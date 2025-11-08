Colombia

Juan Carlos Suárez, agresor de Jaime Esteban Moreno, fue mejor Icfes en 2016 y beneficiario de Ser Pilo Paga, según su defensa

El abogado del procesado aseguró que el joven estudia en la Universidad de los Andes, pero esa información fue desmentida por la institución

Juan Carlos Suárez Ortiz, principal
Juan Carlos Suárez Ortiz, principal sospechoso del homicidio de Jaime Esteban Moreno, fue imputado con cargos por el delito de homicidio agravado - crédito composición fotográfica

La defensa de Juan Carlos Suárez, actualmente investigado por el delito de homicidio agravado por el asesinato del estudiante de los Andes Jaime Esteban Moreno, dio a conocer detalles de la educación y la vida del procesado. De acuerdo con el abogado, Suárez es un estudiante activo de la misma institución en la que estudiaba la víctima.

El señalado criminal cursaría el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación, al cual accedió, al parecer, por un crédito condonable al 100% otorgado por el Estado a través del programa Ser Pilo Paga. “Es una persona que estudia en la Universidad de los Andes gracias al programa de Ser Pilo Paga y que se ha hecho un esfuerzo, está con esa beca, su señoría”, indicó la defensa de Suárez en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento.

Para soportar sus afirmaciones presentó algunos documentos:

  • El carnet de la Universidad de los Andes que demostraría su vinculación con la universidad y donde, según indicó, estaría terminando su tesis en la doble titulación.
  • El puntaje y una mención de la Alcaldía de Bogotá como el mejor Icfes de 2016, por medio del cual pudo ser beneficiario de la beca de Ser Pilo Paga.
Jaime Esteban Moreno era estudiante
Jaime Esteban Moreno era estudiante de Los Andes - crédito red social Facebook | Uniandinos / sitio web

Sin embargo, la Universidad de los Andes informó que el procesado no se encuentra vinculado actualmente a la institución. Estudió su pregrado hasta 2023, sin culminar sus estudios.

“En respuesta a su solicitud me permito informarle que el señor JUAN CARLOS SUAREZ ORTIZ (…) estuvo matriculado como estudiante de pregrado en esta Universidad hasta el segundo semestre del año 2023, cuyas clases iniciaron el 8 de agosto y finalizaron el 9 de diciembre”, se lee en el documento de la institución educativa.

La Universidad de Los Andes
La Universidad de Los Andes confirmó que Juan Carlos Suárez no estudia en la institución - crédito Redes sociales/X

El abogado Francisco Bernate, apoderado de la familia de Jaime Estaban Moreno, indicó que la representación de víctimas pudo establecer que el investigado no sigue estudiando en esa universidad, por lo que señaló a su defensa de haber mentido en la audiencia.

En consecuencia, aseguró que espera que se tomen acciones al respecto, puesto que con esa información se buscaba favorecer Suárez, para evitar que se le impusiera una medida de aseguramiento en centro carcelario. Esa decisión todavía no ha sido tomada, puesto que la diligencia fue aplazada para el 12 de noviembre, debido a un accidente que sufrió el juez del caso.

Esto es muy grave porque son afirmaciones que se realizan ante una autoridad judicial con el propósito de obtener una decisión favorable. Esperamos, pues, que se tomen las medidas a que haya lugar y por supuesto que estamos muy alertas”, explicó el abogado a W Radio.

Por otro lado, la defensa de Juan Carlos Suárez presentó la hoja de vida del señalado criminal, en la que aparece que maneja el inglés y otros idiomas y que tiene “cualidades académicas”. Además, aclaró que el joven trabaja en un call center, cuyos ingresos le permiten sostener a su familia.

Según la Fiscalía, Juan Carlos
Según la Fiscalía, Juan Carlos Suárez habría tenido la intención de matar a Jaime Esteban Moreno - crédito cortesía Before Club | Mebog | @pasaen_bogota/IG

El procesado vive con su madre y con su abuela de 82 años, por lo que, según el abogado, podría interpretarse que ejerce como cabeza de familia y que su trabajo es esencial para la manutención de su familia. De igual manera, presentó el carnet del lugar donde labora su cliente y un documento de constancia en el que, además, “le dan una felicitación por la labor desempeñada”.

La defensa solicitó que el investigado pueda asumir el proceso judicial desde su casa, donde estaría privado de la libertad. No obstante, la Fiscalía pidió que sea cobijado con una medida de aseguramiento en centro carcelario. Argumentó que el imputado tenía una clara intención de causarle la muerte al estudiante al golpearlo en repetidas ocasiones.

