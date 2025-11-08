Colombia

Jhovanoty anunció su salida de programa radial en el que trabaja y desmintió los rumores acerca de su futuro: “Crean en mí”

El humorista confirmó su intención de dedicarle más tiempo a otros proyectos como el detonante para anunciar su salida del programa radial en el que participaba

El humorista agradeció a su equipo de trabajo y a los oyentes por su acompañamiento, y dio pistas sobre su futuro - crédito @peretantico/Instagram

El humorista Jhovanoty sorprendió a la audiencia al anunciar en directo su salida de El Klub, el programa matutino de La Kalle, y aclaró de inmediato los rumores que circulaban sobre los motivos de su decisión.

En su intervención, el también creador de contenido y exintegrante de Blu Radio subrayó que su renuncia fue completamente voluntaria y no respondió a despidos, desacuerdos contractuales ni conflictos internos con Caracol Televisión.

Durante la transmisión del jueves 6 de noviembre, Jhovanoty expresó inicialmente: “Sí, este es mi último programa aquí en la emisora La Kalle. Es mi último programa de El Klub, un programa que nació con nosotros”.

De inmediato, el comediante, reconocido por sus personificaciones de figuras como Gustavo Petro o Rodolfo Hernández, desmintió categóricamente las versiones que sugerían un despido o problemas salariales.

“A todas las personas que están diciendo que me echaron… No, no me echaron. Yo renuncié. Que no me pagaban bien… Es falso. A mí me pagaban muy bien, demasiado para lo poco que hacía, diría yo”, afirmó al aire, usando su sentido del humor.

El humorista desmiente rumores de
El humorista desmiente rumores de despido y asegura que su renuncia no se debió a conflictos internos ni problemas salariales - crédito captura de pantalla Se dice de mí/Caracol

En su mensaje de despedida, que también compartió en Instagram, el humorista insistió en que su salida no obedeció a disputas con sus superiores. Por el contrario, agradeció a figuras clave de Caracol Televisión como Jorge Alfredo Vargas, Carlos Arturo Gallego, Juan Ignacio Velásquez, Juan Esteban Sampedro y al presidente del canal, Gonzalo Córdoba, por el respaldo brindado a lo largo de su carrera.

“Ellos han sido parte de mi crecimiento. El éxito que estoy teniendo ahora es resultado de las oportunidades que me brindaron”, manifestó Jhovanoty en su intervención.

¿Por qué se va Jhovanoty?

El exintegrante de Blu Radio
El exintegrante de Blu Radio y La Kalle aclaró que no tiene proyectos en otras emisoras ni participaciones en reality shows para 2026 - crédito @peretantico/Instagram

Respecto a las razones que motivaron su renuncia, el humorista explicó que sus compromisos profesionales y los viajes frecuentes le impedían dedicarle al programa la atención que requiere. Recordó que recientemente estuvo dos semanas en Canadá y que en los próximos días viajará a Estados Unidos por una gira de presentaciones de su faceta de comediante, lo que dificultaba su presencia constante en el espacio radial.

“El programa merece mucha atención y merece a una persona que, de verdad, esté aquí 100% comprometida, como Leonardo Cuervo”, señaló, anunciando así que este será el encargado de asumir la dirección de El Klub en lo sucesivo.

Por otra parte, Jhovanoty no descartó la posibilidad de regresar al medio en el futuro, dejando abierta la puerta a una eventual reincorporación, pero sin ser muy claro en cuánto tiempo le tomaría volver, afirmando que podría suceder “en dos, tres meses, cuatro meses o en un año”.

Eso sí, el comediante le pidió a sus seguidores no dejarse llevar por especulaciones sobre supuestos nuevos proyectos en otras emisoras o canales, y fue enfático al negar que haya alcanzo acuerdos para sumarse a reality shows o programas de televisión, particularmente de la competencia.

“Crean en mí, crean en lo que yo les digo (...) No me voy para otra emisora, no me van a ver cocinando en MasterChef y tampoco me van a ver en La casa de los famosos ¡Nada de eso!”, afirmó.

Al concluir su intervención, Jhovanoty expresó gratitud por la etapa vivida en El Klub y manifestó confianza en el equipo que continuará con el formato, aunque advirtió que podrían producirse cambios tras su salida. “No sé si continúe el mismo formato con mi salida, pero lo que sea estoy seguro de que quedan personas muy talentosas y capaces de continuar con esta idea, o de presentarles una nueva y espero que se queden porque la energía de La Kalle siempre prevalecerá”, concluyó.

