Juliana Calderón defendió a Yina Calderón después de llamarla “adicta” durante su participación en ‘La mansión de Luinny’

La reciente controversia familiar ha reavivado la conversación en redes y mantiene a las protagonistas bajo el escrutinio del público de los que siguen sus movimientos dentro del programa

Juliana sabe cómo su hermana mueve las redes sociales para estar siempre en el foco de la polémica - crédito @letengoelchisme/IG

La controversia entre las hermanas Calderón ha vuelto a captar la atención del público colombiano tras las recientes declaraciones de Yina Calderón en el reality La mansión de Luinny.

La reconocida DJ y figura relevante de La casa de los famosos Colombia reveló que su hermana menor, Juliana Calderón, atravesó un periodo de drogadicción y fue internada en un centro de rehabilitación.

Cuando Claudia Calderón se encontró con Baby Demoni estaba con Juliana y Yina Calderón - crédito @claudiacalderon5735/IG

Posteriormente, Juliana respondió desde sus redes sociales, restando importancia a las palabras de Yina y sugiriendo que forman parte de una estrategia para generar conversación y visibilidad.

Durante una conversación con una de sus compañeras en el reality, Yina relató cómo involucró a sus hermanas en su empresa familiar.

Primero invitó a Leonela Calderón, quien trabajaba en un bar mientras estudiaba Derecho, a sumarse a su emprendimiento. Más adelante, decidió integrar también a Juliana, que en ese momento cursaba estudios universitarios.

Fue entonces cuando la DJ abordó abiertamente la situación de su hermana menor, cuando fue interrogada por el trabajo que hacía antes de empezar el negocio de familia:

“No, esa no tenía trabajo, esa no... Ella tenía un problema de drogas. Ok, ok. ¿Sabes? Cayó en la drogadicción, eso es muy duro, o sea, yo no se lo deseo a ninguna familia. Entonces, la metimos en un centro de rehabilitación. Gracias a Dios se rehabilitó...”.

La empresaria aseguró que debieron internar a su hermana para rehabilitarla - crédito @laeradelasplataformas/TikTok

Yina explicó que, tras la recuperación de Juliana, optó por mantenerla ocupada dentro de la empresa familiar para evitar que recayera en viejos hábitos.

“Yo pa no dejarla brinconeando en la calle... Porque tú sabes que en la calle es donde encuentran esas maricadas. En mente ocupada no entran vicios. Exactamente. ¿Si me entiendes? Ni mañas ni nada de esa huevoná. Entonces, la llevé a la empresa. Entonces, estudiaba en la mañana y en la tarde iba a coserme. Yo de esas maricadas aprendí, me fui a coser y, eh, y me, me hacía fajas. Como una trabajadora, como cosiendo”, relató la empresaria.

La reacción de Juliana Calderón no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, la joven minimizó el impacto de las declaraciones de su hermana y sugirió que forman parte de una táctica para atraer la atención del público.

“Vean lo que diga Yina en ese programa es pura estrategia. Ustedes saben ella cómo es. Ella dice eso es por generar show...”, afirmó Juliana, dejando entrever que la exposición mediática responde a intereses de visibilidad y no necesariamente a la realidad de los hechos.

El incómodo momento de Yina
El incómodo momento de Yina Calderón en 'La mansión de Luinny' que encendió las redes sociales - crédito @yinacalderonoficial/IG

En medio de la ola de comentarios y mensajes que surgieron tras la polémica, Juliana destacó que la conversación generada en torno a las declaraciones de Yina cumple precisamente con el objetivo de mantenerlas en el centro de la atención pública y de las redes sociales, así como de incentivar el seguimiento al reality en el que participan.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente no dudaron en llamarla “mitómana”, porque en cada programa cuenta una versión diferente de su familia.

Entre las reacciones están: “Sigo sin entender cómo es que estas mujeres están en el foco de la audiencia si nadie las soporta”; “desde protagonistas sabemos que Yina es una mentirosa, no sabe diferenciar la realidad de un programa en televisión”; “todas tienen las realidades alteradas, hasta la hermanita, abogada de Temu”, entre otros.

Mientras el programa avanza, Calderón sigue generando polémica con sus comportamientos, debido al choque que ha tenido con varias de las dominicanas quienes no toleran algunas de sus actitudes como groserías, insultos e incluso, el uso de elementos que no son de su propiedad como ocurrió recientemente con Chanel.

