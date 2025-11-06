Colombia

El Centro Democrático le lanzó pulla a Claudia López y le “puso condiciones” para aplicar a “la coalición democrática”: “Renunciar a ser camaleónica”

El partido publicó en redes sociales que la exalcaldesa debe dejar de cambiar de postura si quiere sumarse a la alianza opositora, tras las críticas de López a la estrategia electoral para 2026

La exalcaldesa de Bogotá fue
La exalcaldesa de Bogotá fue señalada por el partido, que le pidió abandonar actitudes ambiguas para considerar su participación en una coalición, en medio de debates sobre la conformación de bloques políticos - crédito Jesús Aviles/Infobae

El exsenador y aspirante presidencial Juan Manuel Galán, líder del partido Nuevo Liberalismo, dejó abierta la puerta a una eventual colaboración con agrupaciones políticas de centro y derecha, relacionada con la estrategia del Centro Democrático para los comicios de 2026.

Este posible acercamiento ha generado numerosas respuestas, entre ellas, las críticas expresadas por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Poco después de las declaraciones de Claudia López, el partido utilizó su cuenta oficial en X para publicar un mensaje en tono irónico sobre los criterios que, según ellos, debería cumplir la exalcaldesa para integrar “la coalición democrática”: “Renunciar a ser camaleónica”.

El Centro Democrático utilizó su perfil oficial en X para dirigirse a Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, con un mensaje en el que sugiere, de manera irónica, las condiciones que debería cumplir en caso de aspirar a participar en una eventual coalición democrática.

La comunicación plantea una serie de “requisitos” que, según el partido, López tendría que aceptar para formar parte de ese espacio político, dejando entrever críticas a su gestión y a su estilo político.

Entre los puntos resaltados, el partido hace alusión a temas como la utilización de recursos públicos, la constancia en el trabajo y la coherencia en el discurso, subrayando su postura crítica hacia la exalcaldesa.

Finalmente, la publicación culmina invitándola a llenar una supuesta aplicación para ingresar a la coalición.

“Dra. Claudia López se le sugiere aplicar para la coalición democrática de base, cumpliendo los siguientes requisitos: Renunciar a ser camaleónica. Renunciar al derroche. Renunciar a gastar recursos públicos en imagen personal. Renunciar a la calumnia. Renunciar a la palabrería. Comprometerse con el trabajo. Se le envía la aplicación para que la llene”, escribió la colectividad de oposición por medio de una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

Centro Democrático lanzó respuesta irónica
Centro Democrático lanzó respuesta irónica a Claudia López - crédito @CeDemocratico

Y es que, antes del mensaje del partido político, Claudia López criticó el acercamiento del precandidato presidencial y director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, quien había señalado que no descartaba participar en la coalición que buscan conformar el Centro Democrático, Cambio Radical y los partidos Liberal, Conservador y de la U.

“¿What?¿De la vieja coalición centro esperanza a la prehistórica coalición centro u$&r@+¥a?¡De la que te salvaste querido Alejandro Gaviria!“, escribió la excongresista en un mensaje de X.

Con este mensaje, la exalcaldesa
Con este mensaje, la exalcaldesa Claudia López expresó sus duras críticas al precandidato presidencial Juan Manuel Galán - crédito @ClaudiaLopez/X

En otro mensaje publicado en sus redes sociales, Claudia López se refirió a Álvaro Uribe Vélez, líder político del Centro Democrático, acusándolo de buscar venganza y de emplear al abogado Abelardo de La Espriella, a quien describió como defensor de intereses mafiosos. Con estas palabras, López rechazó lo que considera una alianza orientada a retroceder en la lucha contra la corrupción y la violencia.

“Uribe viene por la venganza 3.0, y la empezó amenazándome con el bufete de su candidato Abelardo de La Espriella, el defensor de la mafia.Esa alianza por el retroceso a las peores épocas de corrupción y violencia la vamos a derrotar en las urnas, donde no pueden ganar impunidad”, aseveró Claudia López.

En cuanto a la posible coalición promovida por el Centro Democrático, recientemente se conoció que César Gaviria, máximo dirigente del Partido Liberal, sostuvo un encuentro con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder político de esa colectividad.

Respecto a la conformación de esta coalición, Álvaro Uribe Vélez, líder político del Centro Democrático, expresó que la intención es articular un frente democrático que agrupe a figuras de distintos sectores, desde Abelardo de La Espriella hasta Sergio Fajardo. Subrayó que la propuesta no persigue reinstaurar modelos pasados, sino que busca ofrecer una alternativa “con sentido social, sin caer en el estatismo ni en la demagogia”.

Álvaro Uribe y César Gaviria
Álvaro Uribe y César Gaviria conversaron para buscar alianzas de cara a las elecciones de 2026 - crédito Presidencia/X

Uribe resumió la amplitud que espera lograr en el siguiente mensaje: “Nosotros queremos construir una gran coalición de base democrática e incluyente, desde Abelardo hasta el doctor Fajardo”.

Según las palabras de Álvaro Uribe Vélez, el encuentro fue “muy constructivo” y representa un esfuerzo actualizado para consolidar una alianza capaz de disputar el avance político del presidente Gustavo Petro en el escenario electoral previsto para 2026.

