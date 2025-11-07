Colombia

Fiscalía podrá utilizar contra Nicolás Petro pruebas encontradas en celulares de Laura Ojeda y Day Vásquez: analizarán si sus ingresos están de acuerdo con sus bienes

La Fiscalía pretende acreditar, a través de estas comunicaciones, la existencia de interacciones entre Laura Ojeda, Nicolás Petro y terceros, para demostrar el ingreso de recursos ilícitos

Los tres personajes son protagonistas de un 'triángulo amoroso' que no terminó nada bien para el hijo del presidente Petro - crédito Instagram @dayvasquezdd_ @nicolaspetrob @lauraojedae

La admisión de pruebas clave por parte del Juez Primero Especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, marca un nuevo avance en el proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos.

En la audiencia celebrada el viernes 7 de noviembre de 2025, el magistrado autorizó la incorporación de información extraída de los teléfonos móviles de Laura Ojeda Estupiñan, pareja de Petro, así como de los propios dispositivos del exdiputado y de Daysuris Vásquez, para ser utilizadas por la Fiscalía General de la Nación en el juicio oral por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El juez consideró que los datos obtenidos del celular de Laura Ojeda resultan pertinentes y están directamente relacionados con la hipótesis que el ente investigativo busca demostrar.

De acuerdo con la resolución, la Fiscalía pretende acreditar, a través de estas comunicaciones, la existencia de interacciones entre Laura Ojeda, Nicolás Petro y terceros, que podrían servir para probar actividades orientadas a dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.

Además, el magistrado dio luz verde a la utilización de interceptaciones telefónicas de los celulares de los tres titulares mencionados, lo que amplía el espectro probatorio en manos del ente acusador.

La admisión de pruebas clave por parte del Juez Primero Especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, marca un nuevo avance en el proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos - crédito redes sociales/X

“También resulta ser evidente la pertinencia y la conducencia para el juzgado debido de estos elementos materiales probatorios, porque en el celular pone 13 Pro más y de 4158096 de la señora Dapsuri del Carmen Vázquez Castro. Se intenta, pues, la Fiscalía, dentro de su teoría del caso. Tener esa extracción de mensajes y documentos, específicamente sobre entregas de dinero, vehículos, bienes, exactamente los rodantes Mercedes Benz y Chevrolet Tahoe, que para la Fiscalía resultan ser relevantes para acreditar los hechos por los cuales acusó. De tal manera que el juzgado no cuestiona su pertinencia y los admite”.

En el marco de la misma audiencia, el juez admitió la declaración de un testigo presencial, funcionario de la Policía Judicial, quien realizó búsquedas selectivas en bases de datos, recopiló información de campo y otros elementos.

Audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro, en la que el juez decidió admitir como prueba el celular entregado por Day Vásquez a la Fiscalía - crédito Audiencia Nicolás Petro

La Fiscalía sostiene que estos insumos permitirán demostrar la existencia de actos dirigidos a ocultar y adquirir bienes con dinero que aparentaba legalidad, reforzando así la teoría del caso y su conexión con los hechos investigados. La documentación tributaria y financiera de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, recabada por la Fiscalía, también fue aceptada como prueba para ser presentada durante el juicio.

En la misma diligencia, el juez consideró igualmente válidas las facturas de compra aportadas por el ente acusador, que buscan evidenciar gastos excesivos por parte de Petro Burgos, los cuales, según la Fiscalía, carecen de justificación y respaldan la acusación de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Se le reanudará proceso a expareja de Nicolás Petro por supuestas Chuzadas a su actual novia - crédito redes sociales/X

Entre las pruebas admitidas figura un informe de campo y documentación elaborada por la Fiscalía, en la que se señala que Nicolás Petro habría recibido dinero ilícito a través de la fundación Conciencia Social. El juez estimó que estos elementos resultan pertinentes para el desarrollo del juicio oral.

Por último, la Fiscalía presentó un informe de investigación de campo y documentación adicional que, según el ente acusador, demostraría la adquisición de un vehículo Mercedes Benz por parte de Nicolás Petro. De acuerdo con la Fiscalía, este informe “evidenciaría el uso a través de tercero que se le dio al automotor para ocultar la verdadera propiedad de bienes”, argumento que fue aceptado por el juez como parte del material probatorio.

La asistencia de Petro a las audiencias en esta oportunidad debió ser de manera virtual, ya que no pudo acudir de manera presencial por las restricciones que le dejo la inclusión en la Lista Clinton, junto a su padre, la primera dama, Verónica Alcocer y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

