Defensa de Juan Carlos Suárez, vinculado al brutal asesinato de Jaime Esteban Moreno, solicitó casa por cárcel: “No lo golpeó tan fuerte”

La defensa argumentó que la Fiscalía no sustentó la necesidad de reclusión y pidió que el proceso continúe bajo vigilancia domiciliaria

Abogados del único detenido por
Abogados del único detenido por la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo solicitaron detención domiciliaria, argumentando falta de pruebas directas y cuestionando la responsabilidad principal de su cliente en el desenlace fatal - crédito Captura de pantalla

La defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz, único capturado por el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, solicitó durante una audiencia que no se le imponga medida de aseguramiento en centro carcelario y, en su lugar, se le conceda detención domiciliaria.

Los abogados argumentaron que la Fiscalía no logró demostrar la necesidad de una medida restrictiva en prisión y que la participación de Suárez Ortiz en los hechos no fue determinante para el desenlace fatal.

En la audiencia, los defensores centraron su petición en la figura de la casa por cárcel, señalando que la Fiscalía no sustentó de manera suficiente la “inferencia razonable” que justificaría la reclusión en un establecimiento penitenciario.

Según la defensa, la acusación no aportó pruebas contundentes que vincularan de forma directa a Suárez Ortiz con la muerte de Moreno Jaramillo, por lo que solicitaron que el proceso continúe con el imputado en libertad o, de manera subsidiaria, bajo detención domiciliaria.

Los abogados insistieron en que no existió intención de matar por parte de Suárez ni de su presunto cómplice, quien permanece prófugo. “No se aprecia en las entrevistas o en los videos, no haya acuerdo previo para que los dos agresores se dirigieran a una acción de matar”, expuso uno de los defensores.

Además, cuestionaron la equiparación de responsabilidades entre los implicados, señalando que el dictamen médico-legal no demuestra que la muerte de la víctima haya sido consecuencia directa de las acciones de Suárez. La defensa subrayó la importancia de reconocer la diferencia en la participación de su cliente respecto al otro agresor.

El caso se remonta a la madrugada del 31 de octubre, cuando Jaime Esteban Moreno Jaramillo fue atacado a golpes tras salir de una fiesta de disfraces en el bar Before Club, ubicado en la avenida Caracas con calle 63, en Bogotá.

Mientras Suárez Ortiz enfrenta el proceso judicial como único capturado, el presunto cómplice continúa prófugo, lo que añade complejidad al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de responsabilidades individuales.

Para reforzar su solicitud, la defensa citó testimonios de testigos que afirmaron que los golpes propinados por Suárez Ortiz no fueron tan intensos. Según los abogados, algunos entrevistados manifestaron que la agresión atribuida a su cliente fue de menor gravedad en comparación con la del otro implicado. Además, se apoyaron en videos y declaraciones que, a su juicio, evidencian que la conducta de Suárez no tuvo un papel decisivo en el resultado fatal.

Los abogados sostuvieron que la cantidad y la intensidad de los golpes atribuidos a Suárez no permiten concluir que su actuación haya sido la causa principal de la muerte de Moreno Jaramillo, por lo que consideraron improcedente la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario.

