Colombia

Volvió el agua amarilla a las casas: el Acueducto de Bogotá explica la anomalía y hace un llamado a la comunidad

Un inusual episodio relacionado con el servicio de agua en Bogotá generó inquietud entre habitantes y llevó a las autoridades a responder las dudas de la ciudadanía

Guardar
El Acueducto de Bogotá informó
El Acueducto de Bogotá informó que por trabajos en las redes de distribución hay presencia de agua amarilla - crédito @LininsonRenteri y @arturopaez / X

Durante la mañana del martes 5 de noviembre, habitantes de varias zonas de Bogotá reportaron la presencia de agua con coloración amarilla en sus viviendas.

Los avisos fueron difundidos en redes sociales provinieron de barrios ubicados en el norte, occidente y sur de la ciudad, lo que provocó preocupación sobre la calidad de este servicio público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las denuncias indican que el cambio de color puede apreciarse al llenar recipientes, al usar electrodomésticos como lavadoras y durante el lavado de tanques.

“Estamos normalizando que el agua en muchos sectores de Bogotá llegue de un color que más parece barro. El Acueducto antes explicaba que por el verano. ¿Ahora por el invierno? ¿Será apta para el consumo humano? Y la ropa queda amarilla. ¿Habrá explicación?”, dijo Luis Arturo Páez en X.

Frente a las alertas por posible contaminación, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) respondió en la misma red social que se trata de un evento temporal que no compromete la potabilidad del agua ni implica riesgos para la salud, reiterando la postura sostenida en situaciones similares.

“Debido a los mantenimientos programados el fin de semana en la planta Wiesner, estamos experimentando cambios de coloración en el suministro de agua en algunas zonas de la ciudad”, describió la entidad encargada del suministro del servicio.

Esta aclaración tiene que ver con el operativo preventivo, que se desarrolló entre las 8:00 p.m. del domingo 2 de noviembre y las 10:00 a.m. del lunes 3 de noviembre de 2025, que ocasionó la suspensión temporal del servicio en parte de las localidades de Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y en el municipio de Soacha, específicamente en las zonas altas.

Estas labores requirieron un aumento en el caudal de la Planta de Tibitoc, lo que modificó la velocidad del agua en la red de distribución y provocó desprendimiento de sedimentos en las tuberías.

Al reanudar el servicio, el flujo de agua removió minerales como hierro y manganeso depositados en las paredes de las tuberías, originando la coloración inusual. Este efecto es comparable al proceso de lavado de tanques de almacenamiento.

La Eaab confirmó que la situación está bajo control y que la apariencia del agua mejorará a medida que concluyan los trabajos de lavado de la red mediante la apertura programada de hidrantes.

“Nuestro equipo ha habilitado hidrantes y efectuado el lavado de tuberías para restablecer el servicio en condiciones normales”. Además, quienes continúen notando agua amarilla pueden comunicarse con la entidad a través de sus redes sociales o llamar a la línea 116 para solicitar una verificación.

Mientras el sistema retorna a la normalidad, la empresa recomienda a los usuarios afectados:

  • Abrir el grifo y dejar salir el agua durante algunos minutos, hasta que recupere su aspecto habitual.
  • Esperar para lavar ropa mientras se observe el tono amarillento, para evitar manchas accidentales.
  • Si luego de permitir el paso del agua la situación persiste, comunicarse con la Acualínea 116 para recibir atención personalizada.

Temas Relacionados

Acueducto de BogotáAgua amarillaBogotáSoachaMantenimiento del AcueductoPlanta WiesnerUsaquénSanta FeSan CristóbalCiudad BolívarPlanta de TibitocColombia-Noticias

Más Noticias

Hermana de la guerrillera Irma Franco, militante del M-19, denuncia indiferencia de Petro 40 años de desaparición tras la toma del Palacio de Justicia: “No le ha importado”

A cuatro décadas de los hechos del Palacio de Justicia, la familia de Irma Franco denuncia la indiferencia de figuras políticas del M-19 y del actual presidente Gustavo Petro frente a su desaparición

Hermana de la guerrillera Irma

La representante Mafe Carrascal reaccionó al acoso del que fue victima Claudia Sheinbaum en la calle: “Si a ella le pasa, ¿Qué queda para el resto de nosotras?”

La congresista colombiana expresó preocupación tras la difusión de un video en el que se ve cuando la presidenta mexicana fue hostigada, por la gravedad de la violencia que enfrentan las mujeres

La representante Mafe Carrascal reaccionó

El modelo colombiano de cultura empresarial que llegó a Harvard

Harvard Business Publishing reconoció la transformación cultural de Celsia como caso de innovación. Infobae habló con las líderes de Talento Humano y Desarrollo Organizacional

El modelo colombiano de cultura

Petro sacó pecho por encuesta de Cifras y Conceptos donde subió su favorabilidad: “El pueblo acogió nuestras reformas”

El presidente colombiano manifestó que el aumento en el respaldo de la ciudadanía obedece a la presentación de sus reformas para el país, a falta de diez meses de dejar el poder

Petro sacó pecho por encuesta

Paloma Valencia afirmó que buscan una coalición lo más grande posible para las elecciones 2026 y le tiró pulla a Petro: “No respeta los límites de la democracia”

La senadora planteó sumar desde Sergio Fajardo hasta ciudadanos opositores al presidente Petro a una alianza amplia, para fortalecer la democracia y ofrecer un contrapeso electoral en 2026

Paloma Valencia afirmó que buscan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Abusos, tortura y redención: joven

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

Dos soldados del Ejército que habían sido liberados en el Meta, fueron retenidos nuevamente por la comunidad: esto se sabe

El abogado que será el vocero del clan del Golfo en las negociaciones con el gobierno en Catar es experto defendiendo a jefes paramilitares: de quién se trata

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

ENTRETENIMIENTO

Ornella Sierra estrena nuevo romance

Ornella Sierra estrena nuevo romance con empresario barranquillero: esto es lo que se conoce del misterioso hombre

Laura González revela por qué se mudó a Medellín y habla del momento de paz que vive: “Necesitaba encontrar tranquilidad”

Elder Dayán Díaz regañó en vivo a sus mánagers y encendió las redes sociales: “Vamos a movernos”

Llane reveló por qué salió de Piso 21 y cómo era su relación con los demás cantantes del grupo: “Siempre me ha costado encajar”

Luna de miel de Paola Usme y Potro creó conmoción entre sus seguidores en redes sociales: “¡De lujo!”

Deportes

EN VIVO Benfica vs. Bayer

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

Dimayor definió hora y fecha de los partidos de vuelta de la semifinal de Copa Colombia: Nacional y Medellín llevan ventaja

La selección Colombia estrenará chaqueta para la Copa Mundial de la FIFA 2026: el diseño ya genera polémica

Esta es la camiseta con la que la selección Colombia jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026: Adidas hizo la presentación oficial y reveló cuánto costará

Egan Bernal fue víctima de la delincuencia: desapareció la bicicleta con la que conquistó el Tour de Francia