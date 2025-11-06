El Ministerio del Interior hace cuentas y revela si el salario mínimo llegaría a $1.800.000 en 2026

Los colombianos que ganan el salario mínimo verán un ajuste que desde ya tendría una propuesta definida por el Gobierno nacional - crédito Pixabay

El debate sobre el salario mínimo en Colombia para 2026 cobró fuerza luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, señalara que la cifra podría llegar a $1.800.000 en 2026.

Esta afirmación, hecha antes del inicio formal de las negociaciones, crea una nueva expectativa entre sindicatos, empresarios y millones de trabajadores en el país.

La estimación realizada por uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro alteró la agenda pública y ha creado diferentes opiniones desde el punto de vista porcentual que se evalúa desde esta cartera del Gobierno nacional.

En un video difundido a través de sus redes sociales, Benedetti respaldó la gestión del jefe de Estado hacia los trabajadores y afirmó: “ “El proyecto de Petro, como Gobierno, es el mejor que le puede servir a un trabajador día de hoy. ¿Cómo no buscar su continuidad? Antes de que llegara este Gobierno, un obrero ganaba como mínimo menos de $1.000.000, hoy gana más de $1.600.000 y este año puede terminar en $1.800.000”.

El ministro recordó que “los trabajadores ahora reciben el 100% del cargo nocturno del domingo y de los festivos”, además puntualizó que con la reforma laboral se facilita el acceso al empleo formal de aprendices del Sena y se promueven los contratos a término indefinido.

Ahora bien, si el salario mínimo base queda en $1.800.000 como menciona el funcionario, la cifra representaría un alza de aproximadamente 26,4 % en relación con el salario vigente en 2025 que es $1.423.500, fuera del auxilio de transporte.

Al comparar este monto con el salario mínimo más el auxilio de transporte previsto para 2025, que suma $1.623.500, el incremento correspondería a cerca del 10,8%, situando la base salarial en $1.577.238.

Infobae accedió a los borradores internos del equipo de prensa del ministerio. En los documentos revisados se observa que las estimaciones de otros sectores para un incremento rondan entre 6,5% y el 7%, lo que equivaldría a aumentos entre $90.995 y $99.110. Así, el salario mínimo quedaría entre $1.515.495 y $1.522.610, sumando posteriormente el auxilio de transporte.

En la misma nota manuscrita se incluye una propuesta gubernamental proyectando un aumento del 11%, que elevaría el salario mínimo a $1.580.000 antes de añadir el auxilio de transporte . Según el mismo cálculo, un ajuste similar en el incentivo para los buses que gastan los trabajadores llevaría la cifra total a $1.802.000.

En el mismo borrador al que tuvo acceso Infobae se anotaron que en años previos, los incrementos fueron del 10,7% en 2022, 16% en 2023, 12% en 2024 y 9,5% en 2025. Además, se consignan los valores de inflación en cada periodo como parte del análisis técnico.

A pesar de que estos son cálculos en una hoja de papel, el hecho de que sean de parte del jefe del Ministerio del Interior pone sobre la mesa lo que estaría estudiando el Gobierno nacional en su propuesta.

Ahora bien, los próximos días serán claves para determinar si se acercarán posturas o persistirán desacuerdos, en un contexto donde las cifras y las proyecciones continúan alimentando la discusión pública.