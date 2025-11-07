Colombia

Esta es la millonada que perdió Katiuska por su expulsión del Desafío 2025: la participante rompió las reglas y se quedó sin dinero

La exconcursante habló entre lágrimas sobre la traición de una persona cercana que la dejó fuera del ‘reality’ y hizo perder varios millones de pesos: “No es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad”

Katiuska rompe el silencio tras
Katiuska rompe el silencio tras su expulsión de El Desafío: Siglo XXI y revela el dolor de perderlo todo - crédito Caracol Televisión/Youtube

La historia de Katiuska en Desafío: siglo XXI terminó de forma abrupta y dolorosa porque la competidora, considerada una de las más fuertes y queridas del reality de Caracol Televisión, fue expulsada del programa luego de que la producción confirmara una grave falta a las normas del concurso.

El castigo no solo significó su salida inmediata, también la pérdida total del dinero que había ganado durante su participación: más de 86 millones de pesos.

En entrevista con la emisora Tropicana, Katiuska confirmó la cifra exacta que perdió tras la sanción y reconoció, entre lágrimas, que aunque no considera haber actuado con mala intención, debía asumir las consecuencias.

“Sé que es mi responsabilidad, aunque no haya sido mi culpa. Es mi responsabilidad y debo asumirla, aunque me duele y me cueste, aunque no hubiese querido que así fueran las cosas. Pensar en que todo el esfuerzo se fue, se cayó… toca saber en quién confiar, aprender de los errores y asumirlos”, expresó con evidente tristeza.

Katiuska se mostró arrepentida, aunque
Katiuska se mostró arrepentida, aunque aseguró que no es su responsabilidad - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La expulsión de la participante fue anunciada por la presentadora Andrea Serna durante la emisión del jueves 6 de noviembre, en un momento que dejó atónitos a los televidentes y los demás participantes del reality.

Con tono firme, Serna explicó que la producción del programa debía actuar con determinación para proteger la integridad del concurso.

Dada la gravedad, tengo y me veo en la obligación de compartirla con todos ustedes. En este programa seguimos creyendo en algo que para muchos parece haberse desvanecido: creemos en la palabra, le damos valor a lo que se promete. En últimas, seguimos siendo defensores de los valores y los principios”, afirmó Serna ante cámaras.

Minutos después, la presentadora reveló la razón detrás de la drástica decisión y fue una filtración de información confidencial a cambio de dinero, lo que representó una seria violación a la confianza del equipo y a las normas del reality.

Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero. Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esta aventura”, puntualizó Serna durante el programa.

La dura lección de Katiuska
La dura lección de Katiuska en El Desafío: Siglo XXI tras la filtración que le costó su lugar y su premio - crédito @desafiocaracol/Instagram

La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos espectadores lamentaron la salida de Katiuska y otros aplaudieron la firmeza del programa para mantener la transparencia que ha caracterizado al formato por más de dos décadas.

Al día siguiente, la exconcursante decidió romper el silencio y ofreció su versión de los hechos en una entrevista con el programa Día a día, también de Caracol Televisión.

Allí explicó que nunca actuó con intención de perjudicar a nadie y que, en realidad, fue víctima de una traición por parte de una persona muy cercana.

Lo que pasó fue que alguien cercano a mí, prácticamente familia, me utilizó. Me preguntó muchas cosas y usó esa información para su beneficio sin mi consentimiento. Yo no debí confiar ni compartir nada. No fui ingenua, simplemente fui confiada. Por eso digo que no es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad, porque es mi nombre, y sea lo que sea, la primera boca de quien salió fue la mía”, detalló la exparticipante.

Katiuska reconoció que su salida del Desafío fue uno de los golpes más duros de su vida porque el sueño de llegar a la final se derrumbó junto con los más de 86 millones de pesos acumulados con esfuerzo durante las pruebas y competencias del reality.

La verdad estamos muy tristes, sobre todo mi mamá, que tiene una personalidad muy parecida a la mía. Pero estamos tratando de ser positivos, de no tener la energía tan baja porque de verdad sí está siendo demasiado difícil. Nos ha afectado mucho, pero no podemos decaer”, confesó conmovida.

Jessi Uribe revela uno de

Policía Nacional publicó cartel de

Joven colombiana contó en redes

La Corte Constitucional define las

Yina Calderón protagoniza nuevo altercado
Cayó 'Munra', cabecilla del Tren

Raúl Ocampo y la familia

Este es el equipo del

