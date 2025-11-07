Hombre en lujosa camioneta atropelló a fleteros en Medellín y estrelló otros dos carros: hay un muerto y un herido

Fleteo en Medellín terminó con la muerte de un delincuente - crédito @EscribanosCol/X

En horas de la noche del 6 de noviembre de 2025, una situación de intento de fleteo terminó con la muerte de dos personas en barrio Belén La Gloria, de Medellín, departamento de Antioquia.

De acuerdo con algunos medios locales, los hechos se habían presentado luego de que dos personas que se movilizaban en una motocicleta le robaron al conductor de una camioneta su cadena de oro y un reloj de alta gama.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luego del robo, los delincuentes emprendieron la huida, pero la víctima inició una persecución en la que terminó atropellándolos y golpeándolos contra un semáforo, provocando de igual manera que su vehículo chocara contra la red semafórica y se volcara sobre la vía.

Además de arrollar a los delincuentes, este hombre también afectó a otros dos vehículos particulares en medio del recorrido, además de los daños causados a su automotor y al bien público.

Según El Colombiano, una de las víctimas mortales fue identificada como Álvaro Javier Muñoz Pérez de 27 años, que perdió la vida luego de que su cuerpo impactara contra el poste del semáforo, que quebró en dos.

El otro hombre sufrió varias heridas y fue trasladado a un centro de atención médica bajo custodia, ya que fue capturado en el lugar.

El teniente coronel Ramiro Alexander Montañez Sanguino, comandante operativo Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (e), fue el encargado de entregar el reporte oficial de lo ocurrido:

“En el occidente de Medellín, los profesionales de policía fueron informados sobre un accidente de tránsito producto de un hurto. En el hecho se capturó un delincuente. Los hechos se realizaban en el barrio Belén La Gloria, donde un hombre de 26 años se desplazaba en su vehículo personal, siendo alcanzado por dos sujetos en motocicleta, quienes lo intimidan con arma de fuego y lo despojan de una cadena y un reloj avaluados en diez millones de pesos”, mencionó el oficial.

Además, dio detalles de los responsables del hurto: “Los presuntos delincuentes, con edades entre 27 y 40 años aproximadamente, pretendieron huir del lugar, siendo arrollados por el vehículo de la víctima, el cual sufrió volcamiento en el lugar. En el incidente perdió la vida uno de los presuntos asaltantes y el otro lesionado y capturado, siendo trasladado bajo la custodia a un centro asistencial cercano”.

El teniente coronel Ramiro Alexander Montañez Sanguino, comandante operativo Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (e), fue el encargado de entregar el reporte oficial de lo ocurrido - crédito Policía de Medellín

Las autoridades confirmaron que en el procedimiento fue inmovilizada la motocicleta, que tenía una placa alterada con cinta y fue incautado un revólver con seis cartuchos percutidos.

Capturado en Medellín un hombre vinculado a millonario hurto

Un operativo del Bloque de Búsqueda en el barrio Florencia, noroccidente de Medellín, culminó con la detención de un hombre de 27 años acusado de hurto calificado y agravado. La captura se realizó en vía pública y el individuo es señalado de participar en varios robos en la ciudad en los últimos años.

El detenido fue presentado ante un juez, quien ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras continúan las investigaciones. Según las autoridades, el hombre incumplía una medida de aseguramiento domiciliaria al momento de su arresto, lo que evidencia su reincidencia en actividades delictivas.

Un operativo del Bloque de Búsqueda en el barrio Florencia, noroccidente de Medellín, culminó con la detención de un hombre de 27 años acusado de hurto calificado y agravado. La captura se realizó en vía pública y el individuo es señalado de participar en varios robos en la ciudad en los últimos años - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además, registra antecedentes por delitos similares en 2016, 2020, 2022 y 2023. La investigación, que se extendió por más de dos meses, involucró a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín. Durante este periodo, se analizaron más de diez cámaras de seguridad, se entrevistó a testigos y víctimas, y se realizaron reconocimientos fotográficos, lo que permitió obtener la orden judicial.

El caso que motivó la captura ocurrió el 29 de julio en el barrio Belén, donde una víctima fue despojada de una cadena y una pulsera de oro valoradas en $22 millones, además de $3 millones en efectivo. Las autoridades vinculan al capturado con al menos dos hurtos adicionales cometidos recientemente en la ciudad.