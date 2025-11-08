Policía halló un cadáver envuelto en sábanas al interior de un cajón cerca a la cárcel Modelo de Bogotá

El cadáver estaba envuelto en sábanas - crédito Redes sociales/Facebook

El hallazgo de un cadáver dentro de un cajón de madera transportado en un camión conmocionó a la localidad de Puente Aranda en la tarde del viernes 7 de noviembre de 2025.

El operativo de la Policía se realizó hacia la 1:30 p. m. en la Calle 17A con Carrera 57, en inmediaciones de la cárcel La Modelo, donde las autoridades encontraron el cadáver de una persona, oculto entre escombros.

La intervención policial fue posible gracias a una alerta ciudadana en la que denunciaban la disposición inadecuada del material. La llamada fue clave para que los uniformados llegaran rápidamente al sitio.

La Policía atendió el llamado ciudadano al notar que los sujetos disponían escombros inecuadamente - crédito Redes sociales/Facebook

Durante la inspección, sorprendieron a dos individuos que descargaban el contenido del camión de calor azul. Al revisar el vehículo, los agentes detectaron la presencia del voluminoso cajón de madera, que, al ser abierto, albergaba el cadáver envuelto en una sábana.

Según declaraciones del Teniente Coronel Óscar Campaña, Comandante de la Estación de Policía de Puente Aranda, recogidas por CityNoticias, ambos sujetos fueron capturados y serán puestos a disposición de las autoridades competentes. Campaña señaló que “los hechos son materia de investigación y serán asumidos por el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal (CTI)”.

Algunas versiones citadas por el medio de comunicación apuntan a que tanto los escombros como el cadáver habrían sido trasladados desde la localidad de Barrios Unidos, aunque este extremo aún se encuentra bajo verificación por parte de las autoridades competentes.

Dos muertos en hechos violentos sacuden a Bogotá en menos de 12 horas

La noche del miércoles 5 de noviembre, Bogotá se vio marcada por hechos violentos en diferentes puntos de la ciudad, que derivaron en la muerte de dos personas en las localidades de San Cristóbal y Suba.

Los homicidios ocurrieron con escasas horas de diferencia y, en ambos casos, los agresores lograron huir sin ser capturados.

Uno de los homicidios fue propinado con arma de fuego - crédito Sucamec

El primer caso se registró hacia las 8:00 p. m. en el barrio Libertadores, en la parte alta de San Cristóbal. Un menor de 16 años fue atacado con arma blanca por un hombre que se movilizaba en motocicleta.

Información de la Policía indicó que el agresor interceptó al joven, lo hirió en el pecho y luego escapó del lugar. Vecinos alertaron de inmediato a las autoridades, quienes hallaron al menor gravemente herido y ordenaron su traslado a un centro asistencial, donde falleció poco después.

La vía permaneció cerrada durante varias horas mientras se desarrollaban las diligencias judiciales. Hasta el momento, las autoridades no han adelantado hipótesis sobre los motivos del crimen, pero confirmaron que revisan cámaras de seguridad y recogen testimonios de los presentes.

Pocas horas más tarde, en el sector de La Gaitana (Suba), un hombre fue atacado a tiros por un sujeto que descendió de un taxi y disparó en repetidas ocasiones. Tras el ataque, el agresor huyó en el mismo vehículo junto con otro involucrado. La Policía fue alertada por vecinos que escucharon las detonaciones. La víctima alcanzó a ser llevada a un hospital, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con los responsables de los homicidios ocurridos en la noche del miércoles 5 de noviembre - crédito Fotocomposición Infobae (Alcaldía de Santiago de Cali / sitio web y Pixabay)

Investigadores manejan la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos del sector como posible móvil del crimen en Suba. No obstante, las autoridades recalcaron que se trata de una teoría inicial, mientras avanzan en la revisión de cámaras y en la recolección de declaraciones de testigos.

Los recientes homicidios reavivan el debate sobre la seguridad en la capital. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 875 homicidios, apenas uno menos que durante el mismo periodo en 2024, cuando se reportaron 876 casos.

Aunque el total muestra aparente estabilidad, en San Cristóbal los homicidios aumentaron de 42 en 2024 a 62 en 2025, lo que representa un incremento del 47%. En Suba, la cifra ascendió a 65 casos, frente a 56 del año anterior, equivalente a un alza del 16%.