Angélica Lozano arremetió contra Paloma Valencia por propuesta de eliminar el Soat para motociclistas: “Populismo barato”

La medida busca garantizar la atención médica integral a las víctimas de accidentes de tránsito, independientemente de quién asuma el costo del seguro - crédito Europa Press y Colprensa

La senadora del partido Alanza Verde Angélica Lozano criticó la iniciativa presentada por la también senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, quien propuso eliminar el pago del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) para motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos, trasladando ese costo al Estado.

Valencia anunció dicha propuesta en un acto público en Pereira, donde explicó que la medida busca aliviar la carga económica de los motociclistas y garantizar la atención médica en caso de accidentes. La iniciativa contempla trasladar esa obligación financiera al Estado, con el objetivo de garantizar la cobertura en salud para las víctimas de accidentes de tránsito sin que los conductores deban asumir directamente el costo del seguro.

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Ante este anuncio, Lozano respondió a través de su cuenta en X, cuestionando la viabilidad fiscal y el impacto de la iniciativa: “No @PalomaValenciaL eso es populismo barato. Mentiras es muy caro porque estamos en récord histórico de muertos en siniestros viales y lesionados de por vida… y oh sorpresa, 77% van en moto, o son atropellados por moto. Bueno, y vale fácil par de billones ¿De dónde salen?”, en referencia a los costos que implicaría la propuesta.

Angélica Lozano cuestionó la viabilidad fiscal del proyecto y lo calificó como “populismo barato”, señalando el posible alto costo para las finanzas públicas - crédito @AngelicaLozanoC/X

Propuesta legislativa sobre el Soat

Durante su intervención en Pereira, Valencia afirmó: “Hemos venido a decirle aquí desde Pereira a todos los moteros de Colombia, que para las motos hasta doscientos cincuenta centímetros cúbicos, el Estado se hará cargo del pago del Soat y que quedan liberados de ese pago, pero cubiertos en la salud”.

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La congresista explicó que el proyecto será radicado ante el Congreso de la República y que busca beneficiar principalmente a motociclistas de estratos 1, 2 y 3. De acuerdo con las cifras citadas en la propuesta, este grupo representa más del 90% del parque de motocicletas en el país.

Valencia también señaló que la iniciativa pretende asegurar la atención médica en caso de siniestros viales. En ese sentido, indicó: “¿Para qué? Para que si hay un accidente, tengan que definitivamente atenderlos. Aquí tenemos ya el proyecto de ley que vamos a radicar en el Congreso para exonerar del pago a las motos hasta 250cc, pero garantizando que el Estado pagará ese Soat”.

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Alcance e implicaciones del proyecto

El proyecto será radicado en el Congreso de la República, donde se debatirán sus implicaciones económicas, sociales y operativas antes de una eventual aprobación - crédito Infobae

El proyecto de ley propone modificar la Ley 769 de 2002, con el fin de ajustar el esquema de cobertura en accidentes de tránsito. Entre los puntos incluidos, se contempla un periodo de transición de seis meses para definir los mecanismos de implementación, verificación y regulación.

Asimismo, la propuesta establece que ninguna persona afectada en un accidente de tránsito quedaría sin atención médica, independientemente de si el conductor ha pagado o no el seguro. En palabras de Valencia: “No importa que haya un accidente, el colombiano va a ser atendido, va a ser llevado al hospital”.

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La iniciativa también se enmarca, según lo expuesto por la senadora, en una estrategia orientada a sectores populares y rurales que dependen de la motocicleta como medio de transporte y herramienta de trabajo.

Las cifras disponibles muestran la magnitud del impacto potencial. De acuerdo con el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), a junio de 2024 había cerca de 12 millones de motocicletas en circulación en el país, lo que representa el 62% del total del parque automotor. De ese universo, el 93,5% corresponde a vehículos de hasta 250 centímetros cúbicos, segmento que sería cobijado por la medida planteada.

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En términos socioeconómicos, también se evidencia la relevancia del sector. Alrededor del 92% de los propietarios de motocicletas pertenece a los estratos 1, 2 y 3, mientras que el 60% reporta ingresos por debajo de dos salarios mínimos, lo que ha sido citado dentro del contexto del debate sobre la iniciativa.

De ser presentada la propuesta, esta deberá surtir su trámite en el Congreso de la República, escenario en el que se evaluarán sus efectos fiscales, operativos y sociales, así como las condiciones necesarias para garantizar la atención en salud de las personas involucradas en accidentes de tránsito en caso de una eventual aprobación.

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