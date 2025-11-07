Colombia

Grupos de sindicatos de la Dian bloquean la 26 y planean ‘plan tortuga’ hasta aeropuerto El Dorado

La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó la movilización de los trabajadores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, porque alegan despidos masivos en la entidad

Los manifestantes se están movilizando
Los manifestantes se están movilizando pro la calle 26 en sentido oriente-occidente - crédito @JERobledo/X y Alcaldía de Bogotá

Durante la jornada del viernes, 7 de noviembre de 2025, la Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó que los trabajadores de los sindicatos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) se están concentrando sobre la avenida El Dorado.

Precisamente, en la calle 26 con carrera 75, los manifestantes están avanzando hasta el sector Connecta, el centro empresarial que está cerca del Aeropuerto El Dorado.

En la concentración, los manifestantes están dando a conocer los resultados de la reunión sostenida con el director interino de la entidad, en la que se enfocaron en el tratamiento de cuestionamientos vinculadas a sus derechos laborales y sindicales.

La Secretaría de Gobierno confirmó
La Secretaría de Gobierno confirmó las movilizaciones en la 26 - crédito X

Las autoridades de la ciudad implementaron acompañamiento institucional para asegurar el desarrollo pacífico de la movilización y evitar inconvenientes en la movilidad, informó la Secretaría de Gobierno.

Cerca del mediodía de la jornada, la Secretaría Distrital de Movilidad afirmó que “los manifestantes avanzan sobre la av. El Dorado (calle 26) con av. Cali al occidente. Se mantiene la afectación del carril lento de la calzada mixta”.

Movilizaciones sindicatos Dian - crédito @BluRadioCo/X

De hecho, se han presentado afectaciones al transporte publico que circula por el importante corredor vial.

Al menos cinco estaciones cerradas

La protesta no es menor, y las autoridades de Movilidad confirman serias consecuencias en la operación del sistema de Transmilenio, así:

Indicó la Secretaría de Movilidad: Avenida calle 26 hacia el occidente: Debido a bloqueos en la vía ajenos a la operación, en este momento el servicio de alimentación del Portal Eldorado - C.C. Nuestro Bogotá se suspende temporalmente

Así se ven las marchas de sindicatos de la Dian - crédito @NacionColombiaX/X

Continúan sin operar las estaciones Av. Rojas - UNISALESIANA, Normandía, Modelia, y el Portal Eldorado - C.C. Nuestro Bogotá.

Los buses de Transmilenio realizan retorno en la estación CAN - British Council. Las rutas de TransMiZonal realizan desvíos desde la Avenida Boyacá.

Rutas afectadas:

  • 🚎 BK903
  • 🚎 GK542
  • 🚎 12
  • 🚎 P500
  • 🚎 BK309
  • 🚎 DK211
  • 🚎 AC127.

Qué reclaman los sindicatos de la Dian

Por medio de un comunicado, los trabajadores señalan que perciben una fuerte inestabilidad por los cambios de director de la entidad, así como denuncian un despido masivo en el interior de la entidad.

La carta fue firmada por estos tres sindicatos: Sedian – Sihtac – Sinedian. En esta advirtieron que convocarán a huelga si el Gobierno Nacional no adopta medidas para evitar el debilitamiento de la entidad.

El comunicado fue fechado el 4 de noviembre de 2025, y las organizaciones expresaron su inconformidad ante la falta de avances en la expedición del decreto reglamentario de la carrera administrativa y el incumplimiento en los procesos de encargo para trabajadores provisionales.

Trabajadores de la Dian mandaron
Trabajadores de la Dian mandaron un comunicado a la opinión pública - crédito @JERobledo/X

Según los sindicatos, la inestabilidad en la dirección de la Dian, reflejada en el nombramiento del tercer Director General en lo que va del año, ha perjudicado la operación y la lucha contra la corrupción y el contrabando.

Indicaron que el déficit de recaudo fiscal podría alcanzar los 10 billones de pesos y señalaron que la falta de decisiones pone en riesgo la labor institucional.

Los representantes sindicales anunciaron la realización de una Asamblea de Delegados el 7 de noviembre en la sede de la Dian en Bogotá, donde se definirá la declaratoria de huelga si no se cumplen los compromisos establecidos en torno a la protección y estabilidad de los trabajadores provisionales y la expedición de la normativa pendiente.

De hecho, Enrique Robledo se pronunció en sus redes sociales para apoyar la causa de los sindicalistas.

"Respaldo la justa lucha de los trabajadores de la Dian. La inestabilidad que vive la entidad con tres directores en menos de un año y sin cumplir los compromisos con los trabajadores provisionales demuestra que a este Gobierno le quedó grande la Dian. No se puede hablar de justicia fiscal ni de lucha contra la evasión y la corrupción mientras se debilita a quienes garantizan el recaudo y sostienen el Estado. Los trabajadores tienen razón en exigir encargos, estabilidad y la reglamentación de la carrera administrativa. Si el Gobierno no cumple, la protesta es legítima y necesaria. La Dian necesita estabilidad y respeto, no improvisación ni abandono", escribió el líder político.

