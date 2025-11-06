Colombia

Registraduría inhabilita a Daniel Quintero y rechaza su comité de recolección de firmas para aspirar a la Presidencia

La Registraduría Nacional del Estado Civil determinó que el exalcalde de Medellín no podrá inscribirse como candidato presidencial por un grupo significativo de ciudadanos

Guardar
El precandidato presidencial señaló que
El precandidato presidencial señaló que jamás autorizó que su nombre fuera inscrito por partidos como el Polo Democrático, la UP o el Partido Comunista - crédito Daniel Quintero/Facebook

La Registraduría Nacional del Estado Civil cerró oficialmente la puerta a la aspiración presidencial del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, al rechazar el registro del comité de recolección de firmas con el que pretendía avalar su candidatura independiente bajo el grupo significativo de ciudadanos denominado “Reset Total Contra el Narco y los Corruptos”.

La decisión, adoptada mediante resolución suscrita por la Delegatura en lo Electoral, señala que Quintero se encuentra inhabilitado para participar nuevamente en el mismo proceso electoral luego de haber sido inscrito como precandidato a la consulta interna del Pacto Histórico, coalición que agrupa a varios sectores de izquierda y que apoya al presidente Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el documento, la Registraduría concluyó que permitir la inscripción de un comité de firmas en respaldo de una candidatura “inválida por una prohibición conocida” generaría un proceso “inútil y costoso”, además de representar un obstáculo legal insuperable.

Por ello, resolvió negar la solicitud de registro presentada por el grupo ciudadano, argumentando que su aceptación vulneraría los principios de legalidad y eficiencia del proceso electoral.

“Respaldar una candidatura inválida por una prohibición conocida generaría un proceso inútil y costoso, al presentarse un obstáculo legal insuperable. Así, se protege el derecho de participación política en los términos de la ley y se evita frustrar el ejercicio de derechos políticos de los ciudadanos convocados a apoyar una candidatura inviable jurídicamente”, señala la resolución.

La Registraduría fundamentó su decisión en los artículos 2, 40, 108 y 120 de la Constitución Política, así como en diversas disposiciones del Decreto Ley 1010 de 2000, que le otorgan a la entidad la competencia para dirigir, organizar y garantizar la legalidad de los procesos electorales.

Según el organismo, su deber es velar porque los mecanismos de participación ciudadana se desarrollen dentro del marco constitucional y evitar actuaciones que puedan inducir a los ciudadanos al error o a la frustración de sus derechos políticos.

En el expediente se detalla que el pasado 27 de octubre de 2025, mediante comunicación, la Registraduría informó al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la solicitud de registro del grupo “Reset Total Contra el Narco y los Corruptos”, que buscaba postular a Quintero como candidato a la Presidencia.

Sin embargo, el 29 de octubre, la oficina jurídica del CNE devolvió la petición a la Registraduría por considerarla de su competencia.

Esta fue la respuesta del
Esta fue la respuesta del Polo Democrático sobre vinculación de Daniel Quintero con la coalición - crédito red social X

Tras analizar los antecedentes, la entidad determinó que la inscripción de Daniel Quintero como precandidato a la consulta del Pacto Histórico “quedó en firme”, y que dicha participación lo inhabilita para aspirar a la Presidencia mediante otro mecanismo, ya sea por un partido o por firmas, dentro del mismo proceso electoral.

La decisión se apoya también en el principio de unidad del proceso electoral, que impide que un mismo ciudadano participe por diferentes vías o colectividades en una misma contienda. Con ello, la Registraduría busca garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones entre los aspirantes.

“Se evita frustrar el ejercicio de derechos políticos de los ciudadanos convocados a apoyar una candidatura inviable jurídicamente, garantizando el interés general y la finalidad de los procedimientos electorales”, enfatiza el documento.

El acto administrativo firmado por el Registrador Delegado en lo Electoral Jaime Hernández Suárez establece además que contra la decisión procede recurso de reposición y en subsidio de apelación, conforme a los artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, que regula el procedimiento administrativo y contencioso.

En caso de que Quintero decida interponer estos recursos, el proceso podría llegar al Consejo Nacional Electoral, que tendría la última palabra sobre su eventual participación.

Esto dijo Daniel Quintero sobre
Esto dijo Daniel Quintero sobre respuesta del Polo Democrático - crédito red social X

La polémica por la candidatura presidencial de Daniel Quintero se reavivó luego de que el Polo Democrático confirmara ante un juez que el exalcalde de Medellín no pertenece a esa colectividad ni fue inscrito en su consulta interna.

Quintero había interpuesto una tutela contra la Registraduría por impedirle continuar con su inscripción, argumentando una supuesta inhabilidad por haber sido registrado en la coalición del Pacto Histórico. El exalcalde denunció trabas a su aspiración y reiteró que no está inhabilitado.

La decisión supone un duro golpe político para Quintero, quien aspiraba a capitalizar su figura como opositor de los partidos tradicionales y cercano al petrismo, pero con autonomía de las estructuras de la coalición de gobierno.

Con su inhabilitación, el panorama electoral de 2026 se reconfigura y deja abierta la pregunta sobre el papel que jugará el exmandatario antioqueño en los próximos meses.

Temas Relacionados

Daniel QuinteroPacto HistóricoRegistraduría NacionalCandidatura Daniel QuinteroCandidatos 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Dorado Mañana, resultados último sorteo 6 de noviembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Dorado Mañana, resultados último sorteo

Canción de Kris R & Geezydee desata debate en el Congreso colombiano: así buscan proteger a los menores

Karina Espinosa y Sonia Bernal Sánchez ponen en la mira a las letras explícitas en la música e impulsan una iniciativa que busca advertir el material con mensajes sensibles

Canción de Kris R &

Registraduría anunció la apertura de inscripción de cédulas para las elecciones del 2026: dónde puede hacerlo

Durante dos jornadas en noviembre, los ciudadanos podrán registrar su cédula en puntos habilitados, para facilitar el acceso al proceso electoral y promover la participación en los comicios del año entrante

Registraduría anunció la apertura de

Se reveló el histórico equipo del fútbol colombiano al cual podría llegar Carlos Darwin Quintero: “Llegó a un acuerdo verbal”

La competencia entre clubes de la Liga Betplay por el atacante tumaqueño es intensa a dos meses de terminar el 2025

Se reveló el histórico equipo

Familia de B King inaugura fundación en memoria del fallecido cantante: “La idea es ayudar”

Stefanía Agudelo y la madre del artista transforman el duelo por la muerte de Bayron Sánchez en una iniciativa solidaria que busca brindar protección y bienestar

Familia de B King inaugura
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan audios de las disidencias

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

Mamá de Lyan Hortúa, niño secuestrado en Jamundí, relató como vivió el rapto de su hijo y los señalamientos en redes sociales

Policía Nacional confirmó la desaparición de un patrullero: habría sido secuestrado por disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

La firme decisión de Lina

La firme decisión de Lina Tejeiro sobre su futuro en ‘La Casa de los Famosos Colombia’ que sorprende a sus seguidores

Canción de Kris R & Geezydee desata debate en el Congreso colombiano: así buscan proteger a los menores

Familia de B King inaugura fundación en memoria del fallecido cantante: “La idea es ayudar”

Creador de ‘La casa de Alofoke’ le dijo mentirosa a Karina García: “No conozco su talento”

Influenciadora se fue en contra de ‘Masterchef Celebrity’ y los jurados por la eliminación de Patty Grisales: “Qué porquería”

Deportes

Se reveló el histórico equipo

Se reveló el histórico equipo del fútbol colombiano al cual podría llegar Carlos Darwin Quintero: “Llegó a un acuerdo verbal”

Vestido de rojo y verde: así presumieron Independiente Medellín y Atlético Nacional las imágenes del nuevo estadio Atanasio Girardot

Leyenda del Real Madrid y la selección de Alemania defendió a Luis Díaz tras su expulsión en el PSG vs. Bayern: “Es un error”

Qué pasará con el partido Pereira vs Medellín tras el anuncio de MinTrabajo de abrir investigación al equipo de Risaralda

Viktoria Plzen vs. Fenerbahçe: hora y dónde ver en Colombia a Jhon Jáder Durán por la Europa League