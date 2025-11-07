Feminicida que decapitó a su expareja en La Unión, Valle, relató crudos detalles del caso: “Le conté a una amiga lo que iba a hacer”

El frío relato de Hernando de Jesús Suárez sobre el feminicidio contra Diana Carolina Serna - crédito Más allá del silencio/Instagram

Diana Carolina Serna dejó una hija adolescente tras ser víctima de feminicidio a manos de Hernando de Jesús Suárez Hernández, un criminal que no soportó que la relación entre ambos hubiese terminado, por lo que decidió decapitarla.

Aunque reconoció que lo que hizo no tenía ninguna justificación lógica, su relato de los hechos en el videopódcast Más allá del silencio no dejó de ser frío y cruel.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Suárez Hernández confirmó que había salido de la cárcel hacía pocos meses cuando cometió el feminicidio. Debido a su buen comportamiento dentro del penal, los seis años que debía purgar por el delito de concierto para delinquir se redujeron a solo tres. De ahí en adelante tendría libertad condicional.

Hernando de Jesús Suárez Hernández, responsable de feminicidio en La Unión, Valle del Cauca - crédito Fiscalía

Ya suelto por las calles de La Unión (Valle del Cauca), el hoy feminicida conoció en un restaurante a Carolina Serna. Ella se ganaba la vida trabajando en ese lugar.

La convivencia entre ambos solo duró dos meses, debido a que, al parecer, Suárez era un hombre celoso y posesivo. Sin embargo, la relación continuó a la distancia.

“Yo empiezo a notar que ella está muy esquiva. Lo empiezo a notar. Yo le hago las preguntas a ella de por qué está así, porque esa actitud conmigo. Ella me dice que no, que se va a dedicar a su hija, porque están en preparativos para una fiesta que le va a hacer a su hija. La niña cumplía 15 años. Ahí empiezo yo a tener pensamientos contrarios a lo que es el amor”, dijo en la entrevista.

Suárez reconoció que Carolina estaba con él por “obligación”, pues los maltratos verbales y psicológicos no faltaron. Además, dijo que él “sabía de sus capacidades”, presuntamente, para tomar represalias contra ella.

“Se me venían cualquier cantidad de pensamientos. Que estaba con otro, que salía con otro; incluso, que se acostaba con otro. Sin embargo, no puedo decir nada malo sobre ella porque nunca la vi, nunca sospeché ni nada. Simplemente, fue un pensamiento que se me metió a la cabeza sin una justificación o razón”, señaló.

Días previos al feminicidio

El “amor” que profesaba rápidamente se convirtió en deseos de hacerle daño. Constantemente pensaba en cuál era la mejor forma de atacarla, luego llamarla y que le respondieran con insultos.

Afirmó que sintió “miedo”, pero no por las consecuencias de sus acciones o pensamientos, sino de no poder asesinarla. ”Sentí miedo porque pensé que no lo iba a poder hacer. Y decapitarla para no tener errores, porque en mi pensamiento era terminar con su vida".

Agregó que, incluso le contó sus pretensiones a una amiga suya: “Tengo una amiga a la que le conté, pero son tantas cosas que yo le he contado a esa amiga que siempre salí bien de sus consejos. Simplemente que en este consejo no había nadie que me hiciera cambiar de parecer”.

Recordó que esa amiga le aconsejó que “pensara bien” lo que iba a hacer, pues era una persona joven que perfectamente podría hallar otra pareja, pero Suárez ya estaba enceguecido por la obsesión.

Fue a la iglesia un día antes de asesinar a su expareja

El condenado feminicida relato en la entrevista que un día antes de cometer el crimen fue a la iglesia, al considerarse una persona devota y creyente de Dios.

“Salí de la iglesia, porque terminó el culto, y empezó mi zozobra. Ese día yo no probé alimentos. Ese día yo no tuve tranquilidad, no pude dormir, solo con un pensamiento, de que amaneciera el lunes para yo poder hacer mi acción. Esperarla en cierto sitio, porque le conocía su recorrido, sus horarios, no podía haber fallas, en mi pensamiento no podía haber un mínimo de falla, porque no soportaba tener estos sentimientos. Todo me salió según lo planeado”, relató.

Y así fue. Carolina salió, como de costumbre, a cumplir con sus labores en el restaurante, sin pensar que una persona fuera de sus cabales, que decía amarla, la esperaba en una esquina para perseguirla y asesinarla.

Cualquier forma de violencia no puede ser permitida y se debe buscar apoyo de inmediato - crédito Instituto de Pedagogía Nacional IPN

De manera cruel, recordó: “Me toca correr para alcanzarla, ella va caminando. Cuando ella voltea hacia atrás a mirar, ya me ve prácticamente ahí con ella. Ella en su trote, yo le lanzo un machetazo, se puede decir, se lo pego en el cuello. Pero, entonces, yo veo que esa herida es como superficial; de que no se ha concretado. Finalmente, ella cae unos 20 metros del sitio donde ella trabajaba, en el restaurante donde yo me alimentaba”.

Hernando de Jesús Suárez Hernández, de 47 años, se despidió de su madre una vez cometió el feminicidio. La justicia lo condenó a más de 40 años de prisión.