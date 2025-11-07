La presentadora Linda Palma reveló que le pidió a su pareja que la abandonara por una grave enfermedad: “No tenía sentido”

Linda Palma relató que le pidió a su esposo dejarla durante una grave crisis de salud - crédito @lindapalma/ Instagram - captura de pantalla @charlasdivinas/ TouTube

La presentadora de Noticias Caracol Linda Palma compartió recientemente un episodio personal relacionado con el proceso de recuperación que vive tras ser diagnosticada con esclerosis múltiple.

Palma, que forma parte del equipo de entretenimiento en Show Caracol, se ha consolidado como una de las figuras destacadas del canal durante los últimos años, pero también ha afrontado retos que han impactado profundamente su vida y su entorno familiar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante una entrevista para el pódcast Charlas divinas, Linda Palma relató que en uno de los momentos más difíciles de su enfermedad llegó a pedirle a su esposo que la abandonara para que él pudiera continuar con su vida.

“Fue una conversación súper dura, hablamos del tema o se mencionó como el tema tres veces, cuando ya yo me vi muy mal, acostada en la cama, sin ser capaz de hacer muchas cosas y le decía a él: ‘No tiene sentido que sigas conmigo, tú eres un hombre joven, tienes una vida por delante, para qué te vas a quedar conmigo, si soy una carga’”, reveló la presentadora.

Aunque Palma confesó que le insistió varias veces a su actual esposo para que la dejara por su enfermedad, él fue contundente con su decisión.

“Ya a la segunda o tercera vez que le dije, me dijo: ‘No me digas nunca más eso, porque me estás insultando, yo quiero quedarme, es mi decisión quedarme contigo, quiero que estés bien, quiero cuidarte’.

Él nunca se pone bravo conmigo, es superrelajado, pero se ponía serio… por eso digo que gran parte de haberme recuperado y querer seguir adelante es a Diego, le tocó aguantarse cosas muy fuertes”, expresó Palma sobre su experiencia.

Linda Palma, presentadora de Noticias Caracol, reveló que, durante una grave crisis de esclerosis múltiple, pidió a su esposo continuar su vida sin ella por temor a ser una carga - crédito @lindapalma/ Instagram

La enfermedad, que ocasiona trastornos sensoriales y del control muscular, llevó a la presentadora a enfrentar una grave crisis que la mantuvo hospitalizada durante varias semanas.

Según contó, los médicos estimaron que sus probabilidades de recuperación no superaban el 60%, y tuvo que reaprender múltiples actividades desde cero. Durante ese periodo, la presencia y apoyo de su familia, y en particular de su esposo Diego Pulecio, resultaron determinantes.

Pulecio, cantante y miembro de la banda Don Tetto, ha acompañado a Linda Palma a lo largo del complejo proceso de rehabilitación.

La presentadora explicó que, a pesar de sus reiterados pedidos para liberarlo de la carga de cuidar de una persona con una enfermedad crónica, él optó por reafirmar su compromiso: “Quiero quedarme, es mi decisión quedarme contigo, quiero que estés bien, quiero cuidarte”.

Durante una de las etapas más críticas de su diagnóstico, la conductora relató que pidió a su pareja dejarla; él reafirmó su compromiso y permanencia frente a la adversidad - crédito @diegopulecio/ Instagram

A lo largo de la recuperación, el respaldo mutuo entre Palma y Pulecio se fortaleció. Mientras ella encontró en él un pilar fundamental para salir adelante, también ha estado presente en los logros musicales de Diego y en su continuo trabajo con la banda.

Esclerosis múltiple: qué es, cómo afecta al sistema nervioso y qué síntomas presenta, según Mayo Clinic

La esclerosis múltiple que padece la presentadora de Noticias Caracol, es un trastorno en el que el sistema inmunitario ataca la cubierta protectora de las fibras nerviosas del cerebro, el nervio óptico y la médula espinal. Esta envoltura se llama mielina y su daño interrumpe la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, lo que puede provocar ralentización o bloqueo de las señales nerviosas. Como resultado, la condición da lugar a lesiones o cicatrices, de ahí el término “múltiple”.

De acuerdo con Mayo Clinic, la esclerosis múltiple puede causar síntomas como entumecimiento, debilidad, problemas para caminar, alteraciones visuales y trastornos en la función de la vejiga o el intestino, entre otros. La gravedad y el tipo de síntomas dependen de la ubicación y el grado de daño en el sistema nervioso. No todas las personas experimentan la enfermedad de la misma manera: algunas presentan períodos de recaídas y remisión, mientras que otras muestran un avance progresivo de los síntomas.

La esclerosis múltiple que padece Linda Palma es una enfermedad neurológica que puede afectar el movimiento, la sensibilidad y otras funciones del cuerpo, según Mayo Clinic - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las causas exactas de la esclerosis múltiple aún se desconocen, aunque existen factores de riesgo asociados, como la edad —es más frecuente entre los 20 y 40 años—, el sexo femenino, antecedentes familiares, ciertos virus, baja exposición solar, niveles bajos de vitamina D, obesidad y tabaquismo.

Hasta el momento, la esclerosis múltiple no tiene cura, pero hay tratamientos dirigidos a acelerar la recuperación de las recaídas, modificar el curso de la enfermedad y manejar los síntomas. Según Mayo Clinic, el tratamiento puede requerir un enfoque multidisciplinario y personalizados que incluyan medicamentos, terapias físicas y apoyo emocional. La evolución puede ser impredecible y la manifestación de los síntomas varía ampliamente entre cada paciente.