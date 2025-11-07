Caso Jaime Esteban Moreno: revelan las palabras de las mujeres vinculadas con el asesinato del estudiante: “Ahí tiene, para que siga acosando”

Revelan las palabras de las mujeres vinculadas con el asesinato del estudiante- crédito Mebog - redes sociales - Before Club

Las imágenes captadas por testigos y los testimonios recogidos por la Fiscalía General de la Nación permitieron reconstruir con precisión los momentos previos y posteriores al asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, tras salir del establecimiento nocturno Before Club.

La información, presentada durante la audiencia, detalla la secuencia de agresiones que culminaron con la muerte del joven, así como la participación, entre otras personas, de Juan Carlos Suárez, que fue capturado por estos hechos.

Según los relatos entregados a la Fiscalía, la agresión se desencadenó cuando dos mujeres, acompañantes de Suárez y también capturadas inicialmente, increparon a Moreno por lo que consideraron un acto de acoso. Una de las testigos describió la escena:

“En ese momento se acerca una persona de tez morena, con vestido azul de un personaje conocido como Kitana, de la serie Mortal Kombat, junto con otra chica de vestido negro, que le empezaban a gritar ‘ahí tiene para que siga acosando’, y al observar esto, se corren a otro lado, mi amiga le pregunta a la chica de color negro que venía con ellos qué había pasado y le dijo que ‘el chico (Jaime Esteban Moreno) estaba acosando mujeres’”, según consta en las declaraciones.

La reconstrucción de los hechos indica que Juan Carlos Suárez fue quien inició la agresión física, propinando varios puñetazos a la víctima. Tras el primer ataque, Suárez se dirigió a sus acompañantes para consultar si debía continuar con la persecución. Los testigos relataron a la Fiscalía: “El de cara pintada de rojo se regresa con las amigas y les pregunta: ‘¿Será que lo persigo? Aliénteme’, donde la amiga le dice: ‘No que mucho kickboxing, yo le hubiera pegado más’, y el chico de cara pintada de rojo en ese momento sale corriendo hacia la 15 donde se encontraba Jaime Esteban Moreno”.

Los testigos, que grabaron parte de la agresión, aportaron imágenes en las que se observa cómo, tras el primer enfrentamiento, Moreno fue perseguido por varias cuadras y atacado nuevamente con mayor violencia. En el video, se aprecia el momento en que Suárez, identificado por su rostro pintado de rojo, alcanza a la víctima y le asesta un golpe que lo hace caer al suelo. A pesar de la intervención de un amigo de Moreno, la agresión no cesó.

Uno de los declarantes relató: “Cuando iba a la mitad de la calle, empiezan a grabar y hacen un zoom para poder grabar y observa que el chico de cara pintada de rojo los aborda y le pega un puño a Jaime Esteban Moreno, que pierde el equilibrio y cae al suelo. El amigo de la víctima se interpone para que no lo sigan golpeando, pero a pesar de esto, el chico de la cara pinta de rojo continuó, sigue con la intención de agredir a esta persona”.

La violencia se intensificó cuando Moreno se encontraba inconsciente en el piso. De acuerdo con los testimonios, Suárez continuó golpeándolo y, en ese momento, se sumó otro hombre disfrazado, identificado por llevar unas orejas de conejo. El testigo detalló: “Mientras que Esteban Moreno estaba en el suelo, el chico de la cara pintada de rojo le sigue propinando puños, es cuando el amigo toma al agresor y lo empuja hacia un lado ahí es cuando llega otro chico que vestía de negro y que llevaba lo que parecían unas orejas de conejo se lanza encima de la víctima”.

Toda esta evidencia, recopilada por el ente acusador, ha sido incorporada al expediente contra Juan Carlos Suárez. Los elementos probatorios permitieron imputarle cargos por homicidio agravado y solicitar una medida de aseguramiento en centro carcelario, al considerar que representa un peligro para la sociedad.