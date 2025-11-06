Colombia

Exsenador del Centro Democrático habló de “impunidad total” en la toma del Palacio de Justicia y apuntó a Gustavo Petro

Carlos Felipe Mejía, exmiembro del partido opositor al actual Gobierno, recordó la militancia del jefe de Estado en el M-19 al momento del ataque a las instituciones judiciales, el 6 y 7 de noviembre de 1985

Carlos Felipe Mejía es uno de los defensores del legado del expresidente Álvaro Uribe y férreo opositor al mandato de Gustavo Petro - crédito Colprensa

A 40 años de uno de los hechos que marcó la historia del país, como la toma del Palacio de Justicia, la polémica en algunos sectores políticos se centra en la manera en que el presidente de la República, Gustavo Petro, estaría buscando desvirtuar lo ocurrido en aquellas jornadas; en especial, la responsabilidad armada y política de la guerrilla del M-19, organización que atacó, en connivencia con el narcotráfico, el poder judicial.

A través de una serie de mensajes en las redes sociales, el primer mandatario estaría empeñado, justamente en el día en que se conmemoran cuatro décadas de esta incursión armada, en cambiar el relato frente a algunos hechos acontecidos en esos dos días: el 6 y 7 de noviembre de 1985, en los que tras la toma de las instalaciones se lideró un operativo de retoma que trajo profundas implicaciones judiciales.

En este contexto, el exsenador Carlos Felipe Mejía, que hasta el 20 de julio de 2022 hizo parte del Congreso en representación del Centro Democrático, no ocultó su indignación frente a lo que serían, a su juicio, los contradictorios mensajes del gobernante. Pero, en especial, de la llegada al poder del político de izquierda, que se vio beneficiado de una serie de indultos, incluso promovidos por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Con este mensaje en X, el exsenador Carlos Felipe Mejía habló sobre Gustavo Petro y el Palacio de Justicia, a 40 años del suceso - crédito @CarlosFMejia/X

“¡Qué vergüenza! 40 años después de esta toma terrorista que dejó más de 100 inocentes asesinados, uno de los autores intelectuales es presidente de Colombia. IMPUNIDAD TOTAL!“, expresó Mejía en su perfil, en el que recapituló un artículo periodístico de El Espectador acerca de una decisión de un juez sin rostro, en 1992, en la que se ratificaba una condena contra la que era la cúpula sobreviviente del M-19.

El reporte recapitulado por Mejía incluía a al expresidente Belisario Betancur, que murió en diciembre de 2018, y los exmiembros del grupo armado Vera Grabe, Rosenberg Pabón, Otty Patiño, Marcos Chalita y Libardo Parra; estos dos últimos fallecidos. De acuerdo con el togado, en ese entonces, se condenó a 31 años a lo que se denominó la “plana mayor” de la guerrilla, y se ordenó investigar al ex jefe de Estado por este suceso.

Los señalamientos del excongresista del Centro Democrático contra Gustavo Petro

Del mismo modo, el excongresista recordó otro artículo en el que se demostraría cómo se habría coordinado la macabra alianza entre el M-19 y el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, para tomarse las instalaciones del Palacio de Justicia. Y reiteró la manera en que el primer mandatario estaría empeñado en cambiar el relato frente a hechos puntuales de ese acontecimiento histórico, contrario a la evidencia.

Con esta publicación, el exsenador Carlos Felipe Mejía habló sobre las intenciones de Gustavo Petro de cambiar el relato frente a los hechos del Palacio de Justicia - crédito @CarlosFMejia/X

“Mientras Petro trata de cambiar la verdad sobre lo ocurrido hace 40 años, se revelan las aterradoras cartas donde Pablo Escobar amenaza al magistrado Manuel Gaona, asesinado brutalmente por el M-19 en la toma terrorista del Palacio de Justicia", expresó el exsenador en su publicación, con la que insistió en sus señalamientos contra el gobernante, que desde Brasil, pues está en la cumbre del COP30, ha respondido.

Y es que Petro, con ataques al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, negó que haya calificado la toma como una “genialidad”, tratando de desdecirse en este sentido. “Entonces se le ocurrió a la extrema derecha periodística decir que yo dije que en la toma fue una genialidad. Partida de mentirosos... jamás, no en mi vida armada, no en mi vida desarmada, he pronunciado tales palabras”, puntualizó.

Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro trató de "mentirosos" a los que recopilaron sus declaraciones sobre el ataque al Palacio de Justicia - crédito @petrogustavo/X

De esta manera, el exsenador se ha unido a otras voces críticas de los sectores de la derecha, como la del representante del Centro Democrático José Jaime Uscátegui, que no solo han mencionado la injerencia de exintegrantes del M-19 en decisiones trascendentales para el Gobierno, sino que han puesto la lupa sobre las afirmaciones de Petro y su intención de no reconocer su responsabilidad política como jefe de Estado.

