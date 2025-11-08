Colombia

Tribunal de Antioquia rechaza demanda de EPM por Hidroituango y deja en firme decisión arbitral

El Tribunal de Antioquia resolvió no admitir la demanda interpuesta por Empresas Públicas de Medellín (EPM) contra el consorcio CCC Ituango, al considerar que las controversias sobre el proyecto Hidroituango ya fueron resueltas

Guardar
Colprensa/Archivo
Colprensa/Archivo

El Tribunal Administrativo de Antioquia decidió no tramitar la demanda que Empresas Públicas de Medellín (EPM) había interpuesto contra el consorcio CCC Ituango, encargado de la construcción del proyecto Hidroituango.

La determinación se sustentó en que el proceso ya había sido resuelto por un laudo arbitral emitido por la Cámara de Comercio de Medellín.

Foto de archivo. La fachada
Foto de archivo. La fachada exterior de una de las sedes de Empresas Públicas de Medellín (EPM) En la ciudad de Medellín, Colombia, 4 de abril, 2019. REUTERS/Luisa González

De acuerdo con el Auto 225 de 2025, la sala de decisiones concluyó que carece de competencia para continuar con la acción judicial, dado que “las controversias entre las partes ya habían sido plenamente resueltas por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Medellín, que en diciembre de 2024 profirió un laudo definitivo”. La reclamación que presentó EPM ascendía a cerca de $9,9 billones, correspondientes a los perjuicios derivados de la emergencia ocurrida en 2018.

La decisión del tribunal se conoce cuatro años después de que la empresa pública iniciara el proceso, el cual fue radicado en 2021. En su momento, la compañía buscaba obtener una indemnización por los costos que asumió debido al colapso de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) del río Cauca, que generó la contingencia más crítica del megaproyecto.

Durante el trámite, el Tribunal antioqueño había solicitado a EPM corregir algunos aspectos formales para dar continuidad al proceso. Sin embargo, luego de analizar los antecedentes, determinó que el caso no podía seguir su curso en la jurisdicción contenciosa, puesto que el Tribunal de Arbitramento ya había emitido un fallo en firme sobre la responsabilidad de las empresas contratistas.

En diciembre de 2024, el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Medellín resolvió que el consorcio CCC Ituango, integrado por Camargo Correa Infra Limitada, Constructora Conconcreto S.A. y Coninsa Ramón H S.A.S., no fue responsable del colapso ocurrido en abril de 2018. Según la decisión, las pruebas aportadas no demostraron que las firmas incurrieran en fallas constructivas o incumplimientos contractuales que hubiesen provocado el daño.

Edificio de la Cámara de
Edificio de la Cámara de Comercio de Medellín. Foto: Cámara de Comercio de Medellín.

La compañía Conconcreto confirmó públicamente la decisión de la justicia antioqueña y recordó que el laudo arbitral zanjó las controversias entre las partes. Con ello, se ratifica que las reclamaciones formuladas por EPM ya fueron atendidas por el mecanismo de arbitraje y no pueden volver a discutirse ante otro tribunal.

El resultado representa uno de los capítulos más relevantes dentro de las disputas legales asociadas al Proyecto Hidroeléctrico Ituango, considerado el más importante en la historia energética del país. Para EPM, la demanda buscaba recuperar parte de los recursos invertidos durante la contingencia, que afectó de manera temporal la operación del proyecto y generó gastos adicionales en mitigación ambiental y social.

La empresa había presentado la acción con base en las facultades de control de controversias contractuales. En junio de 2024, el Tribunal había admitido inicialmente la demanda, aunque su competencia fue posteriormente reevaluada tras conocerse el fallo arbitral de la Cámara de Comercio. Con el nuevo pronunciamiento, se ratifica que las diferencias contractuales entre las partes quedaron cerradas.

El megaproyecto Hidroituango se desarrolló sobre el curso del río Cauca, entre los municipios de Ituango y Briceño, en el norte de Antioquia. Su diseño incluyó un muro de contención de 225 metros de altura, una casa de máquinas con ocho turbinas para generación eléctrica y una compleja red de túneles que atraviesa la montaña. En total, la obra abarca unas 30 hectáreas, distribuidas en 12 municipios del departamento.

- crédito EPM
- crédito EPM

La emergencia de 2018 marcó un punto crítico en la construcción. El colapso del túnel de desviación bloqueó el cauce del río, lo que elevó de manera acelerada el nivel del embalse. Según informes técnicos de la época, el agua comenzó a subir a una velocidad de hasta 20 metros por día, mientras los demás túneles permanecían sellados. La situación obligó a la evacuación de miles de habitantes y al rediseño de varias fases del proyecto.

Con la decisión más reciente del Tribunal de Antioquia, se da por cerrado un litigio que se extendió por más de cuatro años y que involucró uno de los reclamos económicos más altos en la historia de la empresa pública. Ahora, el desarrollo del proyecto continúa bajo la supervisión de EPM, que mantiene la operación de las primeras unidades generadoras y proyecta completar las etapas restantes en los próximos años.

Temas Relacionados

EPMHidroituangoTribunal de Antioquiademanda ConconcretoColombia-noticias

Más Noticias

“Hay pruebas suficientes”: padre de Luis Andrés Colmenares confía en fallo de la Corte Suprema

Quince años después de la muerte de Luis Andrés Colmenares, su padre, Luis Alonso Colmenares, aseguró que existen “pruebas suficientes” y confía en que la Corte Suprema de Justicia revise el caso a fondo

“Hay pruebas suficientes”: padre de

Nequi deja de funcionar temporalmente hoy: horarios y recomendaciones para sus usuarios

La billetera digital Nequi informó que suspenderá sus servicios desde este 8 de noviembre

Nequi deja de funcionar temporalmente

Resultados Lotería de Santander viernes 7 de noviembre de 2025: números ganadores del último sorteo

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del últimos sorteo de esta lotería colombiana

Resultados Lotería de Santander viernes

Lotería de Medellín resultados 7 de noviembre: quién ganó el premio mayor de $16.000 millones

Como cada viernes, aquí están los resultados de la Lotería de Medellín

Lotería de Medellín resultados 7

¿Qué número cayó en la lotería de Risaralda hoy 7 de Noviembre?

Más allá de la suerte, cada boleto adquirido representa una contribución directa a proyectos comunitarios

¿Qué número cayó en la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Aída Merlano pidió respeto por

Aída Merlano pidió respeto por la privacidad de su nieto y le hizo reclamo a su hija Aida Victoria y a Juan David Tejada: “Ese niño no pidió venir al mundo”

Jhovanoty anunció su salida de programa radial en el que trabaja y desmintió los rumores acerca de su futuro: “Crean en mí”

Jowell & Randy presentarán su ambicioso espectáculo 3D en Colombia: conozca fecha y precios de boletería

Alci Acosta no recibe regalías por sus grabaciones originales, según detalló su hijo: “Solo vivía de los shows y sus ahorros”

Familia de Alejandra Villafañe destapó lo que hay detrás de las críticas y pullas a Raúl Ocampo: “Inaudito y cruel”

Deportes

Juan Fernando Quintero, la baja

Juan Fernando Quintero, la baja más sensible de la selección Colombia en los amistosos: esta es la razón

Reconocida narradora se fue lanza en ristre contra Sebastián Villa: “No romanticen la violencia por favor”

Óscar Cordoba recordó cómo Mauricio Macri frustró su llegada a la Premier League: “No sucedió”

Se viene el último partido de James Rodríguez en México: hora y dónde ver León vs. Puebla, jornada 17 del Torneo Apertura 2025

Millonarios dio por terminada la temporada 2025: oficialmente quedó eliminado de la Liga BetPlay