Colombia

Estas son las condiciones para que una vivienda sea considerada ‘digna’ en Colombia, según la Corte Constitucional

Una reciente decisión de la Corte Constitucional abordó los criterios mínimos que deben cumplirse para que una vivienda sea catalogada como digna en Colombia

Guardar
Según la Corte, garantizar este
Según la Corte, garantizar este derecho implica cumplir siete dimensiones que van más allá de la idea básica de 'tener casa' - crédito (Europa Press)

La Corte Constitucional de Colombia aclaró que una vivienda digna no se limita a disponer de un techo o de un título de propiedad.

Este derecho también abarca otras garantías relacionadas con el entorno y la calidad del inmueble.

Esta postura fue reiterada al resolver un caso donde una obra pública ocasionó daños estructurales en una casa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante años se ha asumido que tener casa propia, o al menos un lugar donde dormir, es suficiente para hablar de vivienda digna.

El mero hecho de tener
El mero hecho de tener vivienda no quiere decir que tiene condiciones dignas - crédito Freepik

Pero la Corte enfatizó que este derecho tiene un alcance mayor. No basta contar con un espacio cerrado; es necesario que ese espacio proporcione protección, que sea seguro y que cumpla estándares mínimos de calidad.

Las siete condiciones de la vivienda digna

El derecho a la vivienda digna, según la Corte, se compone de siete dimensiones:

  1. Seguridad jurídica de la tenencia: las personas deben residir en el inmueble con la tranquilidad de no ser desalojadas sin justificación.
  2. Disponibilidad de servicios e infraestructura: la vivienda debe tener acceso a agua potable, electricidad, servicios de saneamiento, vías adecuadas y zonas seguras.
  3. Gastos razonables: los costos relacionados con el uso y mantenimiento de la vivienda no deben ser excesivos para sus habitantes.
  4. Habitabilidad: la estructura debe resguardar de la lluvia, el viento, riesgos físicos y posibles desastres.
  5. Asequibilidad: las condiciones para acceder a la vivienda deben adaptarse a las posibilidades económicas de la población.
  6. Ubicación: la vivienda debe estar en entornos que permitan el acceso a servicios básicos como salud, educación, transporte y actividades comunitarias.
  7. Adecuación cultural: el diseño y uso de la vivienda debe respetar las prácticas, tradiciones y formas de vida de sus habitantes.
La Corte Constitucional define los
La Corte Constitucional define los parámetros que identifican una vivienda digna - crédito Alcaldía de Cali

La Corte sintetizó este enfoque al afirmar que una vivienda es digna si protege a sus residentes de los riesgos ambientales y de las consecuencias no previstas del desarrollo urbano.

El caso que motivó el pronunciamiento

La discusión se originó tras la queja de una ciudadana afectada por daños en su casa, atribuidos a trabajos de pavimentación ejecutados por el municipio en las cercanías. Los daños, que se manifestaron en grietas y riesgo estructural, motivaron la presentación de una tutela para exigir la protección de su derecho a la vivienda. Al analizar la petición, la Corte amparó a la demandante.

Pese a que no pudo establecerse con certeza si la obra causó directamente los daños, el tribunal identificó un riesgo evidente que debió ser atendido de manera preventiva por las autoridades. La Corte recordó que cualquier acción urbanística debe mejorar la calidad de vida de las personas, no agravarla ni generar nuevos peligros.

La sentencia ordenó al gobierno municipal realizar estudios técnicos para definir la mejor alternativa de solución y ejecutar las adecuaciones necesarias en un plazo de seis meses. Si durante ese proceso la residencia llegara a representar un peligro, la administración debe asegurar a la afectada un alojamiento temporal seguro hasta que se remedie la situación o se proponga una solución definitiva.

El alcance de la decisión

La decisión de la Corte trasciende el caso individual. Señala que el derecho a la vivienda digna es fundamental y no está sujeto a condiciones ni puede verse desplazado por nuevos desarrollos urbanos. El Estado tiene la obligación de garantizarlo en todos sus componentes, incluso durante procesos de construcción, renovación o adecuación del entorno.

El derecho a un techo
El derecho a un techo digno está respaldado por la Constitución Política - crédito Alcaldía de Cali

Este pronunciamiento cobra especial importancia en Colombia, donde muchas familias residen en zonas vulnerables como laderas, áreas cercanas a cuerpos de agua o sectores sometidos a urbanización acelerada. Las decisiones sobre infraestructura, si no son debidamente planificadas, pueden incrementar riesgos y afectar directamente las condiciones de vida de la población.

Temas Relacionados

Corte ConstitucionalVivienda en ColombiaCasa en ColombiaVivienda dignaLey en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Jessi Uribe revela uno de sus mayores temores a solo días de que Paola Jara dé a luz a su hija: “Me da susto desmayarme”

La llegada de su primera hija juntos motiva a los cantantes a celebrar con música, confidencias y momentos de unión, por un embarazo lleno de afecto y expectativa

Jessi Uribe revela uno de

Policía Nacional publicó cartel de los más buscados del país: quiénes son

La institución pidió a la ciudadanía su apoyo con información que permita su captura, y dejó los datos de contacto para denunciar de firma segura

Policía Nacional publicó cartel de

Joven colombiana contó en redes las multa que le tocó pagar por no revisar que era jurado de votación: mientras asistía al concierto de Karol G en Medellín

Además del elevado monto, una persona en Colombia puede ver afectadas las posibilidades de trabajar con entidades públicas o del Estado por no presentarse como jurado en los comicios

Joven colombiana contó en redes

Yina Calderón protagoniza nuevo altercado en La mansión de Luinny: “Maldita transformer”

La empresaria y creadora de contenido se enfrentó verbalmente con Chanel, y la pelea desató reacciones dentro y fuera del ‘reality’ que se graba en República Dominicana

Yina Calderón protagoniza nuevo altercado

Koral Costa defendió a Omar Murillo tras un comentario racista

La cantante respondió con firmeza a un comentario discriminatorio dirigido a su esposo, dejando claro que la diversidad es motivo de orgullo y que la ignorancia no tiene cabida en su vida ni en la de su familia

Koral Costa defendió a Omar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

Raúl Ocampo y la familia

Raúl Ocampo y la familia de Alejandra Villafañe, enfrentados por la verdad detrás de sus últimos días: “Tu historia merece ser recordada con verdad”

Jessi Uribe revela uno de sus mayores temores a solo días de que Paola Jara dé a luz a su hija: “Me da susto desmayarme”

Yina Calderón protagoniza nuevo altercado en La mansión de Luinny: “Maldita transformer”

Koral Costa defendió a Omar Murillo tras un comentario racista

La millonada que perdió Katiuska por su expulsión del Desafío 2025: la participante rompió las reglas y se quedó sin dinero

Deportes

Este es el equipo del

Este es el equipo del fútbol colombiano que ficharía a Carlos Darwin Quintero: “Llegó a un acuerdo verbal”

Union Berlin vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver Luis Díaz por la fecha 10 de la Bundesliga

Colombia no pudo con El Salvador en la fecha 2 del Mundial Sub-17 de Qatar: qué fue lo que pasó en Doha

Así quedó Colombia en el grupo G en el Mundial Sub-17 tras el empate ante El Salvador: la “Tricolor” se juega la clasificación ante Corea del Norte

Hinchas del América de Cali fueron sorprendidos con un arsenal antes del partido ante Boyacá Chicó: la Policía halló machetes y drogas