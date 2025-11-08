Colombia

Dian aclara modificación en la retención a las transacciones en Daviplata, Nequi y Bre-B

El Gobierno nacional anunció cambios en la política tributaria para los pagos digitales en el país

Guardar
La propuesta del Gobierno nacional
La propuesta del Gobierno nacional causó polémica y los usuarios de billeteras virtuales quedaron en el centro de la discusión - crédito Freepik, Nequi y Daviplata

Las billeteras digitales, los pagos mediante códigos QR y el sistema Bre-B quedan excluidos del cobro de retención en la fuente del 1,5% que el Gobierno nacional contemplaba para las transacciones hechas por medios electrónicos. Así lo anunció el Ministerio de Hacienda y el director de la Dian al presentar los cambios al proyecto de decreto que evaluaba la nueva norma tributaria.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, comunicó la decisión: “La intención de nivelar las reglas del juego entre medios de pago con tarjetas débito y crédito, por una parte, y los sistemas electrónicos de pago de bajo valor, por otra, se mantiene, pero ya no según una retención del uno punto cinco por ciento, sino una retención del cero por ciento”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esto implica que la tarifa sobre los pagos que se realicen mediante billeteras como Nequi, Daviplata y plataformas QR será de 0%. El ajuste alcanza también a las operaciones con tarjetas de débito y crédito.

El Gobierno justificó la medida en línea con el objetivo de incentivar el uso de medios electrónicos y digitales, tanto para personas como empresas. Según Ávila, el cambio busca igualar las condiciones reglamentarias y “afirmar el incentivo para el uso de medios digitales y electrónicos en clave de mayor transparencia y modernidad en las transacciones y pagos”.

En palabras del director general de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, “el Gobierno Nacional anunció que decidió modificar el decreto de proyecto que buscaba unificar en 1,5% la tarifa de retención en la fuente, por concepto del impuesto de renta para todos los medios de pagos, incluidos los de tarjetas de crédito y débito, sistemas electrónicos de bajo valor como Nequi, Daviplata, entre otros y los sistemas de pagos inmediatos como Bre-B”.

Betancourt explicó que una de las razones para este cambio fueron las más de 170 comunicaciones recibidas durante el plazo de comentarios al proyecto. La mayoría señaló que la retención generalizada impulsaría el uso de efectivo y dificultaría el control sobre la trazabilidad de las transacciones. Según Betancourt, esta verificación resulta clave “en la lucha contra la evasión de impuestos y contrabando”.

El anuncio se produce tras varias semanas de incertidumbre en el sector financiero y tecnológico, donde representantes como Colombia Fintech y Anif rechazaron la posible retención del 1,5%.

El presidente de Colombia Fintech, Gabriel Santos, declaró: “Este es un triunfo del trabajo conjunto del ecosistema. Demuestra que cuando actuamos unidos, con datos y argumentos, logramos decisiones que benefician al país. La digitalización no debe ser castigada, sino promovida como motor de inclusión y desarrollo económico”. José Ignacio López, presidente de Anif, sostuvo: “Eliminar las retenciones en pagos en tarjeta y no tener retenciones en pagos digitales es el camino a la formalización, la inclusión financiera, y, en el mediano plazo, el mayor recaudo”.

La iniciativa del Gobierno planteaba aplicar la retención para pagos hechos por canales electrónicos, con el fin de reducir la asimetría con tarjetas y otras formas de pago.

Según la Dian, esa retención del 1,5% se activaría solamente si el dinero provenía de una venta o un servicio que resultara ingreso para efectos tributarios.

Gremios como Asobancaria rechazaron la propuesta desde su llegada al Congreso. Jonathan Malagón, presidente de la asociación, afirmó: “La reciente propuesta del Gobierno era altamente inconveniente”.

Javier Suárez, presidente de Davivienda, comentó: “Esta decisión iba en contra de un sistema que apenas está naciendo”.

Además, César Prado, presidente del Banco de Bogotá, opinó que la medida surgía por “desespero ante la situación fiscal”.

El director de la Dian recordó que el uso masivo de plataformas electrónicas pone bajo control tributario las transferencias digitales. Las reformas tributarias de los últimos años ampliaron la base gravable y reforzaron la vigilancia sobre ingresos, patrimonio y consumos a través de billeteras y cuentas digitales.

Los usuarios deben dejar documentados los movimientos y sustentar el origen de los fondos ante requerimientos oficiales, incluso si la Dian no cobra retención por las transacciones entre cuentas propias.

El umbral de control para transferencias mensuales se fija en 210,50 UVT, equivalentes a $10.482.689,50 COP en 2025, y para el año asciende a 65 UVT, cerca de $65.891.000 COP. Movimientos superiores activan alertas automáticas de la autoridad tributaria, que puede solicitar documentos que expliquen el destino y derivación de los recursos.

El Gobierno asegura que la eliminación de la retención busca facilitar la formalización y brindar estímulos a quienes optan por canales digitales. El ajuste responde, según el Ministerio de Hacienda, “a las expectativas del sector y busca crear condiciones para acelerar la transición hacia una economía más moderna, transparente e inclusiva”.

Temas Relacionados

NequiDaviplataBre-BBilleteras digitalesTransacciones digitalesEconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 10 de la Bundesliga, con Luis Díaz como titular

Los “Gigantes de Baviera” siguen su aventura en el campeonato alemán, y tendrán su visita a la capital en busca de consolidar su liderato

Unión Berlín vs. Bayern Múnich

Empieza la IV Cumbre Celac-UE en medio de tensiones diplomáticas y ausencias notables: estos son los temas que se tratarán

El evento reúne a presidentes, vicepresidentes y ministros de ambos continentes, mientras la inclusión de Gustavo Petro a la lista Clinton, al parecer, generó bajas de alto perfil marcando el tono de las discusiones

Empieza la IV Cumbre Celac-UE

El Gobierno colombiano reconocerá su responsabilidad en el exterminio de la Unión Patriótica en Santa Marta

La ceremonia en Santa Marta reunirá a autoridades, familiares y organismos internacionales para honrar la memoria de quienes lucharon por la inclusión política

El Gobierno colombiano reconocerá su

Corte Constitucional exime a hijos del cuidado obligatorio de sus padres y ordena a las EPS asumir esa responsabilidad

La institución emitió un fallo que modifica la forma en que se asume el cuidado de los adultos mayores en Colombia

Corte Constitucional exime a hijos

Resultados Lotería de Medellín 7 de noviembres: números y todos los secos ganadores

Como cada viernes, aquí están los resultados de la Lotería de Medellín

Resultados Lotería de Medellín 7
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Desafío, convivencia y estrategias: este

Desafío, convivencia y estrategias: este es el tercer grupo de aspirantes que se preparan para la votación en ‘La casa de los famosos Colombia’

Karina García reveló la millonada que cobra en tan solo dos horas: “Depende del evento”

Aída Merlano pidió respeto por la privacidad de su nieto y le hizo reclamo a su hija Aida Victoria y a Juan David Tejada: “Ese niño no pidió venir al mundo”

Jhovanoty anunció su salida de programa radial en el que trabaja y desmintió los rumores acerca de su futuro: “Crean en mí”

Jowell & Randy presentarán su ambicioso espectáculo 3D en Colombia: conozca fecha y precios de boletería

Deportes

Unión Berlín vs. Bayern Múnich

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 10 de la Bundesliga, con Luis Díaz como titular

Union Berlín vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver Luis Díaz por la fecha 10 de la Bundesliga

Juan Fernando Quintero, la baja más sensible de la selección Colombia en los amistosos: esta es la razón

Reconocida narradora se fue lanza en ristre contra Sebastián Villa: “No romanticen la violencia por favor”

Óscar Cordoba recordó cómo Mauricio Macri frustró su llegada a la Premier League: “No sucedió”