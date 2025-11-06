Colombia

Niña murió aplastada por un camión en la Troncal del Caribe: cursaba el grado primero

Vecinos y familiares protestaron luego del fatal accidente que se presentó en una de las vías más importantes de la región

El fallecimiento de Kenia María Monterrosa de la Cruz, una niña de 8 años, desató una sensación de preocupación entre los habitantes de Ciénaga, Magdalena, teniendo en cuenta que el hecho ocurrió en medio de un accidente de tránsito ocurrido en la Troncal del Caribe.

La menor era estudiante de primer grado en la Institución Educativa Enoc Mendoza Riascos, y murió durante la jornada del 4 de noviembre de 2025 en el momento en el que la motocicleta en la que viajaba junto a su tía y otro acompañante fue impactada por un tractocamión de la empresa Edinsa, operador de transporte para Postobón.

El siniestro se produjo a la altura de la carrera 27, en el sector de La Chimila. Según relataron testigos, la motocicleta, una Auteco Boxer con placas MQS15D, fue embestida en la parte trasera por el camión de placas LKO987. El choque provocó que los ocupantes cayeran sobre la vía y la menor no logró sobrevivir al impacto.

Medios locales como Hoy Diario del Magdalena revelaron que la tía de la menor se aferró al cuerpo de su sobrina mientras pedía auxilio. Un grupo de motociclistas y transeúntes intentaron socorrerlos, pero la niña ya no presentaba signos vitales debido a los múltiples traumatismos y contusiones sufridos por la fuerte caída.

La tragedia desencadenó una reacción inmediata de la comunidad, pues familiares, vecinos y mototaxistas se congregaron en el lugar, exigiendo que el conductor del camión descendiera del vehículo. En medio de la confusión, intentaron prender fuego al automotor involucrado como forma de protesta.

La vía fue bloqueada con tanques plásticos, llantas en llamas y otros objetos, como señal de rechazo ante la falta de control en una carretera que, según los habitantes, se ha convertido en uno de los puntos con mayor número de muertes por accidentes de tránsito en la región.

La interrupción del tráfico en la Troncal del Caribe se extendió durante 40 minutos, hasta que unidades del Modelo de Vigilancia Policial y la seccional de Tránsito y Transporte intervinieron para restablecer el orden: “Tenían otras intenciones de hechos vandálicos que logramos controlar en la vía y no pasó a mayores”, afirmó la mayor Gloria Calvo, jefa de la Policía seccional de Tránsito y Transporte, citada por el medio local.

Los agentes garantizaron la seguridad del conductor y evitaron que la situación escalara, pues estuvo en riesgo de ser agredido. Asimismo, se confirmó que el responsable del transporte de gaseosas, fue puesto a disposición de las autoridades para colaborar en el esclarecimiento de los hechos y someterse al debido proceso.

El último adiós a la niña

La Institución Educativa Enoc Mendoza Riascos expresó públicamente su pesar por la pérdida de la estudiante y decretó 2 días de duelo institucional, en los que se suspendieron todas las actividades académicas, lúdicas y festivas. En su comunicado, la institución mostró su solidaridad con la familia de la menor.

“Hoy nos unimos en el dolor y la esperanza, recordando con gratitud su paso por nuestra institución. Su recuerdo permanecerá vivo como ejemplo de ternura, inocencia y amor por la vida”, indicó mensaje dirigido a la comunidad educativa.

Por su parte, Edinsa, operador de transporte para Postobón, también se pronunció sobre el accidente e informó que, desde que tuvo conocimiento de la situación, activó sus protocolos internos y colabora de manera permanente con las autoridades de tránsito para el manejo adecuado del caso. Además, a través de su agente asegurador, acompaña el proceso y se comprometió a brindar apoyo tanto a la familia de la víctima como a las autoridades en lo que sea necesario.

En el lugar del accidente, unidades de la Policía y agentes de Tránsito acordonaron la zona. Posteriormente, personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Sijín realizó el levantamiento del cuerpo y coordinó su traslado a la morgue de Medicina Legal para la necropsia correspondiente.

