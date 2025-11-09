Colombia

A recoger agua: anuncian suspensiones del servicio hasta por 27 horas en varias zonas de Bogotá del 10 al 14 de noviembre

Varias zonas enfrentarán interrupciones prolongadas en el suministro, con horarios y sectores específicos afectados por trabajos técnicos en la infraestructura hídrica de la capital

Los trabajos de reparación buscan
Los trabajos de reparación buscan garantizar el suministro continuo y prevenir daños mayores en las redes de agua de Bogotá - crédito Colprensa

Del 10 al 14 de noviembre de 2025, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) realizará obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua en distintos barrios de la ciudad.

De acuerdo con la empresa, el objetivo es garantizar el suministro continuo a todos los usuarios y minimizar las posibles afectaciones por daños mayores en las tuberías y accesorios. Para ejecutar estos trabajos será necesario suspender temporalmente el servicio en algunas zonas específicas. La suspensión del suministro de agua se organizará por días y barrios de la siguiente manera:

Lunes 10 de noviembre de 2025

  • San José de Bavaria
  • Villa Del Prado
  • Nueva Zelanda
  • Santa Barbara Oriental
  • Las direcciones afectadas son:
    • De la carrera 45 a la carrera 80, entre la calle 170 a la calle 183
    • De la carrera 7 a la carrera 9, entre la calle 116 a la calle 127

La suspensión comenzará a las 10:00 a. m. en los tres primeros barrios y a las 8:00 a. m. en Santa Barbara Oriental. La duración será de 24 horas y los trabajos consisten en instalación de medidor y totalizadora.

La Empresa de Acueducto y
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anuncia cortes de agua por mantenimiento entre el 10 y el 14 de noviembre de 2025 - crédito Acueducto de Bogotá

Martes 11 de noviembre de 2025

  • Tunal
  • De la transversal 14 a la carrera 25a, entre la calle 42 sur a la calle 48c sur

El corte iniciará a las 7:00 a. m. y durará 27 horas, por empates de redes de acueducto.

Miércoles 12 de noviembre de 2025

  • Prado Veraniego Norte
  • Las Acacias
  • Industrial Centenario
  • El Ejido
  • La Paz
  • Danubio II
  • Fiscala Norte
  • Arrayanes V
  • La Fiscala
  • Porvenir
  • Altamar
  • Barranquillita
  • Dindalito Parcial
  • Dindalito
  • Gran Britalia I
  • Patio Bonito II
  • Provivienda Occidental
  • Direcciones afectadas:
    • De la carrera 54 a la carrera 58, entre la calle 129 a la calle 134
    • De la calle 70 a la calle 72 bis, entre la carrera 1 (avenida Circunvalar)
    • De la carrera 36 a carrera 50, entre la calle 13 a la avenida calle 20 (avenida Américas)
    • De la avenida carrera 13 a la carrera 1, entre la diagonal 53a sur a la calle 64b sur
    • De la avenida calle 43 sur a la calle 38 sur, entre la avenida carrera 86 (avenida cale) a la carrera 89b

Los horarios de inicio serán entre 7:00, 8:00, 9:00 y 10:00 a. m., con duraciones entre 24 y 27 horas, dependiendo del sector. Los trabajos incluyen instalación de válvula, empates de redes y mantenimiento preventivo.

El miércoles 12 de noviembre,
El miércoles 12 de noviembre, más de 15 barrios, incluyendo Prado Veraniego Norte y Patio Bonito II, estarán afectados por cortes de agua - crédito Colprensa

Jueves 13 de noviembre de 2025

  • Iberia
  • San José del Prado
  • Atenas
  • Escuela de Carabineros
  • Santa Helena
  • El Plan
  • Prado Veraniego Sur
  • Canódromo
  • Hipotecho Occidental
  • Hipotecho Sur
  • La Igualdad
  • Provivienda Oriental
  • El Remanso
  • Marruecos
  • Molinos
  • Puerto Rico
  • Prado de Las Vegas
  • El Tabacal
  • El Danubio
  • El Rosal
  • Portalegre
  • Santa Helena (Soacha)
  • Villa Esperanza Centro
  • Soacha Centro
  • Lincoln
  • Oasis del Jericó
  • San Luis
  • La Unión Atenea
  • Ciudad Salitre
  • La Fragua
  • El Silo
  • La Primavera
  • La Veredita
  • El Mirador
  • San Isidro
  • Eduardo Puyana
  • Las Huertas
  • Paseo Real Villa Italia
  • La Fontana
  • Ciudad de Quito
  • Llanos de Soacha
  • Tierra Blanca
  • Maranata
  • Ciudad Latina
  • Villa La Esperanza
  • Direcciones afectadas:
    • De la carrera 54d a la carrera 75b, entre la calle 134 a la calle 167
    • De la carrera 45 a la carrera 56, entre la calle 127 a la calle 129
    • De la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72
    • De la avenida calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71d
    • De la avenida calle 3 a la diagonal 16 sur, entre la carrera 36 a la avenida carrera 50
    • De la carrera 5 a la carrera 6l, entre la diagonal 48f sur a la calle 48p sur
    • De la calle 24 a la calle 7, entre la carrera 10a a la carrera 19
    • De la calle 21 a la calle 7, entre la carrera 4 a la carrera 10a
    • De la calle 7 a la calle 1, entre la transversal 7 a la carrera 16
    • De la carrera 12 a la carrera 28b, entre la calle 1 sur a la calle 8

El corte empezará a las 7:00, 8:00 y 10:00 a. m., con duración de 24 o 27 horas.

La Eaab recomienda almacenar agua
La Eaab recomienda almacenar agua previamente y priorizar el uso para higiene y alimentación; hospitales podrán solicitar carrotanques en la Acualínea 116 - crédito Colprensa

Viernes 14 de noviembre de 2025

  • Normandía
  • Cedro Salazar
  • Direcciones:
    • De la calle 26 a la calle 53, entre la carrera 68 a la carrera 70
    • De la carrera 7 a la carrera 9, entre la calle 148 a la calle 153

Los trabajos comenzarán a las 8:00 a. m. en Cedro Salazar y a las 9:00 a. m. en Normandía, con duración de 24 horas.

Finalmente, la empresa recomendó que los usuarios llenen sus tanques antes del corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y priorizar el uso para higiene y alimentación. El servicio de carrotanques estará disponible con prioridad para hospitales, clínicas y centros con alta concentración de público, que pueden solicitarlo en la Acualínea 116.

