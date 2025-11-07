Colombia

Revelan qué hizo uno de los presuntos asesinos de Jaime Esteban Moreno después de la golpiza: está prófugo de la justicia

Ricardo González Castro, de 22 años, fue visto por última vez en el sector de San Victorino

Revelan qué hizo uno de los presuntos asesinos de Jaime Esteban Moreno después de la golpiza - Crédito Facebook/Noticias Caracol

La investigación sobre el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, dio un giro tras la aparición de nuevos videos que muestran el comportamiento de uno de los presuntos implicados en las horas posteriores al crimen.

Mientras Juan Carlos Suárez permanece como el único detenido hasta ahora, las autoridades intensifican la búsqueda de Ricardo González Castro, de 22 años, cuya participación en la agresión quedó registrada en las grabaciones de la noche del 31 de octubre de 2025 en la localidad de Chapinero, Bogotá.

Las imágenes de seguridad, difundidas por Noticias Caracol, revelan que González Castro acudió a su lugar de trabajo en el sector de San Victorino la mañana siguiente vistiendo la misma ropa que habría utilizado durante la golpiza.

Ricardo González Castro fue visto por última vez en el sector de San Victorino - crédito Noticias RCN

El joven atendía un puesto de comidas rápidas en esa zona de la ciudad. En los videos se le observa desplazándose con aparente tranquilidad, sin mostrar señales de nerviosismo, lo que contrasta con la gravedad de los hechos ocurridos horas antes.

La rutina de González Castro se mantuvo hasta el mediodía del sábado primero de noviembre, cuando una de las cámaras lo captó huyendo apresuradamente del lugar. Desde ese momento, su paradero es desconocido y las autoridades no han logrado rastrear su ubicación. Antes de escapar, el presunto agresor fue visto conversando con un ciudadano, quien relató al medio que González Castro le confesó haber estado involucrado en una pelea. “Me comentó que había tenido un problema y que tuvo una reacción de ponerse a pelear”, declaró el testigo.

El mismo testigo detalló que González Castro presentaba lesiones visibles: tenía los dedos y uno de los codos raspados - crédito Noticias Caracol

El mismo testigo detalló que González Castro presentaba lesiones visibles: tenía los dedos y uno de los codos raspados, heridas que, según la reconstrucción de los hechos, se habrían producido durante el ataque a Jaime Esteban Moreno. A pesar de la gravedad de la situación, el joven no parecía consciente de que la víctima había fallecido, ya que llegó a San Victorino catorce horas después de que se confirmara la muerte del estudiante.

Durante la conversación, el declarante se mostró sereno y relató los hechos como si se tratara de una simple pelea, aunque las grabaciones evidencian que Jaime Esteban Moreno no respondió a los golpes que recibió.

Antes de abandonar el lugar, el presunto agresor renunció a su empleo, argumentando que se marchaba para abrir un nuevo puesto de comidas junto a su familia. Una cámara registró el instante en que salió corriendo, y desde entonces, su paradero sigue siendo un misterio para las autoridades y la comunidad.

Fiscalía reveló el presunto motivo del brutal ataque

La defensa del imputado pidió que pueda seguir ligado al proceso con el beneficio de prisión domiciliaria - crédito Redes Sociales

Durante la audiencia, la Fiscalía General de la Nación expuso que la agresión se desencadenó tras las acusaciones de dos mujeres contra Jaime Esteban Moreno mientras permanecían en Before Club. Según la fiscal del caso, “fue acusado por una mujer de estar realizando presuntos actos indebidos. Tal señalamiento, sin que mediara verificación ni defensa alguna, provocó que dos hombres, entre ellos el imputado, lo persiguieran violentamente fuera del establecimiento”.

La representante del ente acusador añadió que “una de las mujeres realiza varias acusaciones en contra del hoy occiso y, posterior a ello, motivan al aquí imputado Juan Carlos Suárez, al punto que hace manifestaciones claras que reflejan la intención de matarlo”.

El relato de los hechos fue respaldado por el testimonio de un testigo identificado con las iniciales A.I., quien dijo que, tras salir de la discoteca, observó a Moreno y a su amigo, ambos disfrazados de personajes de la película El club de la pelea, en las inmediaciones de un Oxxo. El testigo describió la llegada de un hombre calvo, de tez blanca, contextura atlética y musculosa, con el rostro pintado de rojo y negro, quien “le da un golpe en la nuca al chico disfrazado de Tyler (Jaime Esteban)”, según la Fiscalía. Posteriormente, las mujeres que acompañaban a los agresores gritaron a la víctima: “Ahí tiene para que siga acosando”.

El declarante también aseguró que, al preguntar por los motivos del ataque, le respondieron que “el chico disfrazado de Tyler Durden (Moreno) estaba acosando mujeres”. Tras el episodio en el establecimiento, Moreno y su amigo intentaron abandonar la zona, momento en el que el testigo escuchó a Suárez decir: “¿Será que lo persigo?, aliéntenme”. Una de las mujeres le respondió: “¿No que mucho kick Boxing?, yo le hubiera pegado más”, lo que, según el ente acusador, fue determinante para que Suárez decidiera agredir brutalmente a la víctima.

