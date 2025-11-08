Ornella Sierra alerta sobre estafa en Bogotá tras caer en engaño por ayudar a un hombre que aseguró tener quebrantos de salud: “Le creí todo”

Influenciadora de La casa de los famosos Colombia denuncia fraude y advierte a seguidores contra engaños en la calle - crédito @ornellasierra / IG - @vlsqzcml/X

La influenciadora Ornella Sierra, reconocida por su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, impactó a sus seguidores al relatar de manera detallada que ella y una amiga fueron víctimas de una estafa en las calles de Bogotá.

Desde sus historias en Instagram, Sierra ofreció un testimonio con todas las circunstancias del incidente, con el objetivo de alertar a la comunidad.

Según su relato, el hecho ocurrió cuando Ornella Sierra y una amiga se dirigían a entrenar a pie, tras comprar café. Ambas advirtieron la presencia de un hombre tumbado en el piso, con evidentes convulsiones, acompañado por una mujer que simulaba ser enfermera.

“Así como le están leyendo, a una amiga y a mí nos acaban de robar en nuestra cara por buena gente, por nobles, por pendejas. Así que quédense pendientes del story, para que a ustedes no les pase si están en Bogotá”, explicó Sierra al inicio de su relato.

La barranquillera fue engañada por un hombre que se aprovechó de su inocencia en las calles de Bogotá - crédito @ornellasierra/ Instagram

La influenciadora describió que ofrecieron agua y maní al hombre en aparente crisis, mientras la supuesta enfermera intentaba “abrirle los puños” y mencionaba que sufría un ataque epiléptico. Sierra, psicóloga y exepiléptica, aseguró que le creyó al hombre todos los síntomas al reconocer la dinámica de una crisis convulsiva: “Yo le creí todo”. El hombre afirmó haber caminado desde un pueblo lejano y que esa mañana habría tenido cinco ataques epilépticos. Según Sierra, “el man olía full a sol, o sea, el man no olía bien”.

El supuesto enfermo solicitó 85.000 pesos para adquirir un medicamento en la clínica que mencionó con nombre y dirección exactos. “Nosotras te damos la plata”, decidieron Sierra y su amiga, quienes finalmente enviaron 150.000 pesos, pensando en donar lo necesario para el tratamiento y algo adicional para gastos personales. El engaño se hizo evidente en el momento de la transferencia: “Aquí va la primera red flag. Cuando le preguntamos al man: ‘Hey, ¿tienes Nequi?’, al man se le quitó todos los males, dejó de estar pálido y dijo que sí“.

Tras recibir el dinero, el hombre huyó del sitio. Ornella narra: “Apenas le llegó la plática, el man salió corriendo. Salió corriendo en nuestra cara. Hasta yo le alcancé a gritar: ‘Pilas, que el taxi está en la esquina’. Marica, alguien que convulsiona no puede correr y menos si está desorientado. El man ni siquiera puede abrir las manos, supuestamente. O sea, nos vieron la cara”.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló que el hombre se hizo pasar por enfermo hasta que le dieron 150 mil pesos - crédito @ornellasierra/ Instagram

La influenciadora ofreció una descripción del estafador para advertir a otras personas sobre esta modalidad, destacando que vestía camisa morada y que el hecho ocurrió cerca de Unicentro en Bogotá. “Que no les pase más bien. Entonces ya, pa’ que identifiquen al man”, cerró Sierra en su mensaje, subrayando la necesidad de estar alerta ante engaños de este tipo en la vía pública.

Ornella presume su nuevo romance

Ornella también ha captado la atención de sus seguidores luego de que en redes sociales comenzaran a circular imágenes y videos que sugieren el inicio de un romance con el empresario barranquillero Humberto Vargas.

La creadora de contenido barranquillera presumió su nuevo romance con Humberto Vargas y habría confirmado el inicio de la relación con sus disfraces de Halloween - crédito @ornellasierra4/ TikTok

Ambos asistieron juntos a una fiesta de disfraces en la que lucieron atuendos inspirados en la película Toy Story: ella como Bo Peep y él como Woody. Las grabaciones compartidas muestran a Sierra y Vargas compartiendo momentos cercanos, incluidos abrazos y lo que muchos usuarios identificaron como un beso.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación, la presencia conjunta y este tipo de gestos han bastado para encender la conversación y especulación en distintas plataformas.

El barranquillero es un ingeniero mecánico y empresario de eventos - crédito @hvargas8/ Instagram

Humberto Vargas se identifica en redes como ingeniero mecánico y empresario del sector de eventos, además de dueño de marcas de joyería y bares en Barranquilla. Su cuenta personal supera los seis mil seguidores, donde exhibe detalles de su estilo de vida y sus emprendimientos. Mientras tanto, la “Barbie Costeña” continúa publicando contenido en sus plataformas y se ha sumado al intercambio de mensajes que sus fans mantienen sobre este posible nuevo vínculo personal.