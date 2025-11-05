Lotería de la Cruz Roja resultados 4 de noviembre: números ganadores del premio mayor de $7.000 millones

Para participar en la Lotería de la Cruz Roja se necesitan al menos 5 mil pesos (Infobae)

La Lotería de la Cruz Roja difundió los resultados ganadores de su último sorteo celebrado este martes 4 de noviembre de 2025.

Este popular sorteo entrega un premio mayor de $7.000 millones y más de 50 premios principales que suman miles de millones de pesos. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Fecha del sorteo: martes 4 de noviembre de 2025.

Premio mayor de $7.000 millones:

9110 Serie 026

Seco de $200 millones

1848 Serie 194

Secos de $100 millones

6354 Serie 156

0981 Serie 021

9025 Serie 038

0067 Serie 289

Secos de $30 millones

6837 Serie 225

1639 Serie 071

6113 Serie 205

4499 Serie 188

2876 Serie 074

5251 Serie 260

6686 Serie 200

7961 Serie 073

7032 Serie 162

8732 Serie 207

Secos de $20 millones

2380 Serie 234

7924 Serie 252

0734 Serie 244

8294 Serie 208

3475 Serie 232

7789 Serie 221

6964 Serie 190

5913 Serie 111

2784 Serie 271

1255 Serie 030

9851 Serie 240

9009 Serie 251

9381 Serie 281

6418 Serie 079

2809 Serie 225

Secos de $10 millones

6238 Serie 232

5995 Serie 248

4587 Serie 252

6128 Serie 039

8346 Serie 015

9851 Serie 247

7987 Serie 060

1761 Serie 221

8771 Serie 183

3823 Serie 050

0020 Serie 282

1501 Serie 008

6976 Serie 231

2916 Serie 218

2992 Serie 194

3301 Serie 241

6368 Serie 228

1471 Serie 195

1119 Serie 203

6953 Serie 025

Cuál es el horario de la Lotería de la Cruz Roja

La Lotería de la Cruz Roja solamente lleva a cabo un sorteo cada semana todos los martes a las 22:55 horas.

¿Cómo se juega la Lotería de la Cruz Roja? Créditos: Infobae México.

Lista de premios de la Lotería de la Cruz Roja

La Lotería de la Cruz Roja cuenta con un plan de premios principal que ofrece más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 7.000 mil millones de pesos.

Un seco de 200 millones de pesos.

Cuatro secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 30 millones de pesos.

15 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

En ocasiones especiales (regularmente en el primer sorteo de cada mes), la Lotería de la Cruz Roja ofrece otro plan de premios alternativo en el que baja el número de ganadores, pero que incrementa la cantidad sorteada y funciona de la siguiente manera:

Un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Un seco de 100 millones de pesos.

Cuatro secos de 50 millones de pesos.

Cinco secos de 30 millones de pesos.

18 secos de 20 millones de pesos.

En este plan de premios alternativo a veces se hacen variaciones, incluyendo ganadores sin serie y hasta premios en especie como un auto de lujo.

A todo lo anterior hay que sumarle los otros premios que la Lotería de la Cruz Roja entrega por diferentes combinaciones y aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien su boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuide que no se maltrate.

Recuerde que tiene únicamente 30 días, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar tu premio.

¿Cómo ganar la Lotería de la Cruz Roja?

Para poder ganara la Lotería de la Cruz Roja requiere de al menos 5 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 15 mil pesos.

Existen varias opciones para adquirirla fracción o el boleto entero. Tiene la oportunidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados ubicados en 31 departamentos del país y en la ciudad de Bogotá. También lo puedehacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, tiene que elegir su número ganador conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente martes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Para reclamar su premio necesitas presentar el billete o fracción original sin tachaduras ni enmendaduras con los vendedores, distribuidores o en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja.

Si se obtuvo el premio mayor o alguno de los secos, se tiene que presentar de preferencia en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja con algún documento de identificación oficial.

¿Cuál es la probabilidad de ganar el premio mayor?

La probabilidad de ganar el premio mayor en la Lotería de la Cruz Roja en Colombia es de aproximadamente 1 entre 1.000.000 (uno entre un millón).

Esto corresponde a acertar exactamente las cuatro cifras y la serie del billete en el sorteo, lo cual es un reto considerable debido a la gran cantidad de combinaciones posibles.

Este premio mayor suele ser muy alto, alrededor de 7.000 millones de pesos colombianos y además existen múltiples premios secundarios (conocidos como premios secos) y por aproximaciones que ofrecen más oportunidades de ganar premios menores.

Pero la probabilidad específica para el premio más grande, que requiere la combinación exacta, es la indicada, reflejando un juego de azar con baja probabilidad para el premio mayor, pero con posibilidades más accesibles en otras categorías