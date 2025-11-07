Colombia

Revelan testimonio inédito de Luis Carlos Galán en el que narra cómo vivió la toma del Palacio de Justicia: “Betancur guardó silencio”

El político santandereano mantuvo varias conversaciones con el entonces presidente de la República, en las que dio consejos para resolver la situación

Guardar
Revelan testimonio inédito de Luis
Revelan testimonio inédito de Luis Carlos Galán en el que narra cómo vivió la toma del Palacio de Justicia - crédito Colprensa

El impacto de la toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá, ocurrida el 6 de noviembre de 1985, sigue marcando la memoria nacional y el debate público en Colombia.

A 40 años de aquel episodio, que dejó más de cien víctimas mortales, entre ellas once magistrados de la Corte Suprema, decenas de civiles y varios desaparecidos, el país continúa revisando las responsabilidades estatales y las secuelas del conflicto armado interno.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Frente al ataque del extinto grupo armado M-19 contra el edificio ubicado en el centro de Bogotá, salió a la luz el testimonio inédito del que fue candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, que estuvo en la Comisión Tercera del Senado cerca de la institución años antes de su asesinato en 1989.

En un documento de ocho hojas publicado por Noticias Caracol, el político santandereano describió:

“Allí vi algo más de ochenta soldados del Batallón Guardia Presidencial que después de rendir honores a un embajador, rompían filas y tomaban posiciones acostados a lo largo de los prados y las esquinas de los patios que separan el Palacio del Capitolio. Anoto el episodio como prueba de la confusa situación inicial en toda la zona próxima a la Plaza de Bolívar. En esos momentos nadie sabía qué pasaba”.

El grupo guerrillero tenía la
El grupo guerrillero tenía la intención de enjuiciar al presidente Belisario Betancur - crédito Colprensa

Galán Sarmiento continúa con la recopilación de los hechos, narrando que fue a almorzar a un restaurante del sector y después se comunicó en reiteradas ocasiones con el entonces presidente Belisario Betancur.

“El presidente me agradeció la llamada y me dijo que había conversado con los expresidentes Pastrana Borrero y Turbay Ayala, y que el gobierno también había escuchado a otros expresidentes y jefes políticos, todos los cuales estaban de acuerdo en que el Gobierno no podía negociar con el M-19”, reveló el medio citado.

El político santandereano mantuvo varias
El político santandereano mantuvo varias conversaciones con el entonces presidente de la República en las que dio consejos para resolver la situación - crédito Colprensa

Según el oficio, “luego, el presidente Betancur me expresó que la fuerza pública controlaba ya la mayor parte del Palacio de Justicia, que los guerrilleros con los principales rehenes estaban reducidos en una zona del Palacio de Justicia, en tal forma que en ese momento todo dependía de la decisión de tumbar o no la puerta, pues una vez esto sucediera, toda la fuerza pública lograría someterlos”.

Y puntualiza: “Le contesté que era muy difícil opinar con los elementos de juicio a mi alcance y le pregunté entonces cuál era el criterio del presidente de la Corte Suprema, pues yo había oído por radio el llamamiento al cese del fuego que había hecho el doctor Reyes Echandía”.

Tras exponer a Belisario Betancur su postura sobre la coyuntura, el ahora exmandatario no pronunció palabra, posteriormente le comunicó que el presidente de la Corte Suprema de Justicia estaba retenido contra su voluntad.

“El presidente guardó silencio, dijo que si bien el presidente de la Corte Suprema no era en ese momento un hombre libre, su punto de vista debería ser considerado porque, en todo caso, el doctor Reyes Echandía tenía una apreciación de las circunstancias que debía tenerse en cuenta”.

Juan Manuel Galán reveló qué hizo su padre en las horas posteriores a la toma del Palacio de Justicia

Juan Manuel Galán reveló qué
Juan Manuel Galán reveló qué hizo su padre en las horas posteriores a la toma del Palacio de Justicia - crédito Juan Manuel Galán/Facebook

El director del Nuevo Liberalismo y precandidato a la Presidencia, Juan Manuel Galán, sostuvo que tras conocer la situación en el Palacio de Justicia, su padre habló con los familiares de los magistrados secuestrados que le pidieron su intervención para acelerar la liberación.

“Ante la incertidumbre sobre la suerte de los magistrados, la esposa de Carlos Medellín, junto con las demás esposas de los magistrados, estaban solicitando que mi papá pudiera hablar con el ministro de Justicia y con el presidente de la República para que la recibiera y les pudiera dar información sobre el estado de, de sus esposos, de los magistrados que estaban en el cuarto piso en ese momento”, dijo a Noticias Caracol.

A renglón seguido señaló “Una vez finalizó la conversación con la esposa del magistrado Carlos Medellín, siendo ya las cuatro de la mañana del 7 de noviembre, Galán, buscando ayudar a las esposas de los magistrados, llamó al entonces ministro de Justicia, Enrique Parejo, quien le relató lo que estaba ocurriendo en la Presidencia”.

Temas Relacionados

Toma Palacio de JusticiaLuis Carlos GalánPalacio de JusticiaBelisario BetancurEjército Nacional de ColombiaM-191985Colombia-Noticias

Más Noticias

Sinuano Día y Noche resultados 6 de noviembre: números ganadores de ambos sorteos

Se trata de la lotería más importante de la costa caribe colombiana que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero su apuesta

Sinuano Día y Noche resultados

Pico y Placa: qué autos no circulan en Cali este viernes 7 de noviembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa: qué autos

Pilas: Así rotará el pico y placa en Medellín este 7 de noviembre

La restricción vehicular en Medellin cambia diariamente y depende del tipo de automóvil que se tiene, así como último número de la placa

Pilas: Así rotará el pico

Amparo Grisales aseguró que el feminismo está arruinando “a los hombres”: “No me gusta ni cinco”

La reconocida actriz afirmó que está en contra de las banderas feministas y del movimiento Me Too

Amparo Grisales aseguró que el

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 7 de noviembre

ESSA dio a conocer los cortes de luz que se realizarán hoy en el departamento de Santander

Que no te tomen por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN habría masacrado a cinco

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

ENTRETENIMIENTO

Amparo Grisales aseguró que el

Amparo Grisales aseguró que el feminismo está arruinando “a los hombres”: “No me gusta ni cinco”

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Tía de Alejandra Villafañe hizo duro pronunciamiento contra Raúl Ocampo: así reaccionaron las redes sociales

Alejandra Ávila escogió a “las suyas” en ‘MasterChef Celebrity: dejó por fuera a Valentina Taguado

Ela Minus y su carrera contra el tiempo en 2025, entre conciertos y su nominación al Latin Grammy: “Lo que yo hago es pop, dentro de todo”

Deportes

Hugo Rodallega hizo su descargo

Hugo Rodallega hizo su descargo en redes sociales tras rumores sobre nuevo técnico de Santa Fe: “Simplemente.....”

Millonarios perdería a Leonardo Castro por lo que queda de 2025: esta es su lesión y el reemplazo ante Envigado

Directivos del fútbol colombiano vuelven a traicionar a los jugadores: se negaron a firmar acuerdo laboral

Campeón del mundo hizo advertencia a Juan Fernando Quintero de cara al Superclásico en Argentina: “No me guardo nada”

América de Cali venció a Boyacá Chicó en Tunja y se metió al grupo de los ocho en la Liga BetPlay