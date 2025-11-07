Desmienten que presuntos agresores de Jaime Esteban Moreno hayan participado en eventos de peleas: “Son totalmente ajenos”

El estudiante fue atacado tras salir del bar Before Club - crédito RedesSociales/CapturadePantalla

El asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno, perpetrado el 31 de octubre de 2025, ha generado todo tipo de especulaciones. Los hechos se presentaron en Bogotá, a algunas cuadras del bar Before Club, donde la víctima estaba departiendo. Estando en espacio público, fue golpeado brutalmente hasta causarle la muerte.

Juan Carlos Suárez, capturado y judicializado por el crimen, y Ricardo González, un hombre que todavía no ha sido encontrado por las autoridades, están en la lupa de la justicia por el homicidio del joven. Ambos fueron captados por cámaras de seguridad agrediendo al estudiante en repetidas ocasiones.

Sobre estos hechos, se ha especulado que los señalados agresores pudieron haber participado de eventos de peleas y de artes marciales, conocidos como ‘War night Rave’, promocionadas por el bar. Sin embargo, los abogados del establecimiento emitieron un comunicado, conocido por El Tiempo, en el que desmintieron esta información.

Juan Carlos Suárez Ortiz fue judicializado por el asesinato del estudiante - crédito Fiscalía

De acuerdo con el representante legal de la marca War night Rave y socio de Predator Fight Club, Carlos Lara Castañeda, en este tipo de eventos solo participan quienes tienen experiencia en boxeo, artes marciales y otras disciplinas similares.

“War Night Rave cuenta con la documentación legal exigible: pólizas de seguro para peleadores, personal de salud acreditado, servicios de atención ambulatoria, autorizaciones de derechos de imagen, contratos de representación y demás soportes administrativos”, se lee en el comunicado.

De igual manera, aseguró que ninguno de los participantes del evento estuvieron involucrados en el crimen del joven, que está siendo investigado como un caso de homicidio agravado.

“El fallecimiento del señor Jaime es una tragedia profundamente lamentable; los actos de terceros agresores que se han señalado son totalmente ajenos a War Night Rave, a Predator Fight Club y a Before Club”, indicó.

El crimen de Jaime Esteban Moreno se registró en espacio público, fuera del bar Before Club - crédito @pasaen_bogota/IG | cortesía Before Club | Mebog

Castañeda Jurídicos & Asociados, el equipo jurídico del bar, compartió una comunicación en la que advirtió que el crimen del estudiante de Los Andes no tiene ninguna relación con las actividades que se desarrollan en el establecimiento y recordó que los hechos de violencia tuvieron lugar a las afueras del sitio.

“Es importante aclarar que el hecho no ocurrió dentro de las instalaciones del establecimiento, ni tiene relación directa con las actividades del bar y de sus socios accionarios”, detalló.

De acuerdo con el equipo jurídico, en medios de comunicación y redes sociales se ha difundido información falsa sobre los hechos, que afecta gravemente la reputación e imagen de la marca y de quienes la representan. En consecuencia, aseguró que se deben esclarecer los hechos con responsabilidad y transparencia para proteger el nombre de las personas vinculadas al bar.

“Rechazamos cualquier intento de desinformar o de asociar de manera irresponsable a estas marcas con situaciones ajenas a su actividad. Todos nuestros eventos y operaciones se desarrollan bajo los protocolos y permisos establecidos por la ley”, explicó.

Abogados de Before Club advirtieron sobre la difusión de información falsa sobre el asesinato de Jaime Esteban Moreno, que afecta la reputación del establecimiento - crédito @castajuridicosasociados/IG

De igual manera, informó que la firma de abogados buscará la manera de limpiar la imagen del bar, que hasta el momento no ha sido vinculado formalmente a ninguna investigación por el asesinato del estudiante. Esto, con el fin de que la ciudadanía vuelva a tener confianza en el establecimiento nocturno.

“Seguiremos trabajando con rigor y respeto por la verdad, para que se reconozca el esfuerzo de todos los que hacemos parte de este proyecto, y se restablezca la confianza en Before Club y en todas las marcas que representamos”, detalló.

Por el momento, solo Juan Carlos Suárez está siendo procesado por el asesinato del joven, pero en la audiencia de imputación no aceptó los cargos por homicidio agravado que le fueron endilgados. Otras dos mujeres que inicialmente fueron capturadas por estos hechos fueron dejadas en libertad.