Identifican al turista estadounidense que murió tras desplomarse a la salida de un hotel en El Poblado, Medellín

Eric Lars Kirkegaard, ciudadano estadounidense de 65 años, perdió la vida mientras esperaba un taxi frente a un hotel en la carrera 29 de El Poblado. - crédito CTI/referencia

Un turista estadounidense falleció el pasado lunes festivo 3 de noviembre a las afueras de un hotel en el exclusivo sector de El Poblado, Medellín, luego de desplomarse súbitamente mientras esperaba un taxi.

Las autoridades de la ciudad fueron alertadas sobre la 1:30 de la tarde por la muerte de un hombre extranjero que se encontraba en inmediaciones de la carrera 29 número 1-203, a pocos metros de la entrada de un hotel. Al llegar al lugar, los uniformados iniciaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

La víctima fue identificada como Eric Lars Kirkegaard, ciudadano de Estados Unidos de 65 años, quien había reportado su salida del hotel y se encontraba esperando un vehículo solicitado a través de una aplicación. Testigos informaron que el hambre cayó repentinamente al pavimento e inmediatamente comenzó a emitir quejidos y a presentar dificultades respiratorias.

Accionar de los equipos de emergencia y primeros indicios

El caso fue reportado por testigos a la línea de emergencia 123. Cuando el personal médico llegó al sitio, confirmó que el hombre no presentaba signos vitales, pese a los intentos de reanimación. Además, los especialistas observaron un hematoma en la cabeza y la presencia de un leve sangrado, lesiones atribuidas a la caída.

El caso se suma a otros incidentes recientes con extranjeros en Medellín bajo circunstancias similares. - crédito Colprensa

Según la declaración de la administradora del hotel ante la patrulla de vigilancia, la causa aparente del fallecimiento habría sido un infarto, aunque aclaró que la confirmación oficial corresponde a los expertos forenses. En ese contexto, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal, encargado de determinar la causa precisa de la muerte y descartar elementos externos o causas distintas a un evento de salud.

Contexto: otras muertes de extranjeros en Medellín

El fallecimiento de Eric Lars Kirkegaard se suma a otros casos de muertes de extranjeros en Medellín y su área metropolitana. Reportes conocidos por El Tiempo, indican que al menos quince ciudadanos estadounidenses han muerto en la ciudad a mediados de abril durante el presente año. Entre los episodios reportados figuran veteranos de guerra y turistas, en algunos casos relacionados con condiciones de salud y, en otros, con situaciones bajo investigación por intoxicaciones o autolesiones.

Autoridades acordonan la zona frente al hotel en la carrera 29, escenario del fallecimiento investigado por Medicina Legal. - crédito CTI/referencia

Las principales hipótesis planteadas por las autoridades abarcan:

Quebrantos de salud : varios extranjeros han fallecido por infartos u otros problemas médicos mientras visitaban la ciudad.

Sobredosis o autolesiones : algunos casos han requerido la indagación de circunstancias ligadas al consumo de medicamentos o sustancias.

Causas pendientes: en numerosas ocasiones, el fallecimiento ocurre sin señales visibles de violencia, por lo que se espera siempre el dictamen final de Medicina Legal.

Reacciones y medidas adoptadas

El fenómeno ha generado preocupación tanto en entidades locales como en instituciones internacionales, que han emitido recomendaciones y alertas para visitantes extranjeros. La Embajada de Estados Unidos ha advertido sobre riesgos asociados a interacciones derivadas de aplicaciones de citas y traslados en ciertos sectores de la ciudad.

Recientemente, un caso ocurrido en octubre en el municipio de Itagüí involucró a la muerte de un ciudadano mexicano y la intoxicación de cuatro acompañantes extranjeros, episodio atribuido presuntamente al consumo de escopolamina.

La investigación sobre la muerte del turista en Medellín se encuentra a cargo de Medicina Legal y la policía local. - Crédito: Colprensa

Procedimiento legal tras el deceso

Tras la inspección técnica del cadáver realizada por el CTI, y al no hallarse indicios de violencia distintos al hematoma producto de la caída, el cuerpo fue entregado a los forenses para el examen correspondiente. El Instituto Nacional de Medicina Legal deberá precisar la causa oficial del fallecimiento de Eric Lars Kirkegaard.

Según medios de comunicación, las autoridades mantienen bajo observación la situación de los turistas internacionales en la ciudad, con la finalidad de reforzar los mecanismos de prevención y atención de emergencias para responder con eficacia ante hechos similares.