María del Mar Pizarro aclaró su vinculación con el bar Before Club, donde estaba Jaime Esteban Moreno antes de ser asesinado

María del Mar Pizarro aseguró que es accionista de una sociedad, pero que esta no es propietaria del bar Before Club - crédito @pasaen_bogota/IG | @mariadelmarpizarro/IG | Redes sociales | Cortesía Before Club

El asesinato del estudiante de la universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno Jaramillo ha generado conmoción e indignación en Bogotá y ha hecho centrar la atención de la ciudadanía en el avance de las investigaciones llevadas a cabo sobre el caso. Es por eso que ahora la población y los medios de comunicación también se han fijado en la relación que tiene la representante a la Cámara María del Mar Pizarro y el bar Before Club, lugar donde el joven estuvo antes de ser brutalmente golpeado por dos hombres, a pocas cuadras del sitio.

Ante la controversia, Pizarro se pronunció a través de un comunicado con el fin de aclarar su vínculo con el establecimiento y expresar su postura ante el caso. Por un lado, la legisladora del Pacto Histórico expresó sus condolencias por el fallecimiento del joven estudiante y transmitió su solidaridad a sus familiares y allegados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Lamento profundamente el fallecimiento del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo y expreso toda mi solidaridad con su familia y seres queridos en este momento de dolor. Como lo he expresado, estaré dispuesta a colaborar en todo lo que esté a mi alcance”, detalló la congresista en el comunicado.

Jaime Esteban Moreno murió tras ser brutalmente golpeado el 31 de octubre de 2025. Fue señalado de haber acosado a una mujer - crédito red social Facebook | Uniandinos / sitio web

Por otro lado, ante la información difundida en diversos medios sobre su presunta relación con el bar, la congresista explicó que, si bien registró una sociedad comercial en la Cámara de Comercio de la que es la única accionista, el establecimiento donde funciona la discoteca Before Club no pertenece a dicha persona jurídica.

Además, precisó que ser accionista de una sociedad comercial es una actividad legal para cualquier congresista de la República, y no incumple ninguna normativa de la Constitución Política ni de la legislación vigente. Aunado a ello, informó que su sociedad no mantiene contratos con el Estado ni es propietaria de ningún establecimiento de comercio, por lo que, según sus declaraciones, “no existe ningún conflicto de interés con mi labor como legisladora”.

Así las cosas, la representante a la Cámara aseguró que está comprometida con la transparencia y la justicia, y ofreció su colaboración a las autoridades para esclarecer cualquier información que haya surgido en torno a este caso.

Jaime Esteban Moreno fue atacado por dos hombres tras salir del bar Before Club - crédito Before Club/Redes Sociales

Pizarro instó tanto a los medios de comunicación como a la ciudadanía a actuar con prudencia y respeto hacia la memoria del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo y su familia, solicitando evitar la desinformación y la politización. Afirmó que es un hecho que “exige sensibilidad, empatía y responsabilidad institucional”.

De igual manera, teniendo en cuenta los hechos de violencia que se presentaron, hizo un llamado a reflexionar sobre la seguridad ciudadana y la salud mental, especialmente entre la juventud bogotana. Aseguró que se deben impulsar políticas públicas que permitan a los habitantes disfrutar de la vida nocturna de la ciudad con garantías de seguridad, y recalcó que la prevención de la violencia requiere una coordinación efectiva entre las instituciones.

El caso de Jaime Esteban Moreno: una golpiza que le causó la muerte

El 31 de octubre de 2025, el estudiante de los Andes Jaime Esteban Moreno fue asesinado a golpes por dos hombres, uno de ellos ya capturado y judicializado, que lo siguieron después de haber salido del bar Before Club. El ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector, ubicado en la localidad de Chapinero de Bogotá.

Juan Carlos Suárez Ortiz está siendo investigado por homicidio agravado - crédito Fiscalía

La única persona que está siendo procesada por estos hechos es Juan Carlos Suárez, un joven que también había estudiado en los Andes; enfrenta cargos por homicidio agravado. Otro hombre identificado como Ricardo González está siendo buscado por las autoridades por haber participado en el crimen.

De acuerdo con la delegada de la Fiscalía, la víctima fue agredida tras haber sido señalada de haber acosado a una mujer. “Fue acusado por una mujer de estar realizando presuntos actos indebidos. Tal señalamiento, sin que mediara verificación ni defensa alguna, provocó que dos hombres, entre ellos el imputado, lo persiguieran violentamente fuera del establecimiento”, precisó la fiscal en la audiencia de medida de aseguramiento.