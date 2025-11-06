Colombia

Presidente de la Corte Suprema explicó por qué no invitaron a Petro a homenaje a los magistrados muertos en el Palacio de Justicia

Octavio Augusto Tejeiro detalló en medios los motivos por los cuales el mandatario no fue convocado al evento principal en memoria de los magistrados caídos durante la toma del Palacio de Justicia

El presidente Gustavo Petro no participará en la ceremonia central por los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, según explicó el titular de la Corte Suprema en una entrevista reciente - crédito Colprensa

El próximo 7 de noviembre, en la sede del Palacio de Justicia tendrá lugar una ceremonia conmemorativa por las cuatro décadas transcurridas desde los trágicos acontecimientos de su toma guerrillera y retoma por el Ejército,

Sin embargo, para este evento conmemorativo ya está confirmada la ausencia del Presidente, porque no fue convocado, aunque sí figura entre los invitados a la eucaristía que se realizará en la Catedral Primada de Colombia en homenaje a las víctimas.

En respuesta a esta controversia, Octavio Augusto Tejeiro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, abordó el asunto durante una entrevista concedida a Blu Radio en la mañana del 6 de noviembre. El magistrado explicó los motivos detrás de la decisión de no incluir al Presidente Gustavo Petro entre los asistentes al homenaje que se llevará a cabo en el Palacio de Justicia para recordar a los magistrados fallecidos hace cuarenta años.

Aunque el magistrado ya había abordado el tema día antes, recientemente lo retomó en el medio antes citado. En su intervención, Octavio Augusto Tejeiro recalcó que los homenajes previstos buscan preservar un espacio de recogimiento exclusivamente para la rama judicial, considerando que se trata de un momento de duelo y reflexión particular para este sector del Estado.

Sostuvo que la participación de otras ramas, como el Ejecutivo o el Legislativo, no resulta apropiada dada la naturaleza reservada y solemne del acto, enfocado en el dolor compartido por la judicatura.

En su intervención, Octavio Augusto Tejeiro recalcó que los homenajes previstos buscan preservar un espacio de recogimiento exclusivamente para la rama judicial - crédito @CorteSupremaJ/X

“Los actos de conmemoración que se van a celebrar son actos íntimos de la rama judicial. Son actos de una rama judicial que está dolorida, que está entristecida y son actos propios e íntimos y solemnes de ella. Luego, las otras ramas del poder, ni el ejecutivo ni el legislativo, están llamados a sufrir y sentir y revivir el dolor que es propio de la rama judicial”, afirmó en la conversación.

Durante la conversación en Blu Radio, los periodistas plantearon a Octavio Augusto Tejeiro si la exclusión del Presidente podía interpretarse como un mensaje político o institucional. Le consultaron directamente si, con esta decisión, la Corte Suprema estaba intentando enviar una señal específica respecto a la relación entre las ramas del poder.

El presidente de la Corte Suprema aclaró que la intención de la rama judicial no es enviar un mensaje velado a otras instituciones, sino resaltar el carácter profundamente doloroso y particular de la conmemoración para los miembros de la justicia.

El presidente de la Corte Suprema aclaró que la intención de la rama judicial no es enviar un mensaje velado a otras instituciones, sino resaltar el carácter profundamente doloroso y particular de la conmemoración para los miembros de la justicia - crédito archivo Corte Suprema - AP

Subrayó que el homenaje tiene como propósito central la expresión colectiva del duelo de la Corte Suprema y de sus jueces, sentimiento que no comparten en igual medida los otros poderes. Añadió que, como muestra simbólica de este pesar, todos los juzgados y sedes de justicia del país exhibirán la bandera a media asta.

“Lo claro es que el el mensaje de la rama judicial es que ella, sobre todo mañana, se reúne para sentir su dolor, para actuar en medio de su dolor. Y, por tanto, no tiene a los otros poderes, porque no tienen el mismo dolor, sino el dolor de la rama judicial. Les cuento más. Mañana todos los juzgados de Colombia y todos los edificios de justicia de Colombia van a tener una bandera a a media asta para mostrarle al país el dolor que sienten cuarenta años después de la agresión”, explicó el magistrado.

En la sede del Palacio de Justicia está previsto un acto solemne destinado a recordar a las víctimas mortales de los sucesos ocurridos el seis y siete de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco. Aquellos días, tras la irrupción armada del grupo M-19 y el subsiguiente operativo militar, numerosos magistrados, empleados de la justicia y ciudadanos civiles perdieron la vida. La ceremonia pretende honrar su memoria y reconocer la magnitud de la tragedia vivida en ese histórico episodio.

En la sede del Palacio de Justicia está previsto un acto solemne destinado a recordar a las víctimas mortales de los sucesos ocurridos el seis y siete de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco - crédito Colprensa

La Corte Constitucional ha coordinado una agenda que incluye la ceremonia del 7 de noviembre dentro de un conjunto de actividades con enfoque académico y de memoria. Entre las iniciativas previstas se encuentran encuentros con los parientes de quienes fallecieron en aquellos hechos, así como jornadas de análisis sobre la contribución del poder judicial al desarrollo constitucional de Colombia.

