Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

El acto terrorista iba a ser perpetrado en una zona rural en la que viven más de 400 familias - crédito Ejército Nacional

Debido a los ataques terroristas por parte de grupos armados que se han registrado en las últimas semanas en Cauca, el Ejército Nacional ha desplegado varios grupos de uniformados en la región.

Desde la institución han indicado que se están desarrollando operaciones para garantizar la seguridad de la población civil y neutralizar cualquier tipo de amenaza en el suroccidente del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Precisamente, durante uno de estos operativos de control, uniformados descubrieron dos cilindros que iban a ser detonados por un grupo armado en una zona pública.

Estos artefactos estaban cargados con explosivos y fueron ubicados por criminales cerca a una zona residencial en la que viven alrededor de 400 familias de El Tambo, zona rural del Cauca.

“Estos hechos serán puestos en conocimiento ante la Fiscalía General por constituir una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario por la utilización de medios y métodos ilícitos de la guerra y a los principios de precaución y distinción al poner en riesgo la vida e integridad de la población civil”, informó la institución.

Los cilindros fueron detonados de manera controlada por el Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional

De manera rápida y oportuna, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres intervinieron en un costado de la vía que conduce al casco urbano del municipio para detonar de manera controlada los cilindros.

Se estima que el objetivo de este atentado terrorista era afectar el tránsito entre esta población y la vereda Zarzalito, con alto riesgo para sus habitantes y personal militar que cumple misión constitucional en la zona.

Desde la institución expusieron que un guía canino fue el que encontró los artefactos explosivos, que tenían dos baterías, una antena con sistemas de activación, cable de mando y una radiofrecuencia de presión, que hubiera afectado hasta a 150 metros a la redonda.

A pesar del operativo exitoso, este hecho tiene en alerta a la población civil en la zona ante el riesgo de ser víctimas de un atentado terrorista.

Los artefactos fueron identificados por un guía canino - crédito Ejército Nacional

“Aplicando los protocolos de seguridad en el área, los especialistas realizaron activaciones controladas que neutralizaron por completo la amenaza, sin afectación a la población civil ni a las tropas”, es parte del comunicado del Ejército Nacional.

Se cree que, al igual que el carro bomba que explotó en el municipio de Suárez, este acto terrorista sería orquestado por hombres del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco”.

Es por ello que las autoridades reafirman su compromiso con la población civil e invitan a denunciar cualquier aspecto extraño en esta región, que puede ser notificado en las líneas 107 antiterrorismo y 147 antisecuestro y extorsión.

El vehículo fue detonado en la madrugada del lunes 3 de noviembre - crédito red social X

Sobre el hecho mencionado en Suárez, se registró en la mañana del lunes 3 de noviembre, cuando un carro bomba estalló a pocos metros de la estación de policía. Las autoridades locales reportaron afectaciones materiales significativas y constataron la magnitud del daño en la zona de impacto.

Testimonios de residentes relataron que la explosión se sintió en varios sectores de Suárez y causó pánico entre la población. Tras el estallido, miembros de la fuerza pública y equipos de emergencia acudieron al lugar para acordonar el área y atender a posibles víctimas.

La Defensoría del Pueblo y organismos de socorro activaron protocolos de atención para proteger a la población afectada y evaluar los daños estructurales. Ingenieros y personal especializado inspeccionaron los edificios cercanos para determinar riesgos de colapso. Las labores de remoción de escombros y asistencia continuaron durante varias horas, mientras los habitantes permanecieron alarmados por la gravedad del hecho.

Aunque no se reportaron pérdidas humanas fatales, autoridades en Cauca pidieron colaboración ciudadana para esclarecer la autoría del atentado. El Ejército Nacional reforzó la seguridad en la zona y anunciaron investigaciones para dar con los responsables.

La explosión también causó interrupciones en los servicios básicos y dificultó la movilidad en el centro del municipio. El balance de daños estructurales y las investigaciones continuaron bajo la supervisión de las autoridades locales y nacionales.