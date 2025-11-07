Koral Costa defendió a Omar Murillo de comentario racista: “¿A las mujeres blancas por qué les gustan tanto los negros?”

Koral Costa defiende a Omar Murillo y da una lección contra el racismo en redes - crédito @koralladiva/Instagram

La artista Koral Costa respondió de forma contundente a un comentario racista dirigido a su pareja Ómar Murillo, en el que un seguidor cuestionó su relación por el color de piel de Murillo.

Costa rechazó el ataque y defendió la diversidad, criticando la ignorancia que motiva este tipo de discriminación y resaltando la importancia de valorar el aporte cultural de las personas afrodescendientes.

La situación surgió cuando un usuario anónimo realizó una observación despectiva sobre la relación entre Costa y Murillo, centrando su crítica en el color de piel del actor y ante el mensaje malintencionado, la artista compartió un video completo en el que expresó su desconcierto por la actitud del seguidor y expuso el comentario.

“¿Qué se siente estar casada con un GORILA? ¿A las mujeres blancas por qué les gustan tanto los negros si huelen tan mal? Ese humor que tienen“, escribió el internauta.

La poderosa respuesta de Koral Costa a un seguidor que criticó a Omar Murillo por su color de piel - crédito @bola8actor/Instagram

“No sé qué pasa por la cabeza de una persona que se atreve a denigrar de otra simplemente porque tiene un color de piel”, empezó respondiendo Costa, mientras enfatizaba que tales expresiones no afectan a su esposo ni a las personas a quienes se refería el seguidor, sino que reflejan la falta de cultura y el desconocimiento de quien las emite.

En su publicación, Koral Costa argumentó que los comentarios racistas no logran menoscabar la dignidad de quienes son objeto de ellos, sino que evidencian la ignorancia de quienes los profieren.

“Cuando la gente solamente habla desde su ignorancia, este comentario no denigra ni de mi esposo ni de gente tan linda de la que tú estás hablando, ni de mí. Denigra de ti por tu falta de cultura, pero tu alta ignorancia...”, afirmó la artista, remarcando que la discriminación racial es un reflejo de carencias personales y sociales.

La cantante también destacó el legado y la contribución de las personas afrodescendientes, recordando que “durante años, esta gente tan hermosa, muchos han dejado el nombre en alto con su cultura y con su talento”.

Koral Costa enfrenta comentario racista y defiende la diversidad - crédito @koralladiva/IG

Costa insistió en que quienes discriminan carecen de la preparación necesaria para comprender la riqueza de la diversidad, señalando: “Pero estos temas no están hechos para hablar con gente como tú, que le falta tener cultura, entendimiento y lectura para poder entender...”.

En su mensaje final, Costa reafirmó el valor de la herencia afrodescendiente y la importancia de reconocer su papel en la cultura, dejando claro que la diversidad es fuente de riqueza y orgullo.

“Sin negro no hay ta, ta, ta. Sin negro no hay guaguancó. Entiéndelo”, terminó cantando.

Omar Murillo y Koral Costa han sido blanco de críticas y comentarios en varios momentos de su relación, como por ejemplo, hace unos meses cuando la pareja publicó un video en sus redes sociales en el que manifestaron que estaban molestos porque los habían empezado a cuestionar por la autenticidad de su vínculo afectivo.

“Estamos hartos. Muchos dicen que nosotros estamos en abstinencia. Primero, que mi esposo es gay. Que no salió del clóset. Segundo, que yo soy lesbiana. Tercero, que la relación es fingida. Cuarto, que no hacemos el amor nunca, porque no tenemos nada. Quinto, que llevamos 17 años solo aparentando, que él me muestra para esconder que tiene novios. “¿Y si mi marido fuera gay, qué pasa?”, cuestionó Acosta con énfasis. “La cama es mía. La compramos juntos. Y si mi marido fuera, ¿qué problema hay? El colchón quiere. ¿Y si yo fuera lesbiana? ¿Y si tenemos un contrato? ¿Qué pasa?”, agregó, en alusión directa a quienes cuestionan la legitimidad de su relación sentimental”, mencionó Koral, aclarando también el hecho de que se aman por encima de cualquier situación.