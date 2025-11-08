Periodista colombiana compite por tres premios en la próxima edición de los premios Emmy

Colombiana de 27 años busca hacer historia con tres nominaciones a los Emmy por su trabajo periodístico - crédito @lau_v_lop/ Instagram

El próximo 15 de noviembre, Laura López, una joven colombiana de 27 años, competirá por tres premios Emmy en Dallas, Texas, consolidando su posición como una de las figuras emergentes más influyentes del periodismo latino en Estados Unidos.

Su triple nominación reconoce su labor en televisión y no solo destaca su talento individual, sino que también simboliza el avance de los profesionales colombianos en la construcción de narrativas de impacto social en los medios internacionales.

Egresada del programa de Comunicación Audiovisual y Multimedios de la Universidad de La Sabana, Laura López inició su carrera en Dynamo Producciones, participando en proyectos de alto perfil como Juanpis González, La Cabeza de Joaquín Murrieta y la etapa inicial de Cien años de soledad.

Colombiana fue nominada tres veces a los premios Emmy - crédito @ lau_v_lop/ Instagram

Su paso por el cine le permitió desarrollar una visión estética y narrativa que luego trasladó al periodismo televisivo, lo que se refleja en su versatilidad y en los reconocimientos obtenidos en distintos festivales: fue nominada al Scream it Off Screen y al festival Electrofrecuencia, y obtuvo el galardón a Mejor Video Musical en los Europe Music Video Awards.

Gracias a una beca de Colfuturo, López viajó a Los Ángeles para realizar una maestría en Film and Media Production. Durante su estancia en Estados Unidos, trabajó para una cadena de televisión nacional como productora asociada y luego principal, cubriendo temas de actualidad sobre la comunidad latina y colaborando con figuras reconocidas como el director David A. Armstrong (Saw) y la productora Christine Forsyth-Peters (Cómo perder a un hombre en 10 días).

Sus títulos en los Emmy responden a investigaciones sobre comunidades latinas, coberturas especiales en elecciones internacionales y entrevistas en profundidad a figuras clave del activismo y la política - crédito Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Su llegada a una importante cadena en Texas marcó un punto de inflexión en su trayectoria profesional. Allí asumió un rol doble como productora y reportera, destacándose por su enfoque humano y su sensibilidad hacia las comunidades migrantes.

Una de las producciones que le valió la nominación al Emmy fue un reportaje sobre el arresto de una madre separada de su hijo durante un proceso migratorio, pieza que generó amplio impacto en audiencias locales y nacionales. Otra historia que la llevó a ser considerada para el galardón retrató las condiciones en que vivía una niña encerrada en un armario por su madre, un caso registrado a mediados de 2025, donde el espacio carecía de luz y ventilación y la menor habría permanecido allí durante un mes.

La tercera nominación corresponde a otro cubrimiento especial para la cadena, en el que López demostró rigor periodístico y sensibilidad narrativa, incluyendo coberturas políticas como las elecciones en México y entrevistas a figuras destacadas, entre ellas el Secretario de Salud de Estados Unidos y la activista Dolores Huerta.

Antes de incursionar en el periodismo, Laura López fue premiada en el Festival Bogoshorts por los cortometrajes Felicidad y La música nos inspira, además de ser nominada en certámenes internacionales en Italia y Estados Unidos.

Laura López, egresada de la Universidad de La Sabana, compite por tres premios Emmy en Dallas tras consolidar una trayectoria que abarca cine, televisión y periodismo - crédito REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo

La visión de López sobre el periodismo está anclada en la empatía y en la convicción de que el relato audiovisual puede convertirse en una herramienta de transformación social. “Cuando haces una película cuentas tu historia, pero en las noticias conoces las historias reales de la gente. Eso te cambia”, afirmó la periodista. “Contar historias que generen empatía y comprensión es lo que me mueve”, expresó en declaraciones recogidas por Semana.

Los Premios Emmy, entregados por la National Academy of Television Arts and Sciences (NATAS), son uno de los reconocimientos más prestigiosos del periodismo y la televisión en Estados Unidos. En su capítulo regional del suroeste (Lone Star Chapter), distinguen el trabajo de periodistas y productores de Texas, Oklahoma, Luisiana y Nuevo México. La gala de este año se celebrará en el Centro de Convenciones de Dallas, donde más de 400 profesionales de la televisión regional se reunirán para celebrar la excelencia periodística, la producción creativa y el impacto social de los medios locales.