Juan Carlos Suárez, procesado por el crimen de Jaime Esteban Moreno, estudió en Los Andes hasta 2023: universidad confirmó su situación

La Universidad de los Andes reveló información sobre la situación académica de Juan Carlos Suárez, joven procesado por el homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno, ocurrido el 31 de octubre de 2025 en Bogotá. De acuerdo con el documento, revelado por Noticias RCN, el actual imputado no era un alumno activo de la universidad.

“En respuesta a su solicitud me permito informarle que el señor JUAN CARLOS SUAREZ ORTIZ (…) estuvo matriculado como estudiante de pregrado en esta Universidad hasta el segundo semestre del año 2023, cuyas clases iniciaron el 8 de agosto y finalizaron el 9 de diciembre”, se lee en el documento de la institución educativa.

Según detalló la defensa del procesado, está continuando sus estudios universitarios en la Universidad del Rosario, los cuales está próximo a terminar. Sin embargo, ahora enfrenta un proceso judicial por homicidio agravado que podría afectar la continuidad de su carrera.

En su momento, la Universidad de Los Andes emitió un comunicado expresando las condolencias por el asesinato del estudiante e informaron sobre la activación de protocolos de acompañamiento y atención.

“Desde la Universidad de los Andes lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación, dado a conocer en las últimas horas en diferentes medios de comunicación”, aseveró.

