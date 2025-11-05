Lotería de la Cruz Roja resultados 4 de noviembre: números ganadores del premio mayor de $7.000 millones

La Lotería de la Cruz Roja difundió los resultados ganadores de su último sorteo celebrado este martes 4 de noviembre de 2025.
Este popular sorteo entrega un premio mayor de $7.000 millones y más de 50 premios principales que suman miles de millones de pesos. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.
Resultados de la Lotería de la Cruz Roja
Fecha del sorteo: martes 4 de noviembre de 2025.
Premio mayor de $7.000 millones:
- 9110 Serie 026
Seco de $200 millones
- 1848 Serie 194
Secos de $100 millones
- 6354 Serie 156
- 0981 Serie 021
- 9025 Serie 038
- 0067 Serie 289
Secos de $30 millones
- 6837 Serie 225
- 1639 Serie 071
- 6113 Serie 205
- 4499 Serie 188
- 2876 Serie 074
- 5251 Serie 260
- 6686 Serie 200
- 7961 Serie 073
- 7032 Serie 162
- 8732 Serie 207
Secos de $20 millones
- 2380 Serie 234
- 7924 Serie 252
- 0734 Serie 244
- 8294 Serie 208
- 3475 Serie 232
- 7789 Serie 221
- 6964 Serie 190
- 5913 Serie 111
- 2784 Serie 271
- 1255 Serie 030
- 9851 Serie 240
- 9009 Serie 251
- 9381 Serie 281
- 6418 Serie 079
- 2809 Serie 225
Secos de $10 millones
- 6238 Serie 232
- 5995 Serie 248
- 4587 Serie 252
- 6128 Serie 039
- 8346 Serie 015
- 9851 Serie 247
- 7987 Serie 060
- 1761 Serie 221
- 8771 Serie 183
- 3823 Serie 050
- 0020 Serie 282
- 1501 Serie 008
- 6976 Serie 231
- 2916 Serie 218
- 2992 Serie 194
- 3301 Serie 241
- 6368 Serie 228
- 1471 Serie 195
- 1119 Serie 203
- 6953 Serie 025
Cuál es el horario de la Lotería de la Cruz Roja
La Lotería de la Cruz Roja solamente lleva a cabo un sorteo cada semana todos los martes a las 22:55 horas.
Lista de premios de la Lotería de la Cruz Roja
La Lotería de la Cruz Roja cuenta con un plan de premios principal que ofrece más de 50 premios principales, que son los siguientes:
- Un premio mayor de 7.000 mil millones de pesos.
- Un seco de 200 millones de pesos.
- Cuatro secos de 100 millones de pesos.
- 10 secos de 30 millones de pesos.
- 15 secos de 20 millones de pesos.
- 20 secos de 10 millones de pesos.
En ocasiones especiales (regularmente en el primer sorteo de cada mes), la Lotería de la Cruz Roja ofrece otro plan de premios alternativo en el que baja el número de ganadores, pero que incrementa la cantidad sorteada y funciona de la siguiente manera:
- Un premio mayor de 8.000 millones de pesos.
- Un seco de 100 millones de pesos.
- Cuatro secos de 50 millones de pesos.
- Cinco secos de 30 millones de pesos.
- 18 secos de 20 millones de pesos.
En este plan de premios alternativo a veces se hacen variaciones, incluyendo ganadores sin serie y hasta premios en especie como un auto de lujo.
A todo lo anterior hay que sumarle los otros premios que la Lotería de la Cruz Roja entrega por diferentes combinaciones y aproximaciones.
¿Cómo cobrar un premio de la lotería?
Cuide bien su boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuide que no se maltrate.
Recuerde que tiene únicamente 30 días, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar tu premio.
¿Cómo ganar la Lotería de la Cruz Roja?
Para poder ganara la Lotería de la Cruz Roja requiere de al menos 5 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 15 mil pesos.
Existen varias opciones para adquirirla fracción o el boleto entero. Tiene la oportunidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados ubicados en 31 departamentos del país y en la ciudad de Bogotá. También lo puedehacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.
Posteriormente, tiene que elegir su número ganador conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.
Una vez comprado el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente martes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.
Para reclamar su premio necesitas presentar el billete o fracción original sin tachaduras ni enmendaduras con los vendedores, distribuidores o en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja.
Si se obtuvo el premio mayor o alguno de los secos, se tiene que presentar de preferencia en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja con algún documento de identificación oficial.
¿Cuál es la probabilidad de ganar el premio mayor?
La probabilidad de ganar el premio mayor en la Lotería de la Cruz Roja en Colombia es de aproximadamente 1 entre 1.000.000 (uno entre un millón).
Esto corresponde a acertar exactamente las cuatro cifras y la serie del billete en el sorteo, lo cual es un reto considerable debido a la gran cantidad de combinaciones posibles.
Este premio mayor suele ser muy alto, alrededor de 7.000 millones de pesos colombianos y además existen múltiples premios secundarios (conocidos como premios secos) y por aproximaciones que ofrecen más oportunidades de ganar premios menores.
Pero la probabilidad específica para el premio más grande, que requiere la combinación exacta, es la indicada, reflejando un juego de azar con baja probabilidad para el premio mayor, pero con posibilidades más accesibles en otras categorías