Pastrana apuntó a Petro, a 40 años de la toma del Palacio de Justicia, y recordó “el día en que Pablo Escobar y el M-19 masacraron la justicia”

Andrés Pastrana insistió en las alianzas del M-19 con el capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar, en sus pullas a Gustavo Petro - crédito EFE - Presidencia

Al conmemorarse los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985, han surgido voces críticas frente al papel de la guerrilla del M-19 en este acto: pues se atacó, nada menos, que la base del poder judicial en Colombia, en un contexto en el que el accionar de estructuras criminales como el cartel de Medellín iba en aumento y buscaban, por todas las formas, bloquear la extradición a Estados Unidos.

La Comisión de la Verdad, en su informe sobre la toma del Palacio de Justicia, concluyó en 2010 que sí hubo una conexión y un acuerdo entre el M-19 y la organización, liderada por el capo Pablo Escobar Gaviria, para el asalto al edificio en noviembre de 1985. Un hecho en el que murieron 98 personas y, a la fecha, se registra la desaparición de cerca de 11 ciudadanos más, que habrían salido con vida del Palacio.

El 6 de noviembre de 2025 se cumplen 40 años de la tragedia del Palacio de Justicia - crédito Rafael González/Centro Nacional de Memoria Histórica

El informe de la Comisión, creada por la Corte Suprema de Justicia, concluyó que Escobar proporcionó al M-19 una suma aproximada de dos millones de dólares, según diversos testimonios, como apoyo financiero para la operación. El objetivo de Escobar consistía en eliminar documentos y expedientes judiciales presentes en el alto tribunal, en especial los vinculados con el proceso de extradición que lo involucraba.

Andrés Pastrana recordó la sociedad entre el M-19 y el cartel de Medellín: “Vivirá por siempre en la infamia”

Frente a esta alianza criminal, ampliamente documentada pese a lo que sería la negativa del hoy presidente de la República, Gustavo Petro, exmiembro del M-19, uno de los que se pronunció fue el exmandatario Andrés Pastrana: que en su perfil de X dejó un contundente mensaje frente a esta cooperación. Y la calificó como la responsable de que se masacrara la justicia en el territorio nacional, justo cuando atacaba la criminalidad.

Este fue el mensaje del expresidente Andrés Pastrana sobre los 40 años del Palacio de Justicia, en el que mencionó a Gustavo Petro - crédito @AndresPastrana_/X

“El día en que Pablo Escobar y el M19 masacraron la Justicia es una fecha que vivirá por siempre en la infamia @petrogustavo”, comentó Pastrana en su perfil de X, frente a esta conmemoración: en medio de múltiples mensajes del primer mandatario, enfocados en desvirtuar conclusiones registradas por diferentes organizaciones, como la referida comisión, en casos como el asesinato del magistrado Manuel Gaona.

Gustavo Petro negó nexos del M-19 con el cartel de Medellín

En el reporte citado por El Tiempo, sobre la declaración de Petro ante la Comisión de la Verdad, el hoy presidente negó la participación del cartel de Medellín en la financiación de la toma, y argumentó que el principal responsable de la operación fue Guillermo Elvencio Ruiz: que había planeado el secuestro de Martha Nieves Ochoa, de la familia Ochoa, y que motivó la creación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS).

Familiares del capo han indicado que el antioqueño tuvo cercanía con el grupo armado durante varios años - crédito Colprensa/EFE

“Es absolutamente impensable que unos meses después o unos años después todo lo que hizo lo deshiciese con su propia vida haciendo un operativo pagado por el narcotráfico, eso es imposible. Guillermo Elvencio Ruiz no era el hombre para eso, y era el cuarto comandante del Palacio”, dijo Petro, que desestimó la cercanía del M-19 con Escobar, por diálogos con el excomandante del M-19 Iván Marino Ospina.

De acuerdo con la recopilación del medio citado, el entonces congresista de la República afirmó que, aunque las conversaciones de Escobar y Ospina se llevaron a cabo, su finalidad fue detener los crímenes cometidos por el MAS contra militantes. Según dijo, no se trataba de un grupo dispuesto a aceptar sobornos de un narcotraficante, sino de una organización armada que exigía a los delincuentes que pusieran fin a la violencia.