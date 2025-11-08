Colombia

Muestra cultural del Cierre de la Celac-UE tendrá transmisión continental: hora y dónde ver

La cita artística reunirá a figuras internacionales y nacionales en un espectáculo gratuito que celebrará la diversidad y la integración latinoamericana: Herencia de Timbiquí, Jerry Rivera, Mr.Love y la Mosca son solo algunos de los artistas

Guardar
Santa Marta brilla por su
Santa Marta brilla por su gastronomía típica: pescado frito, arroz con coco, patacones y cocadas locales - crédito Gobernación del Magdalena

El Rodadero, en Santa Marta, será el escenario de la Gran Muestra Cultural del País de la Belleza, un evento gratuito y multitudinario que busca exhibir la riqueza y diversidad cultural de Colombia ante el mundo.

Concebido como antesala a la IV Cumbre Celac–Unión Europea, este encuentro reunirá a miles de asistentes y contará con la participación de reconocidos artistas internacionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Gran Muestra Cultural se presenta como un puente entre Latinoamérica y Europa en el marco de un encuentro diplomático de alto nivel, que congregará a mandatarios de 62 países y a más de 200 representantes de la sociedad civil los días 9 y 10 de noviembre.

La iniciativa, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ejecutada por el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) en alianza con el Sistema de Medios Públicos Rtvc, tiene como objetivo posicionar a Colombia como referente de integración regional y proyección internacional a través de la cultura y el turismo.

El Rodadero será escenario de
El Rodadero será escenario de una celebración gratuita que busca posicionar al país como referente de integración y turismo, con la participación de figuras musicales de renombre y una amplia audiencia nacional e internacional - crédito Cancillería

El propósito central del evento es resaltar la diversidad, la inclusión y la identidad nacional, promoviendo la imagen de Colombia como un destino turístico de primer orden.

Según la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, la Gran Muestra Cultural representa una oportunidad para mostrar al mundo la mayor riqueza del país: su gente, su cultura y su diversidad.

Morales Rojas destacó que el Gobierno del Cambio apuesta por un turismo que celebra la vida, la inclusión y la paz desde los territorios.

La cita cultural tendrá lugar el sábado 8 de noviembre en el Rodadero, en Santa Marta, Magdalena. El acceso será completamente gratuito y la producción artística se transmitirá en vivo a través de Señal Colombia y Radio Nacional de Colombia, lo que permitirá que millones de personas en el país y en el continente disfruten de la celebración.

La organización espera una asistencia masiva y una amplia audiencia televisiva y radial.

La Mosca Tsé Tsé se
La Mosca Tsé Tsé se presentará en la muestra Cultural para el cierre de la Celac - crédito Fontur

El cartel de artistas invitados incluye figuras de renombre internacional y nacional. Entre ellos destacan la puertorriqueña Kany García, ganadora de cinco premios Latin Grammy; el vallenatero Peter Manjarrés, conocido como ‘El caballero del Vallenato’; el merenguero dominicano Sergio Vargas; la cantante Karen Lizarazo; la agrupación Herencia de Timbiquí, que representa el talento del Pacífico latinoamericano y la banda argentina La Mosca Tsé Tsé. La presencia de estos artistas refuerza el carácter integrador y diverso del evento.

Además de la programación artística, la Gran Muestra Cultural incorpora iniciativas complementarias orientadas a fortalecer la proyección internacional de Colombia.

Entre ellas, se encuentra un plan de medios diseñado para promover el turismo en Colombia a nivel nacional e internacional, así como la estrategia Colombia a la Mesa, que pondrá en valor la gastronomía y los sabores característicos de las distintas regiones del país. Estas acciones buscan consolidar la imagen de Colombia como un territorio diverso, sostenible y lleno de oportunidades.

El impacto esperado del evento ha sido destacado por los organizadores. Félix Gonzalo Ojeda, gerente general (e) de Fontur, afirmó que esta puesta en escena constituye la mejor muestra de lo que significa el turismo para Colombia: integración, desarrollo y orgullo nacional. Ojeda enfatizó el trabajo de Fontur para que el País de la Belleza brille ante los ojos del mundo.

El evento en El Rodadero
El evento en El Rodadero se erige como vitrina de la riqueza cultural colombiana y busca fortalecer la imagen del país en el contexto de la cumbre Celac–Unión Europea - crédito Europa Press

Con la realización de la Gran Muestra Cultural del País de la Belleza, el Gobierno del Cambio refuerza su apuesta por un turismo que fomenta la paz, impulsa el desarrollo regional y posiciona a Colombia como un destino reconocido por su belleza natural, su diversidad cultural y la hospitalidad de su gente.

Así será el horario de presentación

El Concierto País de la Belleza en Santa Marta promete una experiencia musical continua y sin pausas, según la programación oficial del evento.

La jornada se desarrollará sobre una tarima giratoria que permitirá cambios inmediatos entre artistas, garantizando así la fluidez del espectáculo.

La apertura está prevista para las 6:00 p. m., cuando Zeze Music Urbano subirá al escenario A para ofrecer un show de treinta minutos.

Inmediatamente después, Karen Lizarazo tomará el relevo en el escenario B a las 6:30 p. m., con una presentación de una hora.

A las 7:30 p. m., Kany García iniciará su actuación en el escenario A, con una duración de setenta y cinco minutos. Luego, a las 8:45 p. m., La Mosca se presentará en el escenario B durante una hora.

El relevo continuará a las 9:45 p. m., cuando Herencia de Timbiquí ocupará el escenario A por sesenta minutos, seguido de Peter Manjarrés a las 10:45 p. m. , que también contará con una hora para su show.

La programación nocturna se intensificará a partir de las 11:45 p. m., cuando Jerry Rivera suba al escenario A para un espectáculo de setenta minutos. A la 12:55 p. m., Sergio Vargas tomará el escenario B durante una hora, y finalmente, a la 1:55 a. m. , Mr Love Salsa Urbana cerrará el evento en el escenario A con una presentación de treinta minutos.

Temas Relacionados

Celac-UEGran Muestra Cultural del País de la BellezaMarcelas Morales RojasMinisterio de Comercio Industria y TurismoTurismo en ColombiaSanta MartaFonturIV Cumbre CELAC–Unión EuropeaColombia-Noticias

Más Noticias

Unión Berlín da la pelea y corta la racha de victorias al Bayern Múnich, que mantiene el invicto: 2-2 en la Bundesliga con gol de Luis Díaz

El defensor Danilho Doekhi sorprende al Bayern Múnich con doblete, pero un gol en los últimos minutos de Harry Kane, salva el invicto del equipo de Kompany, Luis Díaz se reportó con gol en el partido

Unión Berlín da la pelea

Mujer contó cómo su rostro terminó desfigurado y perdió una mano por cargar un celular al lado de su cama: “En cuestión de segundos se explota el teléfono”

El testimonio de la víctima, pretende dejar un mensaje a sus seguidores sobre los cuidados que se deben tener a la hora de la carga del dispositivo móvil y lejos de donde descansan en la habitación

Mujer contó cómo su rostro

Defensoría alerta temprana en municipios de Santander por presencia de grupos armados

El impacto de esta violencia se refleja en el debilitamiento del tejido social y en el ambiente de temor que paraliza la acción colectiva

Defensoría alerta temprana en municipios

Dorado Mañana números sorteados 8 de noviembre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Dorado Mañana números sorteados 8

La fiesta de Atlético Nacional en la semifinal de la Copa Colombia tuvo consecuencias: la millonaria sanción que recibió el verde

La sanción implica la suspensión parcial del estadio Atanasio Girardot y una multa económica, luego del uso de pirotecnia por parte de los aficionados en el duelo ante América de Cali

La fiesta de Atlético Nacional
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Desafío, convivencia y estrategias: este

Desafío, convivencia y estrategias: este es el tercer grupo de aspirantes que se preparan para la votación en ‘La casa de los famosos Colombia’

Karina García reveló la millonada que cobra en tan solo dos horas: “Depende del evento”

Aída Merlano pidió respeto por la privacidad de su nieto y le hizo reclamo a su hija Aida Victoria y a Juan David Tejada: “Ese niño no pidió venir al mundo”

Jhovanoty anunció su salida de programa radial en el que trabaja y desmintió los rumores acerca de su futuro: “Crean en mí”

Jowell & Randy presentarán su ambicioso espectáculo 3D en Colombia: conozca fecha y precios de boletería

Deportes

Unión Berlín da la pelea

Unión Berlín da la pelea y le corta la racha de victorias al Bayern Múnich, pero mantiene el invicto: 2-2 en la Bundesliga

La fiesta de Atlético Nacional en la semifinal de la Copa Colombia tuvo consecuencias: la millonaria sanción que recibió el verde

Hernán Torres analizó la eliminación de Millonarios y habló de su continuidad para la temporada 2026: “Tomar decisiones”

Union Berlín vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver Luis Díaz por la fecha 10 de la Bundesliga

Juan Fernando Quintero, la baja más sensible de la selección Colombia en los amistosos: esta es la razón