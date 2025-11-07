Ministerio de Salud envió duro mensaje al Congreso por suspender el debate sobre la reforma a la salud: “Cuenta con aval fiscal para ser aprobada”

Ministerio de Salud envió duro mensaje al Congreso por suspender debate sobre la reforma a la salud - crédito @MinHacienda/X

La reforma a la salud en Colombia sigue estancada, pese a las presiones del Gobierno y a los cuestionamientos del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hacia los senadores de la Comisión Séptima.

El congresista Miguel Ángel Pinto confirmó que el trámite de la iniciativa continuará suspendido, argumentando que la Corporación actúa conforme a la normativa vigente, ya que el proyecto carece de aval fiscal y aún se desconoce el desenlace de la Reforma Tributaria o Ley de financiamiento.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Frente a esto, el Ministerio de Salud publicó un comunicado explicando que cuenta con el aval fiscal para ejecutar los cambios que establece el proyecto de ley.

“Conforme a lo requerido para el debate y aprobación de la reforma a la salud, el Ministerio de Hacienda presentó ante la Comisión Séptima del Senado, concepto favorable para la implementación del proyecto de ley”, se lee en el oficio.

La cartera recalcó la importancia de que se retome la discusión del articulado propuesto por el Gobierno nacional - crédito Ministerio de Salud

Y puntualiza: “Sin embargo, el Ministerio de Salud informa que sí se cuenta con el aval fiscal para la aprobación de la reforma a la salud en varias oportunidades. En septiembre de 2024, con la radicación del proyecto de ley; en mayo de 2025, incorporando los ajustes en Cámara como nuevas fuentes de financiación y progresividad en algunas sendas de gasto y en julio de 2025, para inicio de nueva legislatura”.

La cartera de Salud también afirma que en agosto de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público allegó a la Comisión Séptima del Senado, el documento de aval fiscal para la aprobación del proyecto de ley de reforma a la salud, en el cual se plantea que el impacto fiscal estimado puede incorporarse de manera compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, manteniendo la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de las finanzas públicas.

De esa manera, el proyecto de ley cuenta “con un concepto favorable de impacto fiscal, sin que este dependa de la aprobación de la Ley de Financiamiento, mostrando que, para este Gobierno de la Vida, la salud de los colombianos es fundamental y prioritaria”.

el Ministerio de Salud publicó un comunicado explicando que cuenta con el aval fiscal para ejecutar los cambios que establece el proyecto de ley - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Por ello, señaló que es de vital importancia que se restablezca la discusión sobre la reforma, puesto que tiene como objetivo proteger y garantizar el derecho a la salud de los colombianos.

“La discusión y aprobación de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado es importante para el país, porque va a permitir garantizar el derecho a la salud para todos los residentes y habitantes de Colombia, pero también para continuar implementando la atención primaria en las zonas más apartadas, recuperar la infraestructura hospitalaria y ofrecer la salud que los ciudadanos necesitan”, expuso el Ministerio de Salud.

Petro y Benedetti también enviaron mensajes a la Comisión Séptima

Frente a la negativa del Congreso de la República de dar celeridad al debate de la propuesta del Gobierno nacional sobre el sistema de salud colombiano, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para enviar un duro mensaje al Legislativo.

El jefe de Estado pretende disminuir las intermediaciones financieras insanas del sistema de salud colombiano - crédito @petrogustavo/X

Petro reveló que utilizará un plan de contingencia con el fin de que se ejecuten las propuestas que impulsa su administración.

“Dado que la comisión séptima se niega a cumplir su deber, el gobierno implementará su plan B para lograr disminuir las intermediaciones financieras insanas del sistema de salud colombiano”, expuso el mandatario en su cuenta de X.

Bajo la misma línea, el ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que “es evidente que los ocho de la Comisión Séptima de Senado, con las vísceras, provocan un bloqueo institucional, caprichoso, egoísta, perverso, inhumano contra todos los enfermos y los que se vayan a enfermar en el país. No saben qué es justicia social”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, estalló contra la Comisión Séptima del Senado por no querer avanzar con la discusión de la reforma a la salud - crédito @AABenedetti/X

A renglón seguido mencionó que “es obvio que saldrán elegidos por compra de votos, porque nadie votará por esos témpanos de hielo, egoístas y mercantilistas”.