Aumento del salario mínimo en 2026 será tan alto como en años anteriores: ministro del Trabajo confirmó intención de Petro

El Gobierno colombiano anunció que el salario mínimo para 2026 tendrá un incremento superior a la inflación y a las previsiones habituales, una decisión que ya genera tensiones con los gremios empresariales. Así lo anticipó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, que afirmó que la política del presidente Gustavo Petro busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, pese a las advertencias de los sectores productivos sobre los posibles riesgos económicos.

La postura, que se perfila como uno de los debates más relevantes del año, fue confirmada por fuentes oficiales y se encuentra reflejada en el Presupuesto General de la Nación (PGN).

Durante la intervención que hizo en la sesión de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde se presentó el informe presupuestal del sector Trabajo para la vigencia fiscal 2026, Sanguino reiteró la determinación del Ejecutivo de impulsar un aumento del salario mínimo que supere las expectativas tradicionales.

“El incremento del salario mínimo para 2026 estará de nuevo por encima de las previsiones habituales y que, pese a lo que piensan los empresarios, va a responder a las necesidades de los trabajadores colombianos”, afirmó el ministro.

Qué aumento propone el Gobierno

De igual manera, Sanguino resaltó que la decisión responde a una directriz del presidente Gustavo Petro, que defiende la necesidad de que los ajustes salariales reflejen una visión de justicia social y mejoren las condiciones de vida de las familias. El titular de la cartera laboral recordó que el proceso de concertación ya se encuentra en marcha, con la participación de representantes empresariales como el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce MacMaster.

La cifra que marca la hoja de ruta del Gobierno es un aumento del 11%, según información obtenida por Portafolio. Este porcentaje, que duplica la inflación proyectada para el próximo año (cercana al 5%), ya se encuentra consignado en el Presupuesto General de la Nación para 2026, donde los gastos de personal de las entidades públicas se ajustaron bajo ese parámetro. Funcionarios del Ministerio del Trabajo confirmaron al medio que este porcentaje constituye la postura oficial del Ejecutivo de cara a la mesa de concertación laboral que se instalará en los próximos meses.

Por supuesto, el ajuste impactará directamente a más de tres millones de trabajadores que devengan el salario mínimo ($1.423.500 actual) y a quienes tienen ingresos indexados a este valor. Dicho proceso de negociación formal se desarrollará en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde confluyen empresarios, sindicatos y Gobierno. Sanguino enfatizó que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, la Constitución faculta al presidente para fijar el incremento por decreto.

El Gobierno Petro ya hizo tres aumentos al salario mínimo: 16%, 13% y 9,53% - crédito Luisa González/Reuters

“Nosotros acabamos de instalar el Comité de Concertación Laboral, la Comisión de Concertación Laboral, con presencia del doctor Bruce MacMaster. Vamos a dar la discusión como lo han hecho todos los gobiernos, ¿no? Y si no llegamos a un consenso y a un acuerdo con las cifras, con las variables macroeconómicas, con el concurso de las reflexiones académicas sobre la materia de los economistas, pues el Gobierno y el presidente tiene la facultad constitucional de decretar el incremento del salario mínimo”, explicó el ministro.

Impacto en el poder adquisitivo

La justificación del Gobierno para este aumento se centra en el impacto positivo sobre el poder adquisitivo, el empleo y el crecimiento económico. El ministro del Trabajo defendió que los incrementos salariales decretados durante la administración Petro han mejorado la capacidad adquisitiva de los trabajadores, reducido el desempleo y mantenido la inflación bajo control.

“Es decir, que a mejores ingresos de los trabajadores, más crecimiento económico y más generación de nuevos empleos es la doctrina económica que soporta estas decisiones de política pública y estas decisiones de gobierno del presidente de la República”, sostuvo el ministro. Además, destacó que la Reforma Laboral aprobada por el Congreso ya muestra resultados en la calidad de vida de los trabajadores.

La postura de los empresarios

No obstante, la postura oficial ya generó alerta entre los gremios empresariales. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Cabal, advirtió sobre los riesgos de un incremento elevado. “Desde Fenalco advertimos que un aumento desmedido e irresponsable del salario mínimo, sumado a una reforma laboral nefasta e inoportuna, tendría efectos devastadores sobre los precios y la inflación”, escribió en X.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, dijo que un nuevo aumento del salario mínimo tendrá efectos devastadores en la inflación - crédito @JaimeA_Cabal/X

Asimismo, el dirigente remarcó que la inflación, que en agosto se ubicó en 5,10%, ya erosiona el poder de compra de los hogares y que decisiones de política económica sin sustento técnico pueden traducirse en mayor pobreza y pérdida de bienestar.

Manejo fiscal y sostenibilidad del PGN

Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce MacMaster, expresó su preocupación por el manejo fiscal y la sostenibilidad del presupuesto nacional, que para 2026 supera los $557 billones. Mac Master, en diálogo con La FM, señaló que el incremento acumulado del presupuesto en cuatro años alcanza el 57% y advirtió que, si el Congreso no define un límite claro, el país podría enfrentar la necesidad de nuevas reformas tributarias.

Sobre el salario mínimo, el empresario recordó que el presidente Petro ya anticipó la posibilidad de fijar el aumento por decreto y lamentó la falta de un debate amplio: “Aparentemente, el Gobierno no quisiera dar la discusión”. También alertó sobre el aumento de la informalidad laboral en los últimos tres años y el impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas, que han perdido en promedio cinco empleos formales cada una, según un informe de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi).