calle 24 a la calle 7, entre la carrera 10a a la carrera 19
- De la calle 21 a la calle 7, entre la carrera 4 a la carrera 10a
- De la calle 7 a la calle 1, entre la transversal 7 a la carrera 16
- De la carrera 12 a la carrera 28b, entre la calle 1 sur a la calle 8
El corte empezará a las 7:00, 8:00 y 10:00 a. m., con duración de 24 o 27 horas.
Viernes 14 de noviembre de 2025
- Normandía
- Cedro Salazar
- Direcciones:
- De la calle 26 a la calle 53, entre la carrera 68 a la carrera 70
- De la carrera 7 a la carrera 9, entre la calle 148 a la calle 153
Los trabajos comenzarán a las 8:00 a. m. en Cedro Salazar y a las 9:00 a. m. en Normandía, con duración de 24 horas.
Finalmente, la empresa recomendó que los usuarios llenen sus tanques antes del corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y priorizar el uso para higiene y alimentación. El servicio de carrotanques estará disponible con prioridad para hospitales, clínicas y centros con alta concentración de público, que pueden solicitarlo en la Acualínea 116.